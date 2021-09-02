2 Eylül Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

2 Eylül Perşembe bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 02.09.2021 - 08:47 02.09.2021 - 08:52 Kartal Bakışı

2 Eylül Perşembe bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

2 Eylül Perşembe bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

13:14
Japonya - Umman
2022 Dünya Kupası Eleme

14:00
Güney Kore - Irak
2022 Dünya Kupası Eleme

16:00
Demokratik Kongo - Tanzanya
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

16:00
Kenya - Uganda
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

17:00
Beşiktaş - Ümraniyespor
Hazırlık Maçı
A Spor

17:00
Belarus - İzlanda
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

17:30
Çekya - Almanya
U20 Hazırlık Maçı
Çekya Futbol Federasyonu Youtube

19:00
Namibya - Kongo
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

19:00
İran - Suriye
2022 Dünya Kupası Eleme

19:00
Nijer - Burkina Faso
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

19:00
Madagaskar - Benin
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

19:00
Gürcistan - Kosova
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus

19:30
Fransa - Kuzey Makedonya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bein Sports 2, Bilyoner TV

19:45
BAE - Lübnan
2022 Dünya Kupası Eleme

20:00
San Marino - Almanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Almanya FF Youtube

21:00
Avustralya - Çin
2022 Dünya Kupası Eleme

29 Ağustos Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

29 Ağustos Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

21:00
Suudi Arabistan - Vietnam
2022 Dünya Kupası Eleme

21:45
Liechtenstein - Almanya
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv

21:45
Polonya - Arnavutluk
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv

21:45
Macaristan - İngiltere
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport

21:45
İtalya - Bulgaristan
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv

21:45
İsveç - İspanya
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus

21:45
Estonya - Belçika
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv

22:00
Cezayir - Cibuti
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

22:00
Fas - Sudan
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

23:00
Bolivya - Kolombiya
2022 Dünya Kupası Eleme

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