20 Mayıs Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, günün maçları

20 Mayıs Perşembe bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için tv kanallarından yayınlanıyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, süper goller, harika kurtarışların, driplinglerin, sert faullerin, tartışmaların olduğu futbol müsabakalarını izlemek isteyen futbol sevdalıları bugünkü maçlar için tv başında yerini alıyor... Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının bilgileri haberimizde...

Yeşil sahalardan evlerimize yansıyan futbol... Milyonlarca insanı peşinden koşturan futbol kulüpleri... İtalya Serie A'dan İngiltere Premier Lig'e, Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredivisie'ye kadar ve tabiki ülkemizden günün maçları hafta boyunca ekranlarda...

İşte 20 Mayıs Perşembe bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri...

01:00

Sporting Cristal - Rentistas

Copa Libertadores

Bilyoner TV

01:00

Velez Sarsfield - Calera

Copa Libertadores

Bilyoner TV

01:15

Atletico GO - Libertad

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

01:15

Emelec - Tolima

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

01:15

Wilstermann - Arsenal Sarandi

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

02:30

Atlanta United 2 - FC Tulsa

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

03:00

Cerro Porteno - Atletico Mineiro

Copa Libertadores

Bilyoner TV

03:00

Flamengo - LDU Quito

Copa Libertadores

Bilyoner TV

03:00

River Plate - Santa Fe

Copa Libertadores

Bilyoner TV

03:30

Atletico PR - Melgar

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

SD Aucas - Metropolitanos

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

Rosario Central - Huachipato

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

04:30

Pachuca - Cruz Azul

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

05:00

America Cali - La Guaira

Copa Libertadores

Bilyoner TV

05:00

Deportivo Tachira - Always Ready

Copa Libertadores

Bilyoner TV

05:30

LA Galaxy 2 - Sporting Kansas 2

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

15:00

Nasaf Qarshi - Altyn Asyr

AFC Asya Kupası

Spor SmartSmart Spor HD

16:00

Kırşehir Bld. - Sakaryaspor

TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final

Yayın Yok

17:00

Ravshan - Dordoi Bishkek

AFC Asya Kupası

Spor Smart

18:00

Kauno Zalgiris - Suduva

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

18:00

Viktoria Plzen - Slavia Prag

Çekya Kupası Final

Bilyoner TV

19:00

Fredrikstad - Sandnes

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Grorud - Strommen

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Ull Kisa - Asane

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

AC Horsens - Sonderjyske

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00

Lyngby - Odense

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:05

Khujand - Alay Osh

AFC Asya Kupası

Spor Smart

19:30

Lecce - Venezia

İtalya Serie B

Bilyoner TV

19:30

Malmö - Elfsborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

19:30

Genk - Antwerp

Belçika Pro League Play Off

Tivibu Spor 3

19:45

NEC Nijmegen - Roda

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

20:00

Sporting Gijon - Las Palmas

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

20:00

Malaga - Girona

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV

20:00

Kocaelispor - Hekimoğlu

TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final

Yayın Yok

20:00

Tranmare - Morecambe

İngiltere EFL League 2 Play-Off

Bein Sports 4

20:00

Banga - Zalgiris Vilnius

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

21:30

Rosenborg - Brann

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

21:45

Monza - Cittadella

İtalya Serie B

Bilyoner TV

22:00

Anderlecht - Club Brugge

Belçika Pro League Play Off

Tivibu Spor 3

22:00

Aarhus - Brondby IF

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

22:00

FC Emmen - NAC Breda

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:15

Dundee FC - Kilmarnock

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

22:30

Rayo Vallecano - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

22:30

Real Zaragoza - Castellon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube