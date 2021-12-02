2 Aralık Perşembe bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Yeşil sahalardan evlere kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

2 Aralık Perşembe günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

13:00

Giresunspor - Ankara Demir

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

15:00

Ankaragücü - Nazilli Bld.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konferans Yayın

A Spor

15:00

Y.Malatyaspor - Akhisarspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konferans Yayın

A Spor

17:00

Göztepe - Kahta 02

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

19:00

Konyaspor - Vanspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

20:30

Torino - Empoli

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport +

21:00

Gaziantep FK - Sakaryaspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor

22:30

Tottenham - Brentford

İngiltere Premier Lig

S Sport +

22:45

Lazio - Udinese

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport +

22:45

Celtic - Hearts

İskoçya Premier Lig

S Sport+

22:45

Standard Liege - Beerschot

Belçika Kupası

Tivibu Spor 2

23:15

Manchester Utd - Arsenal

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport+