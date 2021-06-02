2 Haziran Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

2 Haziran Çarşamba bugünkü maçlar sorusunun cevabını alıp, tv karşısına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...

DİĞER HABERLER 02.06.2021 - 00:04 02.06.2021 - 00:08 Kartal Bakışı
2 Haziran Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

2 Haziran Çarşamba bugünkü maçlar, futbol severler için tv kanallarından sunuluyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor...  Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...

Stadyumlardan oturma odalarına taşınan futbol... Milyonları peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...

2021'in Haziran kararlarına göre internet cafeler açık mı?

2021'in Haziran kararlarına göre internet cafeler açık mı?

2 Haziran Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

01:00
Operario - Guarani
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

12:05
Brisbane Roar - Perth Glory
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4

13:00
Shonan Bellmar - Gamba Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Yokohama Marinos - Kawasaki Frontale
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Shimizu S Pulse - Kashima Antlers
Japonya Lig Kupası
Bilyoner TV

18:00
Ranheim - Start
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Koper - KRKA
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Bosna Hersek - Karadağ
Hazırlık Maçı
S Sport Plus

20:00
Norveç - Lüksemburg
Hazırlık Maçı
S Sport 2, S Sport Plus

20:00
Türkiye - Ukrayna
U21 Hazırlık Maçı
A Spor

20:00
Linköping - Atvidabergs
İsveç Division 1
Bilyoner TV

21:45
Hollanda - İskoçya
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

22:00
İngiltere - Avusturya
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

22:00
Almanya - Danimarka
Hazırlık Maçı
S Sport Plus, S Sport

22:00
Girona - Almeria
İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final
La Liga 123 Youtube

22:05
Fransa - Galler
Hazırlık Maçı
S Sport 2S Sport Plus

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