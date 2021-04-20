20 Nisan Salı Bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var, kanal, saat bilgileri
20 Nisan Salı bugün hangi maçlar var? Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue One, Eredevisie gibi güçlü önde gelen liglerle birlikte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın sürüklediği Türkiye Süper Ligi'nden ve diğer Avrupa, Dünya liglerinden
Bugünkü maçları izlemek, tv karşısında futbol heyecanını yaşamak isteyen futbol severler için bugün hangi maçlar var sorusunu haberimizde cevpladık. Yeşil sahalardan oturma odalarına taşınan futbol, takipçileri için vazgeçilmez bir tutkudur. Milyonlarca kadın, erkek, çoluk, çocuk bir topun peşinde koşanları, enfes golleri, harika asistleri, şık pasları, faulleri, driplingleri izler, hop oturur, hop kalkar. Gerek Avrupa'dan gerekse diğer kıtalardan maçları televizyon kanalları sayesinde oturduğumuz yerden izleme şansı elde ederiz. Peki bugün (20 Nisan Salı) hangi maçlar var?
İşte bugün hangi maçlar var sorusuna verilen yanıt... Bugünkü maçlar...
13:00
Gangwon - Gwangju
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Pohang - Suwon City
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
16:00
Kayserispor - Gençlerbirliği
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Fatih Karagümrük - Göztepe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Ç.Rizespor - Konyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 3
16:00
NK Celje - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Ceske Budejovice - Sigma Olomouc
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
16:00
Banik Ostrava - Mlada Boleslav
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:20
Al Wahda - Al Rayyan
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart Smart Spor HD
18:00
Al Quwa Al Jawiya - Tractor Sazi
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor Kanal 82 Spor Smart Kanal 82
18:00
Sibenik - ND Gorica
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Jablonec - Karvina
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
18:15
Maribor - Domzale
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Hatayspor - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
19:00
Sivasspor - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
Pogon Szczecin - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:30
TSV Hartberg - St.Polten
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
19:30
Altach - Admira
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
19:30
Wurzburger Kickers - Darmstadt 98
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
19:30
Greuther Fürth - Braunschweig
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
19:30
Erzgebirge Aue - Nurnberg
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
19:30
Köln - Leipzig
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
19:50
Persepolis - FC Goa
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart Smart Spor HD
20:00
Helsingborg - Orgryte
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Norwich City - Watford
İngiltere Championship
Bein Sports Max 1 Bilyoner TV
20:00
Duisburg - Kaiserslautern
Almanya Bundesliga 3
Almanya FF Youtube
20:05
Slaven Belupo - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
Pau - Auxerre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Inverness - Dundee FC
İskoçya Championship
Bilyoner TV
21:00
Nancy - Ajaccio
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Guingamp - Chambly
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Grenoble - Sochaux
Fransa Ligue 2
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV
21:00
Chateauroux - Rodez
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Caen - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Amiens - Valenciennes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Al Sadd - Al Wehdat
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor Kanal 82 Spor Smart Kanal 82
21:00
Niort - Troyes
Fransa Ligue 2
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV
21:05
Morton - Hearts
İskoçya Championship
Bilyoner TV
21:30
Lech Poznan - Lechia Gdansk
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:30
Slask Wroclaw - Podbeskidzie
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:30
Austria Vienna - SV Ried
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
21:30
Bayern Münih - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
21:30
Arminia Bielefeld - Schalke 04
Almanya Bundesliga
Yayın Yok
21:30
E.Frankfurt - Augsburg
Almanya Bundesliga
S Sport Plus Bilyoner TV
21:45
Verona - Fiorentina
İtalya Serie A
Bein Sports Max 2 CBC Sport Bilyoner TV
22:00
Canet Roussillon - Montpellier
Fransa Kupası Çeyrek Final
Bein Sports Max 1 Bilyoner TV
22:00
Paços Ferreira - Farense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
22:00
Chelsea - Brighton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
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