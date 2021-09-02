2 Eylül Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

2 Eylül Perşembe bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

2 Eylül Perşembe bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

13:14

Japonya - Umman

2022 Dünya Kupası Eleme

14:00

Güney Kore - Irak

2022 Dünya Kupası Eleme

16:00

Demokratik Kongo - Tanzanya

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

16:00

Kenya - Uganda

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

17:00

Beşiktaş - Ümraniyespor

Hazırlık Maçı

A Spor

17:00

Belarus - İzlanda

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

17:30

Çekya - Almanya

U20 Hazırlık Maçı

Çekya Futbol Federasyonu Youtube

19:00

Namibya - Kongo

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

İran - Suriye

2022 Dünya Kupası Eleme

19:00

Nijer - Burkina Faso

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

Madagaskar - Benin

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

Gürcistan - Kosova

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus

19:30

Fransa - Kuzey Makedonya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bein Sports 2, Bilyoner TV

19:45

BAE - Lübnan

2022 Dünya Kupası Eleme

20:00

San Marino - Almanya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Almanya FF Youtube

21:00

Avustralya - Çin

2022 Dünya Kupası Eleme

21:00

Suudi Arabistan - Vietnam

2022 Dünya Kupası Eleme

21:45

Liechtenstein - Almanya

2022 Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv

21:45

Polonya - Arnavutluk

2022 Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv

21:45

Macaristan - İngiltere

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport

21:45

İtalya - Bulgaristan

2022 Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv

21:45

İsveç - İspanya

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus

21:45

Estonya - Belçika

2022 Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv

22:00

Cezayir - Cibuti

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

22:00

Fas - Sudan

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

23:00

Bolivya - Kolombiya

2022 Dünya Kupası Eleme