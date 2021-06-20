20 Haziran 2021 Pazar tv yayın akışı! Bugünkü tv programları, dizileri, maçları

20 Haziran Pazar bugünkü tv yayın akışında neler var? Vatandaşlar için evlere ilk girdiği andan itibaren vazgeçilmeyen ev etkinliği televizyon seyretmektir. TV yayın akışları evde oturanların en çok araştırdığı konuların başında oluyor. Televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak edenler haberimiz size göre.

Elinde kumandası kanaldan kanala zapping yapan, izleyecek dizi, film, program arayanlar haberimiz sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Peki bugünkü diziler, filmler, programlar neler? Bugün tv'de neler var?

İşte 20 Haziran Pazar tv yayın akışları (Kanal D, Atv, Show TV, Star, TRT 1, TV 8, FOX TV, Kanal 7)

ATV YAYIN AKIŞI

* 11:45 Dizi TV

* 12:35 Hızlı ve Öfkeli

* 14:35 Maraşlı

* 19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

* 20:00 Baş Belası

* 22:00 Baş Belası

KANAL D YAYIN AKIŞI

* 13:00 Baht Oyunu

* 15:45 Aşkın Tarifi

* 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

* 20:00 Çok Güzel Hareketler 2

* 21:00 Babamın Ceketi

* 22:45 Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

* 12:00 Tülin Şahin ile Moda

* 13:00 Çizgi Film Kuşağı

* 13:30 Güldüy Güldüy Show Çocuk

* 15:45 En Güzel Bölüm

* 16:00 Ada Masalı

* 18:45 Star Haber

* 20:00 Menajerimi Ara

* 00:15 Ada Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

* 12:30 Bay Yanlış

* 13:45 Kefaret

* 16:45 Aşk Mantık İntikam

* 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

* 20:00 Kefaret

* 00:15 Mahalle

TRT 1 YAYIN AKIŞI

* 11:50 Enine Boyuna (Canlı)

* 13:15 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları

* 14:20 3'Te 3

* 15:55 Türk Sineması "Yeni Hayat"

* 18:00 Ana Haber (Canlı)

* 18:15 Kupa Günlüğü (Canlı)

* 19:00 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İsviçre-Türkiye" (Canlı)

* 21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

* 22:00 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İtalya-Galler"

* 23:55 Teşkilat (Altyazılı)

* 02:20 Diriliş "Ertuğrul"

* 04:30 Yeşil Deniz (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

* 13:00 Bir Şansım Olsa

* 14:30 Kahraman Babam

* 18:45 Hafta Sonu Ana Haber

* 20:00 Cici Babam

* 22:15 Cam Tavanlar

* 00:45 Cici Babam

TV8 YAYIN AKIŞI

* 10:30 Süper 1 Takım

* 11:00 Yerli Sinema

* 13:15 Kırmızı Oda

* 17:15 Survivor Panorama

* 20:00 Survivor 2021

* 00:15 Survivor Ekstra

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

* 11.50 Başkent Kulisi

* 12:45 İki Annem

* 15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

* 16:00 Masum

* 18:00 Hafta Sonu Haberleri

* 19:00 Yemin

* 19:40 Yemin (Yeni Bölüm)

* 22:20 Sensiz Olmaz

* 00:20 Karaova Düğünü

* 01:45 Ah Kalbim