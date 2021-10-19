20 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

20 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 19.10.2021 - 23:57 20.10.2021 - 00:05 Kartal Bakışı
20 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

20 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

20 Ekim Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:15
Royal Pari - The Strongest
Bolivya Premier Ligi

00:30
Audax Ital. - Nublense
Şili Primera Ligi

01:00
Londrina - Goias
Brezilya Serie B

01:00
Queretaro - Monterrey
Meksika Premier Ligi - Clausura

03:00
Bolivar - San Jose
Bolivya Premier Ligi

03:00
O'Higgins - Melipilla
Şili Primera Ligi

03:00
Puebla - Mazatlan
Meksika Premier Ligi - Clausura

03:05
Club America - Santos Laguna
Meksika Premier Ligi - Clausura

03:30
Coritiba - Sampaio Correa
Brezilya Serie B

05:05
Atlas - Cruz Azul
Meksika Premier Ligi - Clausura

11:00
Kayseri GE - Çankaya Bld.
Görme Engelliler Futbol Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

13:00
Ulsan - Pohang
AFC Şampiyonlar Ligi Yarı Final
Spor Smart, Smart Spor HD

13:30
Samgurali - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

13:30
Samtredia - Shukura Kobuleti
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

15:00
Lille - Sevilla
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv

15:30
Torpedo Kutaisi - Saburtalo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

16:00
Pendik Engelliler - ODTÜ
Ampute Futbol Türkiye Kupası
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

16:00
KFUM Oslo - Bryne
Norveç 1. Ligi

17:00
Benfica - Bayern Münih
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv

17:30
Spartak Moskova - Leicester City
UEFA Avrupa Ligi
Exxen, CBC Sport

17:30
Lokomotif Tiflis - Dila Gori
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00
Fredrikstad - Strommen
Norveç 1. Ligi

19:00
Raufoss - Stjordals Blink
Norveç 1. Ligi

19:00
Sandnes - Asane
Norveç 1. Ligi

19:00
Sogndal - Ham Kam
Norveç 1. Ligi

19:00
Start - Grorud
Norveç 1. Ligi

19:00
Ull Kisa - Jerv
Norveç 1. Ligi

19:30
Dinamo Batum - Dinamo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:45
Barcelona - Dinamo Kiev
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport

19:45
Salzburg - Wolfsburg
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

20:00
Fuenlabrada - Amorebieta
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

15 Ekim Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

15 Ekim Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

20:00
Valladolid - Ibiza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

21:00
Ranheim - Aalesund
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

21:45
Swansea - WBA
İngiltere Championship
Bein Sports 2

22:00
Benfica - Bayern Münih
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
Chelsea - Malmö
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
Lille - Sevilla
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
Manchester United - Atalanta
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport

22:00
Young Boys - Villarreal
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
Zenit - Juventus
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
Alcorcon - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

22:00
Lugo - Las Palmas
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

22:00
Always Ready - Wilstermann
Bolivya Premier Ligi

22:00
Deportes La Serena - Colo Colo
Şili Primera Ligi

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