20 Haziran Pazar bugün hangi maçlar var, günün maçları neler? İşte bugünkü maçlar
20 Haziran Pazar bugün hangi maçlar var sorusunun yanıtını alarak tv karşısına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...
20 Haziran Pazar bugünkü maçlar, futbol seyircileri için tvlerden yayınlanıyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor... Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...
Stadyumlardan evlerimize taşınan futbol... Milyonlarca kadın, erkek, genç, ihtiyarı peşinden sürükleyen futbol heyecanı... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde Copa Amerika, Euro 2020'den nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...
20 Haziran Pazar günün maçları, bugünkü maçlar yayın bilgileri...
12:00
Mito - Yamagata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Urawa - Shonan Bellmar
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Kitakyushu - Ehime
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Kusatsu - Machida
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:30
Kumamoto - Tottori
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
16:00
Jaro - PK 35
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Klubi 04 - Gnistan
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
16:00
KPV - MuSa
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Mjondalen - Stromsgodset
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
16:00
Trelleborgs - Falkenbergs
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Hartlepool - Torquay
İngiltere National League
Bilyoner TV
17:00
Palmeiras - Atletico Mineiro
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
17:00
FK Panevezys - Riteriai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
18:30
Mikkeli - Jippo
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
19:00
İtalya - Galler
UEFA Euro 2020
TRT Spor, İçtimai TV
19:00
İsviçre - Türkiye
UEFA Euro 2020
TRT 1
19:00
Brann - Odds BK
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Haugesund - Kristiansund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Molde - Stabaek
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Rosenborg - Sarpsborg 08
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Tromsö - Lilleström
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Akureyri - Valur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
19:00
Kauno Zalgiris - Hegelmann Litauen
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
20:00
Fylkir - Akranes
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
20:00
Stjarnan - Kopavogur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
20:00
Umman - Somali
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube
21:00
Atlanta United - Philadelphia Union
MLS
S Sport 2, S Sport Plus
21:00
Valerenga - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
22:00
Girona - Rayo Vallecano
İspanya La Liga 2 Play-Off Final
La Liga 123 Youtube, Smart Spor 2, Spor Smart 2
22:00
Nautico - Botafogo SP
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:00
Bahia - Corinthians
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Internacional - Ceara
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Cuiaba Esporte - Gremio
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Chavelines - Deportivo Coopsol
Peru Copa Bicentenario
Bilyoner TV
22:15
Breidablik - Hafnarfjordur
İzlanda Úrvalsdeild
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22:15
Keflavik - Leiknir
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
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