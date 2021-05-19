19 Mayıs Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçları! Bugün hangi maçlar var?

19 Mayıs Çarşamba bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Nefis paslar, şık çalımlar, güzel goller, akrobatik kurtarışların, hızlı driplinglerin, sert faullerin, tartışmaların olduğu futbol maçlarını izlemek isteyen futbol tutkunları bugünkü maçlar için ekran karşısında yerini alıyor... Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının bilgileri haberimizde...

Stadyumlardan oturma odalarına yansıyan futbol... Milyonlarca kadın erkek, genç yaşlı insanı tutkuyla peşinden koşturan futbol kulüpleri... İtalya Serie A'dan İngiltere Premier Lig'e, Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredivisie'ye kadar ve tabiki ülkemizden günün maçları hafta boyunca ekranlarda...

İşte 19 Mayıs Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri...

01:15

Nacional - U. Catolica

Copa Libertadores

Bilyoner TV

01:15

Palmeiras - Df. Justicia

Copa Libertadores

Bilyoner TV

01:15

The Strongest - Santos

Copa Libertadores

Bilyoner TV

01:15

Independiente DV - Bahia

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

01:15

River Plate - Penarol

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

03:30

Fluminense - Junior

Copa Libertadores

Bilyoner TV

03:30

Sao Paulo - Racing Club

Copa Libertadores

Bilyoner TV

03:30

U. Deportes - Indep. Valle

Copa Libertadores

Bilyoner TV

03:30

Talleres Cordoba - Bragantino

Copa Sudamericana

Bilyoner TV

10:30

Gwangju - Jeju United

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

12:05

Sydney FC - Melbourne Victory

Avustralya A Ligi

My FootbALL YoutubeBein Sports 4Bilyoner TV

13:00

Jeonbuk - Ulsan

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:00

Suwon City - Daegu

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

14:20

Perth Glory - Adelaide United

Avustralya A Ligi

My FootbALL YoutubeBein Sports 4Bilyoner TV

14:45

Balestier Khalsa - Albirex Niigata

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

14:45

Hougang - Lion City

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

14:45

Tanjong Pagar - Tampines

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

14:45

Young Lions - Geylang

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

16:00

İskenderun FK - Fethiyespor

TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final

Yayın Yok

16:00

Yıldırımspor - Aksaray Bld.

TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final

Yayın Yok

16:00

Mura - Domzale

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

17:15

Giannina - Smyrnis

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:15

Koper - Maribor

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:30

Isloch Minsk - FC Vitebsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

19:00

Bryne - Ranheim

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

KFUM Oslo - Ham Kam

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Raufoss - Aalesund

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Start - Jerv

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Stjordals Blink - Sogndal

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Aalborg - Vejle

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00

Nordsjaelland - Randers

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:30

Oostende - Mechelen

Belçika Pro League

Bilyoner TV

19:45

Utrecht - Groningen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

20:00

Everton - Wolverhampton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

20:00

Newcastle - Sheffield Utd

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

20:00

Tottenham - Aston Villa

İngiltere Premier Lig

S Sport PlusS Sport

20:00

Alcorcon - Sabadell

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV

20:00

UD Logrones - Fuenlabrada

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV

20:00

Lincoln City - Sunderland

İngiltere EFL League 1 Play-Off

Bein Sports 4Bilyoner TV

20:00

Porto - Belenenses

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

20:30

Bucaspor - Yeşilyurt Bld.

TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final

Yayın Yok

20:30

Erokspor - Ispartaspor

TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final

Yayın Yok

20:30

ND Gorica - NK Celje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:45

BATE Borisov - Sputnik

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

21:00

Crystal Palace - Arsenal

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

21:00

Stabaek - Odds BK

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

21:00

Kopenhag - FC Midtjylland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

21:30

O. Ljubljana - Tabor Sezana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

22:00

Atalanta - Juventus

İtalya Kupası Final

TRT SporBilyoner TV

22:00

KAA Gent - Standard Liege

Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:00

Gil Vicente - Boavista

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

22:00

Guimaraes - Benfica

Portekiz Liga NOS

S Sport PlusBilyoner TV

22:00

Moreirense - Famalicao

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

22:00

CD Nacional - Rio Ave

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

22:00

Portimonense - Braga

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

22:00

Santa Clara - Farense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

22:00

Feyenoord - Sparta Rotterdam

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:15

Burnley - Liverpool

İngiltere Premier Lig

S Sport PlusS Sport

22:15

WBA - West Ham

İngiltere Premier Lig

S Sport PlusS Sport

22:15

Monaco - PSG

Fransa Kupası Final

Bein Sports 4Bilyoner TV

22:30

Mirandes - Leganes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV

22:30

Tenerife - Mallorca

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV

23:45

Sporting Lisbon - Maritimo

Portekiz Liga NOS

S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV