20 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
20 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
20 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
20 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
00:15
Royal Pari - The Strongest
Bolivya Premier Ligi
00:30
Audax Ital. - Nublense
Şili Primera Ligi
01:00
Londrina - Goias
Brezilya Serie B
01:00
Queretaro - Monterrey
Meksika Premier Ligi - Clausura
03:00
Bolivar - San Jose
Bolivya Premier Ligi
03:00
O'Higgins - Melipilla
Şili Primera Ligi
03:00
Puebla - Mazatlan
Meksika Premier Ligi - Clausura
03:05
Club America - Santos Laguna
Meksika Premier Ligi - Clausura
03:30
Coritiba - Sampaio Correa
Brezilya Serie B
05:05
Atlas - Cruz Azul
Meksika Premier Ligi - Clausura
11:00
Kayseri GE - Çankaya Bld.
Görme Engelliler Futbol Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
13:00
Ulsan - Pohang
AFC Şampiyonlar Ligi Yarı Final
Spor Smart, Smart Spor HD
13:30
Samgurali - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
13:30
Samtredia - Shukura Kobuleti
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
15:00
Lille - Sevilla
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
15:30
Torpedo Kutaisi - Saburtalo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
16:00
Pendik Engelliler - ODTÜ
Ampute Futbol Türkiye Kupası
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
16:00
KFUM Oslo - Bryne
Norveç 1. Ligi
17:00
Benfica - Bayern Münih
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
17:30
Spartak Moskova - Leicester City
UEFA Avrupa Ligi
Exxen, CBC Sport
17:30
Lokomotif Tiflis - Dila Gori
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:00
Fredrikstad - Strommen
Norveç 1. Ligi
19:00
Raufoss - Stjordals Blink
Norveç 1. Ligi
19:00
Sandnes - Asane
Norveç 1. Ligi
19:00
Sogndal - Ham Kam
Norveç 1. Ligi
19:00
Start - Grorud
Norveç 1. Ligi
19:00
Ull Kisa - Jerv
Norveç 1. Ligi
19:30
Dinamo Batum - Dinamo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:45
Barcelona - Dinamo Kiev
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport
19:45
Salzburg - Wolfsburg
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
20:00
Fuenlabrada - Amorebieta
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
20:00
Valladolid - Ibiza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
21:00
Ranheim - Aalesund
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
21:45
Swansea - WBA
İngiltere Championship
Bein Sports 2
22:00
Benfica - Bayern Münih
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Chelsea - Malmö
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Lille - Sevilla
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Manchester United - Atalanta
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport
22:00
Young Boys - Villarreal
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Zenit - Juventus
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Alcorcon - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
22:00
Lugo - Las Palmas
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
22:00
Always Ready - Wilstermann
Bolivya Premier Ligi
22:00
Deportes La Serena - Colo Colo
Şili Primera Ligi
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P