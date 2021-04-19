19 Nisan Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar hangi kanalda, saat kaçta?

19 Nisan Pazartesi günkü maçlar futbol severlerin izleyebilmesi için kanallar tarafından ekranlara yansıtılıyor... City, United, Chelsea, Liverpoollu Premier Lig'den Juventus, Lazio, Milan, İnterli Serie A'ya, Bayern, Dortmund, Leipzigli Bundesliga'dan Atletico, Real, Barcelonalı La Liga'ya, Lille, PSG'li Ligue One'dan Ajax, PSV'li Eredivisie'ye ve diğer liglere kadar... Ayrıca tabiki bizlerin Türkiye Süper Ligi'nden nefis maçlar hafta boyunca, özellikle hafta sonlarında futbol izleyicilerini bekliyor. Bugünkü maçlar neler, Bugün hangi maçlar var sorularının cevabını arayan, bir elinde kumandası, yanında abur cuburu keyifli dakikalar, saatler için tv karşısına kurulan futbol severler haberimiz size göre...

Bugün hangi maçlar var sorusuna verilen cevap... İşte bugünkü maçlar...

00:00

CA Independiente - Df. Justicia

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

00:30

Columbus Crew - Philadelphia Union

MLS

Bilyoner TV

00:45

Cerro Porteno - Libertad

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

03:00

Santos Laguna - Toluca

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

05:00

Vancouver W.Caps - Portland Timbers

MLS

Bilyoner TV

05:06

Monterrey - Pachuca

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

13:30

Ümraniyespor - Ankaraspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

16:00

Altay - Adanaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

16:00

Bandırmaspor - Boluspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz Bein Sports Max 2

19:00

Samsunspor - Bursaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

19:30

Lamia - Larissa

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Göteborg - AIK Stockholm

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Norrby - Jönköpings

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Leganes - Ponferradina

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

20:00

Randers - FC Midtjylland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Varbergs - Elfsborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

21:00

Jong PSV - De Graafschap

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

21:00

Deinze - Westerlo

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

22:00

Leeds United - Liverpool

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport Idman TV

22:00

Almeria - Espanyol

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV