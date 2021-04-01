2 Nisan CUMA Bugün Hangi Maçlar Var? Bugünkü Maçlar ve Yayın Bilgileri
2 Nisan Cuma günün maçları neler? Avrupa ve dünyadan liglerle birlikte pek tabiki Türkiye Süper Ligi ayrıca internasyonel futbol müsabakalarından gün içinde oynanacak maçların tv yayın bilgilerini sizlerle paylaşarak kaçırmadan seyretmenizi sağlıyoru
Bugünkü (2 Nisan Cuma) maçları seyretmek, ekran karşısında futbol keyfini yaşamak isteyenler için bugün hangi maçlar var sorusunun yanıtını liste liste paylaştık. Milyonları peşinden sürükleyen futbol, avrupada ve dünyada hem kulüpler düzeyinde hem uluslararası şekilde maçlarla bütün kıtalarda ekranlara taşınıyor, futbolseverlere sunuluyor. Peki bugün hangi maçlar var?
2 NİSAN CUMA BUGÜNÜN MAÇLARI? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
01:15
River Plate - 12 de Octubre
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
10:05
Macarthur Bulls - Perth Glory
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV
14:30
Doncaster Rovers - Charlton Athletic
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 4
17:00
Cardiff City - Nottingham Forest
İngiltere Championship
Bein Sports 4
17:00
Cheltenham - Tranmere
İngiltere EFL league 2
Bein Sports 2
19:00
Varazdin - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Barnsley - Reading
İngiltere Championship
Bein Sports 2
22:00
Birmingham - Swansea
İngiltere Championship
Bein Sports 2
22:00
Levante - Huesca
İspanya La Liga
Spor Smart Smart Spor HD Bilyoner TV
22:00
Almeria - Rayo Vallecano
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
22:30
CD Nacional - Portimonense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:00
Antofagasta - Everton
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
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