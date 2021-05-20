20 Mayıs Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, günün maçları

20 Mayıs Perşembe bugünkü maçlar sorusuna cevap arayan, heyecanla ekran karşısına kurulanlar haberimiz size göre... İşte 20 Mayıs Perşembe bugün hangi maçlar var sorusunun yanıtı...

DİĞER HABERLER 20.05.2021 - 00:02 20.05.2021 - 00:15 Kartal Bakışı
20 Mayıs Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, günün maçları

20 Mayıs Perşembe bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için tv kanallarından yayınlanıyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, süper goller, harika kurtarışların, driplinglerin, sert faullerin, tartışmaların olduğu futbol müsabakalarını izlemek isteyen futbol sevdalıları bugünkü maçlar için tv başında yerini alıyor...  Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının bilgileri haberimizde...

Yeşil sahalardan evlerimize yansıyan futbol... Milyonlarca insanı peşinden koşturan futbol kulüpleri... İtalya Serie A'dan İngiltere Premier Lig'e, Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredivisie'ye kadar ve tabiki ülkemizden günün maçları hafta boyunca ekranlarda... 

18 Mayıs Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

18 Mayıs Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

İşte 20 Mayıs Perşembe bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri...

01:00
Sporting Cristal - Rentistas
Copa Libertadores
Bilyoner TV

01:00
Velez Sarsfield - Calera
Copa Libertadores
Bilyoner TV

01:15
Atletico GO - Libertad
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

01:15
Emelec - Tolima
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

01:15
Wilstermann - Arsenal Sarandi
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

02:30
Atlanta United 2 - FC Tulsa
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

03:00
Cerro Porteno - Atletico Mineiro
Copa Libertadores
Bilyoner TV

03:00
Flamengo - LDU Quito
Copa Libertadores
Bilyoner TV

03:00
River Plate - Santa Fe
Copa Libertadores
Bilyoner TV

03:30
Atletico PR - Melgar
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:30
SD Aucas - Metropolitanos
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:30
Rosario Central - Huachipato
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

04:30
Pachuca - Cruz Azul
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV

05:00
America Cali - La Guaira
Copa Libertadores
Bilyoner TV

05:00
Deportivo Tachira - Always Ready
Copa Libertadores
Bilyoner TV

05:30
LA Galaxy 2 - Sporting Kansas 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

15:00
Nasaf Qarshi - Altyn Asyr
AFC Asya Kupası
Spor SmartSmart Spor HD

16:00
Kırşehir Bld. - Sakaryaspor
TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final
Yayın Yok

17:00
Ravshan - Dordoi Bishkek
AFC Asya Kupası
Spor Smart

18:00
Kauno Zalgiris - Suduva
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

18:00
Viktoria Plzen - Slavia Prag
Çekya Kupası Final
Bilyoner TV

19:00
Fredrikstad - Sandnes
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Grorud - Strommen
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Ull Kisa - Asane
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
AC Horsens - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

19:00
Lyngby - Odense
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

19:05
Khujand - Alay Osh
AFC Asya Kupası
Spor Smart

19:30
Lecce - Venezia
İtalya Serie B
Bilyoner TV

19:30
Malmö - Elfsborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

19:30
Genk - Antwerp
Belçika Pro League Play Off
Tivibu Spor 3

19:45
NEC Nijmegen - Roda
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

20:00
Sporting Gijon - Las Palmas
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

20:00
Malaga - Girona
İspanya La Liga 2
La Liga 123 YoutubeBilyoner TV

20:00
Kocaelispor - Hekimoğlu
TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final
Yayın Yok

20:00
Tranmare - Morecambe
İngiltere EFL League 2 Play-Off
Bein Sports 4

20:00
Banga - Zalgiris Vilnius
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

21:30
Rosenborg - Brann
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

21:45
Monza - Cittadella
İtalya Serie B
Bilyoner TV

22:00
Anderlecht - Club Brugge
Belçika Pro League Play Off
Tivibu Spor 3

22:00
Aarhus - Brondby IF
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

22:00
FC Emmen - NAC Breda
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

22:15
Dundee FC - Kilmarnock
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

22:30
Rayo Vallecano - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

22:30
Real Zaragoza - Castellon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

#bugün hangi maçlar var #bugünkü maçlar #20 mayıs perşembe #perşembe günkü maçlar #günün maçları
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası