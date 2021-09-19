20 Eylül Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, günün maçları neler?
20 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
20 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
20 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
00:15
The Strongest - Wilstermann
Bolivya Premier Ligi
00:15
Corinthians - America Mineiro
Brezilya Serie A
01:00
Sol De America - 12 de Octubre
Paraguay 1. Ligi - Apertura
01:00
San Diego Loyal - Tacoma Defiance
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:30
Flamengo - Gremio
Brezilya Serie A
02:30
Oriente Petrolero - A. Palmaflor Vinto
Bolivya Premier Ligi
02:30
Portland Timbers - Los Angeles FC
MLS
03:00
Cruz Azul - Queretaro
Meksika Premier Ligi - Clausura
03:06
Monterrey - Tigres
Meksika Premier Ligi - Clausura
03:15
Guairena - Sportivo Luqueno
Paraguay 1. Ligi - Apertura
04:00
Colorado Rapids - Vancouver W.Caps
MLS
05:06
Santos Laguna - Puebla
Meksika Premier Ligi - Clausura
15:00
Stefan Kuntz
İmza Töreni
TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor
15:30
Samtredia - Torpedo Kutaisi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
15:30
Shukura Kobuleti - Dinamo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
16:30
Ural - Lokomotiv Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
17:00
Boluspor - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
17:00
Karabağ - Sumqayıt
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
18:00
Dila Gori - Saburtalo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:00
Telavi - Dinamo Batum
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:30
Rubin Kazan - Zenit
Rusya Premier Lig
18:30
Veles Moskova - Volgograd
Rusya FNL Ligi
19:30
CSKA Moskova - Spartak Moskova
Rusya Premier Lig
Rusya PL Youtube
20:00
Silkeborg - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
20:00
Hammarby - Varbergs
İsveç Allsvenskan
20:00
AIK Stockholm - Göteborg
İsveç Allsvenskan
20:00
Ankaragücü - Menemenspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:00
Balıkesirspor - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz, Bein Sports Max 2
20:00
Lokomotif Tiflis - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00
Varnamo - Orgryte
İsveç Superettan
21:00
Benfica - Boavista
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus
21:00
Cluj - Craiova
Romanya Liga 1
21:00
Jong PSV - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie
21:30
Frosinone - Brescia
İtalya Serie B
21:45
Udinese - Napoli
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus
21:45
Bohemians 1905 - Derry City
İrlanda Premier Ligi
22:00
Barcelona - Granada
İspanya La Liga
S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD
22:00
Burgos - Las Palmas
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
22:15
Kopavogur - Stjarnan
İzlanda Úrvalsdeild
23:15
Braga - Tondela
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus
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