19 Mayıs tatil mi # 19 Mayıs Çarşamba canlı ders olacak mı # 19 Mayıs'ta öğretmenlerin ek dersi kesilecek mi

19 Mayıs Çarşamba tarihiyle ilgili vatandaşların kafasında bazı sorular oluştu. 19 Mayıs Çarşamba tatil mi diye merak eden vatandaşlar arasında öğrenciler ve veliler 19 Mayıs'ta canlı ders olacak mı diye sorarken, bazı öğretmenler de acaba 19 Mayıs'ta ek ders kesilecek mi diye merak ediyorlar. İşte ayrıntılar...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 2021'de çarşamba gününe denk geliyor. Buna göre;

19 Mayıs Çarşamba Tatil Mi?

Mevzuata göre; Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı her yıl 19 Mayıs günü, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da karaya çıktığı saat olan 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur. Dolayısıyla bu tarih resmi tatildir.

19 Mayıs Çarşamba Canlı Ders Var Mı?

Resmi tatillerde eğitim öğretim faaliyetleri de tatile girer. Dolayısıyla 19 Mayıs'ta canlı ders olmayacak.

19 Mayıs'ta Öğretmenler Ek Dersler Alacak Mı?

Mevzuatın ilgili maddesinde bu sorunun cevabı net olarak veriliyor. 'Millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.'

Yani öğretmenlerin 19 Mayıs'ta ek dersleri kesilmeyecek.