2021 2022 Transfer sezonu ne zaman sona eriyor?

TFF 2021 2022 transfer sezonunun ne zaman biteceğini ve ara transfer dönemi tarihlerini paylaştı. İşte detaylar...

GÜNDEM 07.09.2021 - 17:05 07.09.2021 - 17:09 Kartal Bakışı
2021 2022 Transfer sezonu ne zaman sona eriyor?

Transfer dönemi için tarihler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Haziran ayında start alan transfer dönemi kısa süre içinde sona erecek.

Pjanic, Alex Teixeira, Batshuayi, Balotelli gibi dikkat çeken transferlerin yapıldığı 2021-2022 transfer sezonunda kulüpler yerli yabancı dengesini sağlayabilmek için adeta matematik yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek.

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"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.

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