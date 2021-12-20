20 Aralık Pazartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...
20 Aralık Pazartesi günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
14:00
Kura Çekimi
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
UEFA.tv
17:30
İstanbulspor - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig
Bein Sports Max 1, TRT Spor
20:00
Denizlispor - Ümraniyespor
Spor Toto 1. Lig
Bein Sports Max 1, TRT Spor
22:45
Fulham - Sheffield Utd
İngiltere Championship
Bein Sports 2
23:00
Levante - Valencia
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart
23:00
Lugo - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube