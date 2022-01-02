2 Ocak Pazar bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...
2 Ocak Pazar günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
15:45
Brest - Bordeaux
Fransa Kupası
Bein Sports 2
16:00
Getafe - Real Madrid
İspanya La Liga
Spor Smart, S Sport Plus
16:00
Valladolid - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
16:00
Almeria - Cartagena
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
17:00
Brentford - Aston Villa
İngiltere Premier Lig
A Spor, S Sport Plus, S Spor 2
17:00
Everton - Brighton
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
17:00
Leeds United - Burnley
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
18:00
Sporting Gijon - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
18:00
Montpellier - Strasbourg
Fransa Kupası
Bein Sports 2
18:15
Atletico Madrid - Rayo Vallecano
İspanya La Liga
Spor Smart, S Sport Plus
18:15
Elche - Granada
İspanya La Liga
Smart Spor 2
19:30
Chelsea - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, İçtimai Tv
20:15
Huesca - Girona
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
20:15
Mirandes - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
Smart Spor 2
20:30
Alaves - Real Sociedad
İspanya La Liga
Smart Spor 2
20:30
Real Betis - Celta Vigo
İspanya La Liga
Smart Spor HD
20:30
Quevilly Rouen - Monaco
Fransa Kupası
Bein Sports 2
23:00
Mallorca - Barcelona
İspanya La Liga
S Sport Plus, Smart Spor HD
23:00
Fuenlabrada - Ibiza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
23:00
Chauvigny - Marsilya
Fransa Kupası
Bein Sports 2
23:30
Tenerife - Las Palmas
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube