2021 mayıs ayı memur maaşları erken yatacak mı? Memur maaşları bayramdan önce ödenecek mi?

Her ayın 15'nde memurların maaşları yatar. Bu durum ramazan ve kurban bayramlarında istisna gösterebilir. Peki memur maaşları bayramdan önce ödenecek mi?

DİĞER HABERLER 03.05.2021 - 14:19 03.05.2021 - 14:19 Kartal Bakışı
2021 mayıs ayı memur maaşları erken yatacak mı? Memur maaşları bayramdan önce ödenecek mi?

Memurların maaşları her ayın 15'inde hesaplarına yatırılıyor. Ancak Ramazan ve Kurban bayramları bu tarihlere denk gelirse önceki yıllarda maaşlar daha erken tarihlerde hesaplara yatırıldı. Peki 2021 mayıs memur maaşları bayramdan önce ödenecek mi?

Önümüzdeki günlerde Ramazan Bayramını kavuşacağız. 3 günlük Ramazan Bayramının son günü 15 Mayıs'a denk geliyor. Memur maaşları normalde ayın 15'inde mutlaka ödenir. Ancak bayramdan önce ödenmesi önceki yıllardan alışılan bir durum.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklaması sonrasında 2021 mayıs memur maaşlarının ödeneceği tarih ortaya çıktı.

2021 Mayıs Memur Maaşları Bayramdan Önce Ödenecek Mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca memuru ilgilendiren açıklamasında maaşların erken yatacağı müjdesini verdi. Erdoğan, memur maaşlarının Mayıs'ın 10'unda ödeneceği bilgisini aktardı.

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