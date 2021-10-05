2021-2022 Eğitim yılı ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili hangi tarihlerde?

Okullarımız geçtiğimiz yılın neredeyse tamamını uzaktan eğitimle geçirdi. Okullarından uzak kalan öğrenciler ve öğretmenler 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında yüz yüze eğitime kavuştu. Şimdi de öğrenciler ilk ara tatili beklemeye başladı. Peki Kasım ara tatili ne zaman, hangi tarihlerde olacak? İşte ayrıntılar...

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

6 Eylül'de açtığımız okullar Kasım ayında ilk ara tatil ile 1 haftalık ara verecek. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı ilk ara tatil olan ve 1 hafta süren Kasım ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Kasım 2021 Pazar günü dahil sürecek. Akabinde 22 Kasım Pazartesi itibariyle okullar kaldığı yerden devam edecek.