20 Mayıs Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, günün maçları
20 Mayıs Perşembe bugünkü maçlar sorusuna cevap arayan, heyecanla ekran karşısına kurulanlar haberimiz size göre... İşte 20 Mayıs Perşembe bugün hangi maçlar var sorusunun yanıtı...
20 Mayıs Perşembe bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için tv kanallarından yayınlanıyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, süper goller, harika kurtarışların, driplinglerin, sert faullerin, tartışmaların olduğu futbol müsabakalarını izlemek isteyen futbol sevdalıları bugünkü maçlar için tv başında yerini alıyor... Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının bilgileri haberimizde...
Yeşil sahalardan evlerimize yansıyan futbol... Milyonlarca insanı peşinden koşturan futbol kulüpleri... İtalya Serie A'dan İngiltere Premier Lig'e, Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredivisie'ye kadar ve tabiki ülkemizden günün maçları hafta boyunca ekranlarda...
İşte 20 Mayıs Perşembe bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri...
01:00
Sporting Cristal - Rentistas
Copa Libertadores
Bilyoner TV
01:00
Velez Sarsfield - Calera
Copa Libertadores
Bilyoner TV
01:15
Atletico GO - Libertad
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
01:15
Emelec - Tolima
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
01:15
Wilstermann - Arsenal Sarandi
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
02:30
Atlanta United 2 - FC Tulsa
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
03:00
Cerro Porteno - Atletico Mineiro
Copa Libertadores
Bilyoner TV
03:00
Flamengo - LDU Quito
Copa Libertadores
Bilyoner TV
03:00
River Plate - Santa Fe
Copa Libertadores
Bilyoner TV
03:30
Atletico PR - Melgar
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
SD Aucas - Metropolitanos
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Rosario Central - Huachipato
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
04:30
Pachuca - Cruz Azul
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
05:00
America Cali - La Guaira
Copa Libertadores
Bilyoner TV
05:00
Deportivo Tachira - Always Ready
Copa Libertadores
Bilyoner TV
05:30
LA Galaxy 2 - Sporting Kansas 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
15:00
Nasaf Qarshi - Altyn Asyr
AFC Asya Kupası
Spor SmartSmart Spor HD
16:00
Kırşehir Bld. - Sakaryaspor
TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final
Yayın Yok
17:00
Ravshan - Dordoi Bishkek
AFC Asya Kupası
Spor Smart
18:00
Kauno Zalgiris - Suduva
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
18:00
Viktoria Plzen - Slavia Prag
Çekya Kupası Final
Bilyoner TV
19:00
Fredrikstad - Sandnes
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Grorud - Strommen
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Ull Kisa - Asane
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
AC Horsens - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
Lyngby - Odense
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:05
Khujand - Alay Osh
AFC Asya Kupası
Spor Smart
19:30
Lecce - Venezia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
19:30
Malmö - Elfsborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
19:30
Genk - Antwerp
Belçika Pro League Play Off
Tivibu Spor 3
19:45
NEC Nijmegen - Roda
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
20:00
Sporting Gijon - Las Palmas
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
20:00
Malaga - Girona
İspanya La Liga 2
La Liga 123 YoutubeBilyoner TV
20:00
Kocaelispor - Hekimoğlu
TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final
Yayın Yok
20:00
Tranmare - Morecambe
İngiltere EFL League 2 Play-Off
Bein Sports 4
20:00
Banga - Zalgiris Vilnius
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
21:30
Rosenborg - Brann
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
21:45
Monza - Cittadella
İtalya Serie B
Bilyoner TV
22:00
Anderlecht - Club Brugge
Belçika Pro League Play Off
Tivibu Spor 3
22:00
Aarhus - Brondby IF
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
22:00
FC Emmen - NAC Breda
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
22:15
Dundee FC - Kilmarnock
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
22:30
Rayo Vallecano - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
22:30
Real Zaragoza - Castellon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
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