20 Aralık Pazartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

20 Aralık Pazartesi günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

14:00

Kura Çekimi

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

UEFA.tv

17:30

İstanbulspor - Samsunspor

Spor Toto 1. Lig

Bein Sports Max 1, TRT Spor

20:00

Denizlispor - Ümraniyespor

Spor Toto 1. Lig

Bein Sports Max 1, TRT Spor

22:45

Fulham - Sheffield Utd

İngiltere Championship

Bein Sports 2

23:00

Levante - Valencia

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart

23:00

Lugo - Almeria

İspanya La Liga 2

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