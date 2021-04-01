2 Nisan CUMA Bugün Hangi Maçlar Var? Bugünkü Maçlar ve Yayın Bilgileri

Bugünkü (2 Nisan Cuma) maçları seyretmek, ekran karşısında futbol keyfini yaşamak isteyenler için bugün hangi maçlar var sorusunun yanıtını liste liste paylaştık. Milyonları peşinden sürükleyen futbol, avrupada ve dünyada hem kulüpler düzeyinde hem uluslararası şekilde maçlarla bütün kıtalarda ekranlara taşınıyor, futbolseverlere sunuluyor. Peki bugün hangi maçlar var?

2 NİSAN CUMA BUGÜNÜN MAÇLARI? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

01:15

River Plate - 12 de Octubre

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

10:05

Macarthur Bulls - Perth Glory

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

14:30

Doncaster Rovers - Charlton Athletic

İngiltere EFL League 1

Bein Sports 4

17:00

Cardiff City - Nottingham Forest

İngiltere Championship

Bein Sports 4

17:00

Cheltenham - Tranmere

İngiltere EFL league 2

Bein Sports 2

19:00

Varazdin - Slaven Belupo

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Barnsley - Reading

İngiltere Championship

Bein Sports 2

22:00

Birmingham - Swansea

İngiltere Championship

Bein Sports 2

22:00

Levante - Huesca

İspanya La Liga

Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV

22:00

Almeria - Rayo Vallecano

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

22:30

CD Nacional - Portimonense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:00

Antofagasta - Everton

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV