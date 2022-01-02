2 Ocak Pazar bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

2 Ocak Pazar günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

15:45

Brest - Bordeaux

Fransa Kupası

Bein Sports 2

16:00

Getafe - Real Madrid

İspanya La Liga

Spor Smart, S Sport Plus

16:00

Valladolid - Leganes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

16:00

Almeria - Cartagena

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

17:00

Brentford - Aston Villa

İngiltere Premier Lig

A Spor, S Sport Plus, S Spor 2

17:00

Everton - Brighton

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

17:00

Leeds United - Burnley

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

18:00

Sporting Gijon - Lugo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

18:00

Montpellier - Strasbourg

Fransa Kupası

Bein Sports 2

18:15

Atletico Madrid - Rayo Vallecano

İspanya La Liga

Spor Smart, S Sport Plus

18:15

Elche - Granada

İspanya La Liga

Smart Spor 2

19:30

Chelsea - Liverpool

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport, İçtimai Tv

20:15

Huesca - Girona

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

20:15

Mirandes - Real Zaragoza

İspanya La Liga 2

Smart Spor 2

20:30

Alaves - Real Sociedad

İspanya La Liga

Smart Spor 2

20:30

Real Betis - Celta Vigo

İspanya La Liga

Smart Spor HD

20:30

Quevilly Rouen - Monaco

Fransa Kupası

Bein Sports 2

23:00

Mallorca - Barcelona

İspanya La Liga

S Sport Plus, Smart Spor HD

23:00

Fuenlabrada - Ibiza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

23:00

Chauvigny - Marsilya

Fransa Kupası

Bein Sports 2

23:30

Tenerife - Las Palmas

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube