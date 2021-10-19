20 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

20 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

20 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:15

Royal Pari - The Strongest

Bolivya Premier Ligi

00:30

Audax Ital. - Nublense

Şili Primera Ligi

01:00

Londrina - Goias

Brezilya Serie B

01:00

Queretaro - Monterrey

Meksika Premier Ligi - Clausura

03:00

Bolivar - San Jose

Bolivya Premier Ligi

03:00

O'Higgins - Melipilla

Şili Primera Ligi

03:00

Puebla - Mazatlan

Meksika Premier Ligi - Clausura

03:05

Club America - Santos Laguna

Meksika Premier Ligi - Clausura

03:30

Coritiba - Sampaio Correa

Brezilya Serie B

05:05

Atlas - Cruz Azul

Meksika Premier Ligi - Clausura

11:00

Kayseri GE - Çankaya Bld.

Görme Engelliler Futbol Ligi

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

13:00

Ulsan - Pohang

AFC Şampiyonlar Ligi Yarı Final

Spor Smart, Smart Spor HD

13:30

Samgurali - Telavi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

13:30

Samtredia - Shukura Kobuleti

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

15:00

Lille - Sevilla

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

15:30

Torpedo Kutaisi - Saburtalo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

16:00

Pendik Engelliler - ODTÜ

Ampute Futbol Türkiye Kupası

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

16:00

KFUM Oslo - Bryne

Norveç 1. Ligi

17:00

Benfica - Bayern Münih

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

17:30

Spartak Moskova - Leicester City

UEFA Avrupa Ligi

Exxen, CBC Sport

17:30

Lokomotif Tiflis - Dila Gori

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00

Fredrikstad - Strommen

Norveç 1. Ligi

19:00

Raufoss - Stjordals Blink

Norveç 1. Ligi

19:00

Sandnes - Asane

Norveç 1. Ligi

19:00

Sogndal - Ham Kam

Norveç 1. Ligi

19:00

Start - Grorud

Norveç 1. Ligi

19:00

Ull Kisa - Jerv

Norveç 1. Ligi

19:30

Dinamo Batum - Dinamo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:45

Barcelona - Dinamo Kiev

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport

19:45

Salzburg - Wolfsburg

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

20:00

Fuenlabrada - Amorebieta

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

20:00

Valladolid - Ibiza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

21:00

Ranheim - Aalesund

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

21:45

Swansea - WBA

İngiltere Championship

Bein Sports 2

22:00

Benfica - Bayern Münih

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Chelsea - Malmö

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Lille - Sevilla

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Manchester United - Atalanta

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport

22:00

Young Boys - Villarreal

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Zenit - Juventus

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Alcorcon - Leganes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

22:00

Lugo - Las Palmas

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

22:00

Always Ready - Wilstermann

Bolivya Premier Ligi

22:00

Deportes La Serena - Colo Colo

Şili Primera Ligi