2 Ocak Pazar bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

2 Ocak Pazar günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

15:45
Brest - Bordeaux
Fransa Kupası
Bein Sports 2

16:00
Getafe - Real Madrid
İspanya La Liga
Spor Smart, S Sport Plus

16:00
Valladolid - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

16:00
Almeria - Cartagena
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

17:00
Brentford - Aston Villa
İngiltere Premier Lig
A Spor, S Sport Plus, S Spor 2

17:00
Everton - Brighton
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus

17:00
Leeds United - Burnley
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus

18:00
Sporting Gijon - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

18:00
Montpellier - Strasbourg
Fransa Kupası
Bein Sports 2

18:15
Atletico Madrid - Rayo Vallecano
İspanya La Liga
Spor Smart, S Sport Plus

18:15
Elche - Granada
İspanya La Liga
Smart Spor 2

19:30
Chelsea - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, İçtimai Tv

20:15
Huesca - Girona
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

20:15
Mirandes - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
Smart Spor 2

20:30
Alaves - Real Sociedad
İspanya La Liga
Smart Spor 2

28 Aralık Salı Bugünkü Maçlar! Bugün Hangi Maçlar Var? İşte Günün Maçları

28 Aralık Salı Bugünkü Maçlar! Bugün Hangi Maçlar Var? İşte Günün Maçları

20:30
Real Betis - Celta Vigo
İspanya La Liga
Smart Spor HD

20:30
Quevilly Rouen - Monaco
Fransa Kupası
Bein Sports 2

23:00
Mallorca - Barcelona
İspanya La Liga
S Sport Plus, Smart Spor HD

23:00
Fuenlabrada - Ibiza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

23:00
Chauvigny - Marsilya
Fransa Kupası
Bein Sports 2

23:30
Tenerife - Las Palmas
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube