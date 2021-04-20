20 Nisan Salı Bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var, kanal, saat bilgileri

20 Nisan Salı bugün hangi maçlar var? Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue One, Eredevisie gibi güçlü önde gelen liglerle birlikte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın sürüklediği Türkiye Süper Ligi'nden ve diğer Avrupa, Dünya liglerinden

DİĞER HABERLER 20.04.2021 - 05:05 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
20 Nisan Salı Bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var, kanal, saat bilgileri

Bugünkü maçları izlemek, tv karşısında futbol heyecanını yaşamak isteyen futbol severler için bugün hangi maçlar var sorusunu haberimizde cevpladık. Yeşil sahalardan oturma odalarına taşınan futbol, takipçileri için vazgeçilmez bir tutkudur. Milyonlarca kadın, erkek, çoluk, çocuk bir topun peşinde koşanları, enfes golleri, harika asistleri, şık pasları, faulleri, driplingleri izler, hop oturur, hop kalkar. Gerek Avrupa'dan gerekse diğer kıtalardan maçları televizyon kanalları sayesinde oturduğumuz yerden izleme şansı elde ederiz. Peki bugün (20 Nisan Salı) hangi maçlar var?

İşte bugün hangi maçlar var sorusuna verilen yanıt... Bugünkü maçlar...

13:00
Gangwon - Gwangju
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

13:30
Pohang - Suwon City
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

16:00
Kayserispor - Gençlerbirliği
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

16:00
Fatih Karagümrük - Göztepe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

16:00
Ç.Rizespor - Konyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 3

16:00
NK Celje - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Ceske Budejovice - Sigma Olomouc
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

16:00
Banik Ostrava - Mlada Boleslav
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:20
Al Wahda - Al Rayyan
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart Smart Spor HD

18:00
Al Quwa Al Jawiya - Tractor Sazi
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor Kanal 82 Spor Smart Kanal 82

18:00
Sibenik - ND Gorica
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

18:00
Jablonec - Karvina
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

18:15
Maribor - Domzale
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Hatayspor - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

19:00
Sivasspor - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

19:00
Pogon Szczecin - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

19:30
TSV Hartberg - St.Polten
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

19:30
Altach - Admira
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

19:30
Wurzburger Kickers - Darmstadt 98
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

19:30
Greuther Fürth - Braunschweig
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

19:30
Erzgebirge Aue - Nurnberg
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

19:30
Köln - Leipzig
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

19:50
Persepolis - FC Goa
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart Smart Spor HD

20:00
Helsingborg - Orgryte
İsveç Superettan
Bilyoner TV

20:00
Norwich City - Watford
İngiltere Championship
Bein Sports Max 1 Bilyoner TV

Hıdırellezde ne yapılır? 2021 hıdırellez ne zaman? Hıdırellez ritüelleri nelerdir?

Hıdırellezde ne yapılır? 2021 hıdırellez ne zaman? Hıdırellez ritüelleri nelerdir?

20:00
Duisburg - Kaiserslautern
Almanya Bundesliga 3
Almanya FF Youtube

20:05
Slaven Belupo - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

21:00
Pau - Auxerre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:00
Inverness - Dundee FC
İskoçya Championship
Bilyoner TV

21:00
Nancy - Ajaccio
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:00
Guingamp - Chambly
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:00
Grenoble - Sochaux
Fransa Ligue 2
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

21:00
Chateauroux - Rodez
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:00
Caen - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:00
Amiens - Valenciennes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

21:00
Al Sadd - Al Wehdat
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor Kanal 82 Spor Smart Kanal 82

21:00
Niort - Troyes
Fransa Ligue 2
Bein Sports beIN Connect Bilyoner TV

21:05
Morton - Hearts
İskoçya Championship
Bilyoner TV

21:30
Lech Poznan - Lechia Gdansk
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

21:30
Slask Wroclaw - Podbeskidzie
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

21:30
Austria Vienna - SV Ried
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

21:30
Bayern Münih - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

21:30
Arminia Bielefeld - Schalke 04
Almanya Bundesliga
Yayın Yok

21:30
E.Frankfurt - Augsburg
Almanya Bundesliga
S Sport Plus Bilyoner TV

21:45
Verona - Fiorentina
İtalya Serie A
Bein Sports Max 2 CBC Sport Bilyoner TV

22:00
Canet Roussillon - Montpellier
Fransa Kupası Çeyrek Final
Bein Sports Max 1 Bilyoner TV

22:00
Paços Ferreira - Farense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

22:00
Chelsea - Brighton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV

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