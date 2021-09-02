2 Eylül Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
2 Eylül Perşembe bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
2 Eylül Perşembe bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
2 Eylül Perşembe bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
13:14
Japonya - Umman
2022 Dünya Kupası Eleme
14:00
Güney Kore - Irak
2022 Dünya Kupası Eleme
16:00
Demokratik Kongo - Tanzanya
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
16:00
Kenya - Uganda
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
17:00
Beşiktaş - Ümraniyespor
Hazırlık Maçı
A Spor
17:00
Belarus - İzlanda
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
17:30
Çekya - Almanya
U20 Hazırlık Maçı
Çekya Futbol Federasyonu Youtube
19:00
Namibya - Kongo
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
İran - Suriye
2022 Dünya Kupası Eleme
19:00
Nijer - Burkina Faso
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Madagaskar - Benin
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Gürcistan - Kosova
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
19:30
Fransa - Kuzey Makedonya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bein Sports 2, Bilyoner TV
19:45
BAE - Lübnan
2022 Dünya Kupası Eleme
20:00
San Marino - Almanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Almanya FF Youtube
21:00
Avustralya - Çin
2022 Dünya Kupası Eleme
21:00
Suudi Arabistan - Vietnam
2022 Dünya Kupası Eleme
21:45
Liechtenstein - Almanya
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv
21:45
Polonya - Arnavutluk
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv
21:45
Macaristan - İngiltere
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport
21:45
İtalya - Bulgaristan
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv
21:45
İsveç - İspanya
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
21:45
Estonya - Belçika
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv
22:00
Cezayir - Cibuti
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
22:00
Fas - Sudan
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
23:00
Bolivya - Kolombiya
2022 Dünya Kupası Eleme
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