19 Haziran Cumartesi bugün hangi maçlar var, günün maçları neler? İşte bugünkü maçlar

19 Haziran Cumartesi bugünkü maçlar sorusunun cevabını alarak tv karşısına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...

DİĞER HABERLER 19.06.2021 - 12:07 19.06.2021 - 12:13 Kartal Bakışı
19 Haziran Cumartesi bugün hangi maçlar var, günün maçları neler? İşte bugünkü maçlar

19 Haziran Cumartesi bugünkü maçlar, futbol seyircileri için tvlerden yayınlanıyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor...  Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...

Stadyumlardan evlerimize taşınan futbol... Milyonlarca kadın, erkek, genç, ihtiyarı peşinden sürükleyen futbol heyecanı... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde Copa Amerika, Euro 2020'den nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...

19 Haziran Cumartesi günün maçları, bugünkü maçlar yayın bilgileri...

12:05
Sydney FC - Adelaide United
Avustralya A Ligi Play-Off Yarı Final
My FootbALL Youtube, Bein Sports 3

13:00
Hiroshima - Kashiwa Reysol
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Kagoshima Utd - Vanraure
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Iwata - Chiba
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Kanazawa - Kyoto
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Okayama - Ryukyu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

14:00
Brage - Orgryte
İsveç Superettan
Bilyoner TV

14:45
FC Vitebsk - Rukh Brest
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

15:30
Memphis 901 - OKC Energy
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

15 Haziran Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

15 Haziran Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

16:00
Macaristan - Fransa
UEFA Euro 2020
TRT 1, Idman TV

16:00
Sandefjord - Viking
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

16:00
Norrby - Varnamo
İsveç Superettan
Bilyoner TV

16:00
Östersunds - Eskilstuna United
İsveç Superettan
Bilyoner TV

16:45
Gomel - Isloch Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

17:00
KuPS - Honka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:00
Union Comercio - Santa Rosa
Peru Copa Bicentenario
Bilyoner TV

18:00
Jönköpings - Gais
İsveç Superettan
Bilyoner TV

18:00
Vasalunds - Landskrona
İsveç Superettan
Bilyoner TV

18:30
Saburtalo Tiflis - Samtredia
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:45
Zhodino - Sputnik
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

19:00
Portekiz - Almanya
UEFA Euro 2020
TRT 1, Idman TV

19:00
Dainava Alytus - Suduva
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

19:30
Dinamo Tiflis - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00
Libya - Sudan
FIFA Arab Cup
FIFA Youtube

20:45
Dinamo Minsk - BATE Borisov
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

22:00
İspanya - Polonya
UEFA Euro 2020
TRT 1

22:30
Avai - Remo
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

22:30
Vasco Da Gama - CRB
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

23:00
Sporting Cristal - Cusco
Peru Copa Bicentenario
Bilyoner TV

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