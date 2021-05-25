2021 yılı MEB sınav görevlisi (bina sorumlusu, salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen) ücretleri ne kadar?

MEB LGS gibi sınavlarında salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen ve benzeri görevlerde bulunan öğretmenlere belirli bir ücret ödenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda bina sınav komisyon başkanı, üyesi, salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen gibi görevler öğretmenler tarafından yürütülmektedir.

Merkezi Sistem Sınavlarına görevli başvurularının elektronik ortamda alınması için Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından MEBBİS sistemine Sınav İşlemleri Modülü entegre edilmiştir. Bu modül tüm il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile bu müdürlüklere bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin merkezi sistem sınavlarına yapılacak olan görevlendirmelerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için düzenlenmiştir.

2021 MEB Sınav Görevli Ücretleri

Bina Sınav Komisyon Başkanı: 265,40 TL

Bina Komisyon Üyesi: 237,47 TL

Salon Başkanı: 230, 48 TL

Cezaevi Salon Başkanı 238,48 TL

Gözetmen: 223,50

Cezaevi Gözetmen: 223,50 TL

Yedek Gözetmen: 167,63 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen:279,34 TL

E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 209,54 TL

E-Sınav Salon Başkanı 181,60 TL

E-Sınav Salon Gözetmeni: 167,62 TL