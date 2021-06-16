2021-2022 sezonu için süper Lig harcama limitleri açıklandı

2021/22 sezonu için Süper Lig takımlarının harcama limitleri TFF tarafından açıklandı.

GÜNDEM 16.06.2021 - 18:28 16.06.2021 - 18:35 Kartal Bakışı
2021-2022 sezonu için süper Lig harcama limitleri açıklandı

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde; Kulüp Lisans Kurulu, 16 Haziran 2021 tarihli toplantısında 2021-2022 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında, Ek XII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

Buna göre;

Beşiktaş ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor

Beşiktaş ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor

Galatasaray: 546.850.687 (yüzde 25 sapma ile)
Fenerbahçe: 497.050.330 (yüzde 25 sapma ile)
Beşiktaş: 386.447.771 (yüzde 25 sapma ile )
Trabzonspor 274.569.400 (yüzde 25 sapma ile)

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir

Tüm kulüpler harcama limitleri

#TFF #harcama limitleri #Süper Lig
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