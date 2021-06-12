2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 2. Dönem yıl sonu (pandemiye uygun) örnek karne görüşleri, sözleri

Öğrenciler bu eğitim öğretim yılında karnelerini bir kez daha e-okul'dan dijital olarak görecekler. Okullarda karne heyecanı belki yaşanmayacak ama öğrenciler de veliler de karnelerini merakla bekliyor. Gerçi bazı okullarda karnelerin kağıda basılı elden verileceği bilgisi de gelmeye başladı.

Öğrencilerin karnelerinde en fazla merak ettikleri alanlarından birisi de öğretmenin görüşleridir. Bu anlamlı ve önemli öğretmen karne görüşleri kısmı öğrencilere hitaben takdir, uyarı, tavsiye niteliği taşır. Öğretmenler öğrencilerin durumuna göre karne görüşü bölümünde tavsiyelerde bulunurlar.

Pandemi döneminde de kullanabileceğiniz bazı örnek karne görüşleri sizlere fikir vermesi açısından faydalı olacaktır.

Bilgisayar,telefon ya da tablet başında saatlerce ders dinlemek çok zor biliyorum ama sen tüm bu zorlukları çok kolay bir şekilde aştın ve çok güzel başarılara imza attın.İleride çok daha fazlasını yapacağını biliyorum.Göstermiş olduğun üstün performansın beni çok mutlu ediyor.

Karnedeki çok iyi notlarının da üstünde çok iyi bir başarıya sahipsin benim gözümde... Akıllı, olgun, saygılı, çalışkan davranışların,pırıl pırıl parlayan gözelerin senin ileride çok daha fazla başarılı olacağını gösteriyor.

Bu uzun ve zorlu süreçte akademik başarıdan çok bana her zaman sorumluluk sahibi olan, ödevlerini zamanında yapan,kitap okuyan,imkanların doğrultusunda canlı derslere katılan bir öğrenci olduğunu gösterdiğin için teşekkür ederim. Eksiklerimiz elbette var ama sen o açığı kapatırsın ben sana inanıyor ve güveniyorum.

Karne notlarımızda yıldızlı çok iyi olsaydı sanırım sana o notu verirdim. Her zaman akıllı,olgun,başarılı davranışlarınla,güler yüzün,tatlı sohbetinle içimi sıcacık yapıyor ve beni çok mutlu ediyorsun.İleride çok ama çok güzel yerlerde çok başarılı olacağına inanıyorum.

Bu uzun ve zorlu süreçte akademik başarıdan çok bana her zaman sorumluluk sahibi olan,ödevlerini zamanında yapan,kitap okuyan,canlı derslere eksiksiz katılan,ebayı yakından takip eden bir öğrenci olduğunu gösterdiğin için teşekkür ederim. Eksiklerimiz elbette var ama sen o açığı kapatırsın ben sana inanıyor ve güveniyorum.

Kısıtlı imkanlardan dolayı derslerin çoğuna katılamadığının fakat buna rağmen ödevlerini yaptığının,çalışmalarını tamamladığının farkındayım ve tüm bunlar beni çok mutlu ediyor. Sen çok akıllı,zeki bir öğrencisin.Tüm zorlukların üstünden geleceğine inanıyorum. İleride seni çok güzel yerlerde göreceğimi biliyorum. Yüz yüze eğitim çok yakın...

Karnede çok ama çok iyi seçeneği olsaydı sana vereceğim not o olurdu. Uzaktan eğitim sürecinde göstermiş olduğun üstün başarın beni çok mutlu ediyor. Bir öğretmen gibi konulara hakim olman senin ileride ne kadar güzel şeyler yapacağını gösteriyor.

Uzun ve yorucu bir dönemin daha sonuna geldik. Uzaktan eğitim sürecinde göstermiş olduğun üstün gayretten,sürekli motive edici,heyecanlı, güler yüzlü olmandan çok ama çok mutluyum. İçimi sıcacık yapan davranışların her zaman devam etsin.