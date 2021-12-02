2 Aralık Perşembe bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Yeşil sahalardan evlere kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...
2 Aralık Perşembe günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
13:00
Giresunspor - Ankara Demir
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
15:00
Ankaragücü - Nazilli Bld.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konferans Yayın
A Spor
15:00
Y.Malatyaspor - Akhisarspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konferans Yayın
A Spor
17:00
Göztepe - Kahta 02
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
19:00
Konyaspor - Vanspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
20:30
Torino - Empoli
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport +
21:00
Gaziantep FK - Sakaryaspor
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
A Spor
22:30
Tottenham - Brentford
İngiltere Premier Lig
S Sport +
22:45
Lazio - Udinese
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport +
22:45
Celtic - Hearts
İskoçya Premier Lig
S Sport+
22:45
Standard Liege - Beerschot
Belçika Kupası
Tivibu Spor 2
23:15
Manchester Utd - Arsenal
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport+