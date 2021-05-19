19 Mayıs Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçları! Bugün hangi maçlar var?
19 Mayıs Çarşamba bugün hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan, keyifle tv başına geçenler haberimiz size göre... İşte 19 Mayıs Çarşamba bugünkü maçlar...
19 Mayıs Çarşamba bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Nefis paslar, şık çalımlar, güzel goller, akrobatik kurtarışların, hızlı driplinglerin, sert faullerin, tartışmaların olduğu futbol maçlarını izlemek isteyen futbol tutkunları bugünkü maçlar için ekran karşısında yerini alıyor... Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının bilgileri haberimizde...
Stadyumlardan oturma odalarına yansıyan futbol... Milyonlarca kadın erkek, genç yaşlı insanı tutkuyla peşinden koşturan futbol kulüpleri... İtalya Serie A'dan İngiltere Premier Lig'e, Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredivisie'ye kadar ve tabiki ülkemizden günün maçları hafta boyunca ekranlarda...
İşte 19 Mayıs Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri...
01:15
Nacional - U. Catolica
Copa Libertadores
Bilyoner TV
01:15
Palmeiras - Df. Justicia
Copa Libertadores
Bilyoner TV
01:15
The Strongest - Santos
Copa Libertadores
Bilyoner TV
01:15
Independiente DV - Bahia
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
01:15
River Plate - Penarol
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
03:30
Fluminense - Junior
Copa Libertadores
Bilyoner TV
03:30
Sao Paulo - Racing Club
Copa Libertadores
Bilyoner TV
03:30
U. Deportes - Indep. Valle
Copa Libertadores
Bilyoner TV
03:30
Talleres Cordoba - Bragantino
Copa Sudamericana
Bilyoner TV
10:30
Gwangju - Jeju United
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
12:05
Sydney FC - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi
My FootbALL YoutubeBein Sports 4Bilyoner TV
13:00
Jeonbuk - Ulsan
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:00
Suwon City - Daegu
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
14:20
Perth Glory - Adelaide United
Avustralya A Ligi
My FootbALL YoutubeBein Sports 4Bilyoner TV
14:45
Balestier Khalsa - Albirex Niigata
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
14:45
Hougang - Lion City
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
14:45
Tanjong Pagar - Tampines
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
14:45
Young Lions - Geylang
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
16:00
İskenderun FK - Fethiyespor
TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final
Yayın Yok
16:00
Yıldırımspor - Aksaray Bld.
TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final
Yayın Yok
16:00
Mura - Domzale
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
17:15
Giannina - Smyrnis
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
18:15
Koper - Maribor
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:30
Isloch Minsk - FC Vitebsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
19:00
Bryne - Ranheim
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
KFUM Oslo - Ham Kam
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Raufoss - Aalesund
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Start - Jerv
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Stjordals Blink - Sogndal
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Aalborg - Vejle
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
Nordsjaelland - Randers
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:30
Oostende - Mechelen
Belçika Pro League
Bilyoner TV
19:45
Utrecht - Groningen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
20:00
Everton - Wolverhampton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
20:00
Newcastle - Sheffield Utd
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
20:00
Tottenham - Aston Villa
İngiltere Premier Lig
S Sport PlusS Sport
20:00
Alcorcon - Sabadell
İspanya La Liga 2
La Liga 123 YoutubeBilyoner TV
20:00
UD Logrones - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
La Liga 123 YoutubeBilyoner TV
20:00
Lincoln City - Sunderland
İngiltere EFL League 1 Play-Off
Bein Sports 4Bilyoner TV
20:00
Porto - Belenenses
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
20:30
Bucaspor - Yeşilyurt Bld.
TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final
Yayın Yok
20:30
Erokspor - Ispartaspor
TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final
Yayın Yok
20:30
ND Gorica - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:45
BATE Borisov - Sputnik
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
21:00
Crystal Palace - Arsenal
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
21:00
Stabaek - Odds BK
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
21:00
Kopenhag - FC Midtjylland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
21:30
O. Ljubljana - Tabor Sezana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
22:00
Atalanta - Juventus
İtalya Kupası Final
TRT SporBilyoner TV
22:00
KAA Gent - Standard Liege
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:00
Gil Vicente - Boavista
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
22:00
Guimaraes - Benfica
Portekiz Liga NOS
S Sport PlusBilyoner TV
22:00
Moreirense - Famalicao
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
22:00
CD Nacional - Rio Ave
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
22:00
Portimonense - Braga
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
22:00
Santa Clara - Farense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
22:00
Feyenoord - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
22:15
Burnley - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport PlusS Sport
22:15
WBA - West Ham
İngiltere Premier Lig
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22:15
Monaco - PSG
Fransa Kupası Final
Bein Sports 4Bilyoner TV
22:30
Mirandes - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 YoutubeBilyoner TV
22:30
Tenerife - Mallorca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 YoutubeBilyoner TV
23:45
Sporting Lisbon - Maritimo
Portekiz Liga NOS
S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV
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