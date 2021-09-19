20 Eylül Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, günün maçları neler?

20 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

20 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:15

The Strongest - Wilstermann

Bolivya Premier Ligi

00:15

Corinthians - America Mineiro

Brezilya Serie A

01:00

Sol De America - 12 de Octubre

Paraguay 1. Ligi - Apertura

01:00

San Diego Loyal - Tacoma Defiance

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

02:30

Flamengo - Gremio

Brezilya Serie A

02:30

Oriente Petrolero - A. Palmaflor Vinto

Bolivya Premier Ligi

02:30

Portland Timbers - Los Angeles FC

MLS

03:00

Cruz Azul - Queretaro

Meksika Premier Ligi - Clausura

03:06

Monterrey - Tigres

Meksika Premier Ligi - Clausura

03:15

Guairena - Sportivo Luqueno

Paraguay 1. Ligi - Apertura

04:00

Colorado Rapids - Vancouver W.Caps

MLS

05:06

Santos Laguna - Puebla

Meksika Premier Ligi - Clausura

15:00

Stefan Kuntz

İmza Töreni

TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor

15:30

Samtredia - Torpedo Kutaisi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

15:30

Shukura Kobuleti - Dinamo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

16:30

Ural - Lokomotiv Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00

Boluspor - İstanbulspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

17:00

Karabağ - Sumqayıt

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

18:00

Dila Gori - Saburtalo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00

Telavi - Dinamo Batum

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:30

Rubin Kazan - Zenit

Rusya Premier Lig

18:30

Veles Moskova - Volgograd

Rusya FNL Ligi

19:30

CSKA Moskova - Spartak Moskova

Rusya Premier Lig

Rusya PL Youtube

20:00

Silkeborg - Aarhus

Danimarka Süper Ligi

20:00

Hammarby - Varbergs

İsveç Allsvenskan

20:00

AIK Stockholm - Göteborg

İsveç Allsvenskan

20:00

Ankaragücü - Menemenspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00

Balıkesirspor - Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2

20:00

Lokomotif Tiflis - Samgurali

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00

Varnamo - Orgryte

İsveç Superettan

21:00

Benfica - Boavista

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus

21:00

Cluj - Craiova

Romanya Liga 1

21:00

Jong PSV - ADO Den Haag

Hollanda Eerste Divisie

21:30

Frosinone - Brescia

İtalya Serie B

21:45

Udinese - Napoli

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus

21:45

Bohemians 1905 - Derry City

İrlanda Premier Ligi

22:00

Barcelona - Granada

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD

22:00

Burgos - Las Palmas

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

22:15

Kopavogur - Stjarnan

İzlanda Úrvalsdeild

23:15

Braga - Tondela

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus