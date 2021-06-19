19 Haziran 2021 Cumartesi tv yayın akışı! Bugünkü tv programları, dizileri, maçları

19 Haziran Cumartesi bugünkü tv yayın akışında neler var? Vatandaşlar için evlere ilk girdiği andan itibaren vazgeçilmeyen ev etkinliği televizyon seyretmektir. TV yayın akışları evde oturanların en çok araştırdığı konuların başında oluyor. Televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak edenler haberimiz size göre.

Elinde kumandası kanaldan kanala zapping yapan, izleyecek dizi, film, program arayanlar haberimiz sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Peki bugünkü diziler, filmler, programlar neler? Bugün tv'de neler var?

İşte 19 Haziran Cumartesi tv yayın akışları (Kanal D, Atv, Show TV, Star, TRT 1, TV 8, FOX TV, Kanal 7)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

* 06:15 Alev Alev

* 10:00 Cumartesi Sürprizi

* 13:00 Bir Şansım Olsa

* 14:30 Cam Tavanlar

* 18:45 Hafta Sonu Ana Haber

* 20:00 Güldür Güldür Show

ATV YAYIN AKIŞI

* 07:30 atv'de Hafta Sonu

* 10:00 Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili

* 11:55 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

* 15:30 Kuruluş Osman

* 19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

* 20:00 Kardeşlerim



KANAL D YAYIN AKIŞI

* 08:30 Konuştukça

* 09:45 Magazin D Cumartesi

* 13:00 Arda'nın Mutfağı

* 14:00 Aşkın Tarifi

* 16:15 Baht Oyunu

* 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

* 20:00 Harry Potter ve Sırlar Odası

* 23:15 Aşkın Tarifi



STAR TV YAYIN AKIŞI

* 07:00 Medcezir

* 10:00 Burcu ile Hafta Sonu

* 12:00 Film/yerli dizi

* 14:00 Film/yerli dizi

* 16:30 Film/yerli dizi

* 19:00 Star Haber

* 20:00 İBO Show



FOX TV YAYIN AKIŞI

* 08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

* 11:15 Şef Akademi

* 13:30 Aşk Mantık İntikam

* 15:45 Sen Çal Kapımı

* 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

* 20:00 Şef Akademi

* 23:15 Aşk Mantık İntikam

TRT 1 YAYIN AKIŞI

* 07:05 Yeşil Deniz

* 09:50 Yedi Numara

* 10:55 Bir Zamanlar Kıbrıs (Altyazılı)

* 14:45 Yıldızların Yolu

* 15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Macaristan-Fransa"

* 18:00 Ana Haber (Canlı)

* 18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Portekiz-Almanya" (Canlı)

* 21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

* 21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İspanya-Polonya" (Canlı)



TV8 YAYIN AKIŞI

* 06:15 Oynat Bakalım

* 08:30 Çook Yaşa

* 09:45 Mutfakta Türev Var

* 10:00 Süper 1 Takım

* 10:45 Survivor Panaroma

* 13:15 Doğduğun Ev Kaderindir

* 15:45 Kırmızı Oda

* 20:00 Survivor 2021



KANAL 7 YAYIN AKIŞI

* 07:45 Kardeşlik Adası

* 10:00 Nursaçan'la Sohbetler

* 11:20 Gündüz Gece

* 13:00 Yaralı Kalbim

* 14:40 Dünyanın Tadı

* 16:00 Masum

* 18:00 Hafta Sonu Haberleri

* 19:00 Yemin

* 22:20 Sensiz Olmaz