19 Nisan Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar hangi kanalda, saat kaçta?
Bugün oynanacak ve tv'den naklen futbol severlere aktarılacak maçları kaçırmadan seyretmeniz için yayın listesi haberimizde... Stadlardan evlere taşınan heyecan fırtınası futbol... Milyonlarca insanı etrafında toplayan, heyecan fırtınalarını sevenler
19 Nisan Pazartesi günkü maçlar futbol severlerin izleyebilmesi için kanallar tarafından ekranlara yansıtılıyor... City, United, Chelsea, Liverpoollu Premier Lig'den Juventus, Lazio, Milan, İnterli Serie A'ya, Bayern, Dortmund, Leipzigli Bundesliga'dan Atletico, Real, Barcelonalı La Liga'ya, Lille, PSG'li Ligue One'dan Ajax, PSV'li Eredivisie'ye ve diğer liglere kadar... Ayrıca tabiki bizlerin Türkiye Süper Ligi'nden nefis maçlar hafta boyunca, özellikle hafta sonlarında futbol izleyicilerini bekliyor. Bugünkü maçlar neler, Bugün hangi maçlar var sorularının cevabını arayan, bir elinde kumandası, yanında abur cuburu keyifli dakikalar, saatler için tv karşısına kurulan futbol severler haberimiz size göre...
Bugün hangi maçlar var sorusuna verilen cevap... İşte bugünkü maçlar...
00:00
CA Independiente - Df. Justicia
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
00:30
Columbus Crew - Philadelphia Union
MLS
Bilyoner TV
00:45
Cerro Porteno - Libertad
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
03:00
Santos Laguna - Toluca
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
05:00
Vancouver W.Caps - Portland Timbers
MLS
Bilyoner TV
05:06
Monterrey - Pachuca
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
13:30
Ümraniyespor - Ankaraspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
16:00
Altay - Adanaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
16:00
Bandırmaspor - Boluspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz Bein Sports Max 2
19:00
Samsunspor - Bursaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
19:30
Lamia - Larissa
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Göteborg - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Norrby - Jönköpings
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Leganes - Ponferradina
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
20:00
Randers - FC Midtjylland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Varbergs - Elfsborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
21:00
Jong PSV - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Deinze - Westerlo
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
22:00
Leeds United - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
22:00
Almeria - Espanyol
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P