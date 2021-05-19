19 Mayıs Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçları! Bugün hangi maçlar var?

19 Mayıs Çarşamba bugün hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan, keyifle tv başına geçenler haberimiz size göre... İşte 19 Mayıs Çarşamba bugünkü maçlar...

FUTBOL 19.05.2021 - 01:14 19.05.2021 - 19:24 Kartal Bakışı
19 Mayıs Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçları! Bugün hangi maçlar var?

19 Mayıs Çarşamba bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Nefis paslar, şık çalımlar, güzel goller, akrobatik kurtarışların, hızlı driplinglerin, sert faullerin, tartışmaların olduğu futbol maçlarını izlemek isteyen futbol tutkunları bugünkü maçlar için ekran karşısında yerini alıyor...  Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının bilgileri haberimizde...

Stadyumlardan oturma odalarına yansıyan futbol... Milyonlarca kadın erkek, genç yaşlı insanı tutkuyla peşinden koşturan futbol kulüpleri... İtalya Serie A'dan İngiltere Premier Lig'e, Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredivisie'ye kadar ve tabiki ülkemizden günün maçları hafta boyunca ekranlarda... 

İşte 19 Mayıs Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri...

01:15
Nacional - U. Catolica
Copa Libertadores
Bilyoner TV

01:15
Palmeiras - Df. Justicia
Copa Libertadores
Bilyoner TV

01:15
The Strongest - Santos
Copa Libertadores
Bilyoner TV

01:15
Independiente DV - Bahia
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

01:15
River Plate - Penarol
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

03:30
Fluminense - Junior
Copa Libertadores
Bilyoner TV

03:30
Sao Paulo - Racing Club
Copa Libertadores
Bilyoner TV

03:30
U. Deportes - Indep. Valle
Copa Libertadores
Bilyoner TV

03:30
Talleres Cordoba - Bragantino
Copa Sudamericana
Bilyoner TV

10:30
Gwangju - Jeju United
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

12:05
Sydney FC - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi
My FootbALL YoutubeBein Sports 4Bilyoner TV

13:00
Jeonbuk - Ulsan
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

13:00
Suwon City - Daegu
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

14:20
Perth Glory - Adelaide United
Avustralya A Ligi
My FootbALL YoutubeBein Sports 4Bilyoner TV

14:45
Balestier Khalsa - Albirex Niigata
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

14:45
Hougang - Lion City
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

14:45
Tanjong Pagar - Tampines
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

14:45
Young Lions - Geylang
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

16:00
İskenderun FK - Fethiyespor
TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final
Yayın Yok

16:00
Yıldırımspor - Aksaray Bld.
TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final
Yayın Yok

16:00
Mura - Domzale
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

17:15
Giannina - Smyrnis
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

18:15
Koper - Maribor
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Isloch Minsk - FC Vitebsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

19:00
Bryne - Ranheim
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
KFUM Oslo - Ham Kam
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Raufoss - Aalesund
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Start - Jerv
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Stjordals Blink - Sogndal
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Aalborg - Vejle
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

19:00
Nordsjaelland - Randers
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

19:30
Oostende - Mechelen
Belçika Pro League
Bilyoner TV

19:45
Utrecht - Groningen
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

20:00
Everton - Wolverhampton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus

20:00
Newcastle - Sheffield Utd
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus

20:00
Tottenham - Aston Villa
İngiltere Premier Lig
S Sport PlusS Sport

20:00
Alcorcon - Sabadell
İspanya La Liga 2
La Liga 123 YoutubeBilyoner TV

20:00
UD Logrones - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
La Liga 123 YoutubeBilyoner TV

20:00
Lincoln City - Sunderland
İngiltere EFL League 1 Play-Off
Bein Sports 4Bilyoner TV

20:00
Porto - Belenenses
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

20:30
Bucaspor - Yeşilyurt Bld.
TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final
Yayın Yok

20:30
Erokspor - Ispartaspor
TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final
Yayın Yok

20:30
ND Gorica - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

20:45
BATE Borisov - Sputnik
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

21:00
Crystal Palace - Arsenal
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus

21:00
Stabaek - Odds BK
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

21:00
Kopenhag - FC Midtjylland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

21:30
O. Ljubljana - Tabor Sezana
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

22:00
Atalanta - Juventus
İtalya Kupası Final
TRT SporBilyoner TV

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Sergen Yalçın: Bu sezon hiçbir zaman unutulmayacak

22:00
KAA Gent - Standard Liege
Belçika Pro League
Bilyoner TV

22:00
Gil Vicente - Boavista
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

22:00
Guimaraes - Benfica
Portekiz Liga NOS
S Sport PlusBilyoner TV

22:00
Moreirense - Famalicao
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

22:00
CD Nacional - Rio Ave
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

22:00
Portimonense - Braga
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

22:00
Santa Clara - Farense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

22:00
Feyenoord - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV

22:15
Burnley - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport PlusS Sport

22:15
WBA - West Ham
İngiltere Premier Lig
S Sport PlusS Sport

22:15
Monaco - PSG
Fransa Kupası Final
Bein Sports 4Bilyoner TV

22:30
Mirandes - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 YoutubeBilyoner TV

22:30
Tenerife - Mallorca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 YoutubeBilyoner TV

23:45
Sporting Lisbon - Maritimo
Portekiz Liga NOS
S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV

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