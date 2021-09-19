19 Eylül Pazar bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, günün maçları neler?

19 Eylül Pazar bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 19.09.2021 - 10:35 19.09.2021 - 10:47 Kartal Bakışı
19 Eylül Pazar bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, günün maçları neler?

19 Eylül Pazar bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

19 Eylül Pazar bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

08:00
Incheon - Seongnam
Güney Kore K-League

09:00
Blaublitz - Kitakyushu
Japonya J2 Ligi

10:00
Asan - Ansan Greeners
Güney Kore 2.Ligi

10:30
FC Seoul - Suwon City
Güney Kore K-League

11:00
Sagamihara - Renofa Yamaguchi
Japonya J2 Ligi

11:30
Rapid Wien 2 - Grazer
Avusturya 1. Ligi

12:00
Verdy - Albirex Niigata
Japonya J2 Ligi

12:30
Geylang - Balestier Khalsa
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

12:30
Seoul E Land - Daejeon Citizen
Güney Kore 2.Ligi

13:00
Kanazawa - Yamaga
Japonya J2 Ligi

13:00
Yenisey - Tom Tomsk
Rusya FNL Ligi

13:00
Hegelmann Litauen - FK Panevezys
Litvanya A Lyga

13:15
G.A. Eagles - Zwolle
Hollanda Eredivisie

13:30
Empoli - Sampdoria
İtalya Serie A
S Sport Plus

13:30
Giresunspor - Konyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

13:30
Tuzlaspor - Bursaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT SporBein Sports Max 1

13:30
Ac. Clinceni - Arges
Romanya Liga 1

13:30
Stal Mielec - Rakow Czestochowa
Polonya Ekstraklasa

14:00
Nice - Monaco
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3
14:00
Akropolis - Vasteraas
İsveç Superettan

14:00
Olimp Dolgoprudny - SKA Khabarovsk
Rusya FNL Ligi

14:00
Hvidovre IF - Vendsyssel
Danimarka 1. Ligi

14:00
Dundee United - Dundee FC
İskoçya Premier Lig

14:30
Erzgebirge Aue - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect Tivibu Spor 4

14:30
Darmstadt 98 - Dynamo Dresden
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4 Tivibu Spor 2

14:30
St.Pauli - Ingolstadt
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2 Tivibu Spor 3

14:30
St.Truiden - Genk
Belçika Pro League
Tivibu Spor

15:00
Elazığspor - Artvin Hopa
TFF 3. Lig
Yayın Yok

15:00
Mardin BB - Karşıyaka
TFF 3. Lig
TRT Kürdi

15:00
Mallorca - Villarreal
İspanya La Liga
Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD

15:00
Huesca - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

15:00
Honka - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga

15:00
Spartak Moskova 2 - Baltika
Rusya FNL Ligi

15:00
Randers - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi

15:00
Vejle - Viborg
Danimarka Süper Ligi

15:00
Flora Tallin - Kalju
Estonya Premium Liga

15:00
Riteriai - Nevezis Kedainiai
Litvanya A Lyga

15:30
1922 Konyaspor - Akhisarspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

15:30
PSV - Feyenoord
Hollanda Eredivisie
Uçankuş TVS Sport Plus

15:30
A.Klagenfurt - LASK
Avusturya Bundesliga

15:30
Sturm Graz - WSG Tirol
Avusturya Bundesliga

16:00
Brighton - Leicester City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus

16:00
West Ham - Manchester Utd
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport

16:00
Angers - Nantes
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3

16:00
Clermont - Brest
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect

16:00
Reims - Lorient
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect

16:00
Troyes - Montpellier
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect

16:00
Venezia - Spezia
İtalya Serie A
S Sport 2S Sport Plus

16:00
Galatasaray - Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

16:00
Samsunspor - Gençlerbirliği
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor Bein Sports Max 1

16:00
Kırklarelispor - Eskişehirspor
TFF 2. Lig
Es TV Eskişehir

16:00
Falkenbergs - Östersunds
İsveç Superettan

16:00
Ekenas - VPS
Finlandiya 2. Ligi

16:00
Gnistan - Jippo
Finlandiya 2. Ligi

16:00
Klubi 04 - TPS Turku
Finlandiya 2. Ligi

16:00
MuSa - Jaro
Finlandiya 2. Ligi

16:00
PK 35 - Mikkeli
Finlandiya 2. Ligi

16:00
Rovaniemi - KPV
Finlandiya 2. Ligi

16:00
Norrköping - Örebro
İsveç Allsvenskan

16:00
Östersunds - Elfsborg
İsveç Allsvenskan

16:00
Tekstilshtik - Volgar Astrakhan
Rusya FNL Ligi

16:00
Nykobing - Jammerbugt
Danimarka 1. Ligi

16:00
Sepsi - UTA Arad
Romanya Liga 1

16:00
Fredrikstad - Ull Kisa
Norveç 1. Ligi

16:00
Smyrnis - Volos
Yunanistan Süper Ligi

16:00
Dinamo Minsk - Isloch Minsk
Belarus Vysshaya Liga

16:00
Gornik Zabrze - Warta
Polonya Ekstraklasa

16:00
Tabor Sezana - Aluminij
Slovenya 1. Ligi

16:00
İnegölspor - Etimesgut Bld.
TFF 2. Lig
Kanal On6 Bursa

16:30
Stuttgart - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2 Tivibu Spor 2

16:30
Nizhny Novgorod - Arsenal Tula
Rusya Premier Lig

17:00
Ponferradina - Malaga
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

17:00
Antwerp - Seraing
Belçika Pro League

17:00
Kamaz - Neftekhimik
Rusya FNL Ligi

17:00
Krasnodar 2 - Akron Togliatti
Rusya FNL Ligi

17:00
Torpedo Moskova - Orenburg
Rusya FNL Ligi

17:00
Sonderjyske - Brondby IF
Danimarka Süper Ligi

17:00
Livingston - Celtic
İskoçya Premier Lig

17:00
Glasgow Rangers - Motherwell
İskoçya Premier Lig

17:00
Internacional - Fortaleza
Brezilya Serie A

17:00
Akranes - Fylkir
İzlanda Úrvalsdeild

17:00
Leiknir - Keflavik
İzlanda Úrvalsdeild

17:00
Westerlo - Deinze
Belçika 1. B Ligi

17:00
Karvina - Teplice
Çekya 1.Ligi

17:00
Sparta Prag - Jablonec
Çekya 1.Ligi

17:15
Real Sociedad - Sevilla
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD

17:30
Vizela - Paços Ferreira
Portekiz Liga NOS

17:30
Neftçi Bakü - Keşla
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport

17:45
Heracles - AZ Alkmaar
Hollanda Eredivisie

17:45
Vitesse - Twente
Hollanda Eredivisie

18:00
Marsilya - Rennes
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3
18:00
Hajduk Split - Dinamo Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi

18:00
Alania Vladikavkaz - M.Lipetsk
Rusya FNL Ligi

18:00
Kuban - Fakel Voronej
Rusya FNL Ligi

18:00
Slovan Bratislava - Zilina
Slovakya Fortuna Ligi

18:00
Salzburg - Rapid Wien
Avusturya Bundesliga

18:00
FC Vitebsk - FC Minsk
Belarus Vysshaya Liga

18:00
Koper - Bravo
Slovenya 1. Ligi

18 Eylül Cumartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

18 Eylül Cumartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

18:15
Atromitos - Panetolikos
Yunanistan Süper Ligi

18:15
OFI Crete - AEK
Yunanistan Süper Ligi

18:30
B.Dortmund - Union Berlin
Almanya Bundesliga
Bein Sports 4 Tivibu Spor 3

18:30
Tottenham - Chelsea
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport

18:30
Halmstads - Kalmar
İsveç Allsvenskan

18:30
Legia Varşova - Gornik Leczna
Polonya Ekstraklasa

19:00
Lazio - Cagliari
İtalya Serie A
S Sport Plus

19:00
Verona - Roma
İtalya Serie A
S Sport 2S Sport Plus

19:00
M.Başakşehir - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

19:00
Hatayspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

19:00
Adanaspor - Ümraniyespor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz Bein Sports Max 1

19:00
Altınordu - Denizlispor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor Bein Sports Max 2

19:00
Çorum FK - Sakaryaspor
TFF 2. Lig
TV 264 Sakarya

19:00
Kopenhag - FC Midtjylland
Danimarka Süper Ligi

19:00
Huancayo - San Martin
Peru Primera-Apertura

19:00
Dinamo Bucuresti - Botosani
Romanya Liga 1

19:00
Tammeka - Paide
Estonya Premium Liga

19:00
Sochi - Dinamo Moskova
Rusya Premier Lig

19:00
Mjondalen - Sandefjord
Norveç Eliteserien Ligi

19:00
Sarpsborg 08 - Rosenborg
Norveç Eliteserien Ligi

19:00
Valerenga - Molde
Norveç Eliteserien Ligi

19:00
Viking - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi

19:15
Eibar - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

19:15
Tenerife - Mirandes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

19:15
Hafnarfjordur - Breidablik
İzlanda Úrvalsdeild

19:15
KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik
İzlanda Úrvalsdeild

19:30
Real Betis - Espanyol
İspanya La Liga
Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD

19:30
Standard Liege - Anderlecht
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2

20:00
Porto - Moreirense
Portekiz Liga NOS

20:00
Montreal Impact - Chicago Fire
MLS

20:00
New York RB 2 - Memphis 901
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

20:00
Neman - Smorgon
Belarus Vysshaya Liga

20:00
Bohemians 1905 - Slavia Prag
Çekya 1.Ligi

20:05
Osijek - ND Gorica
Hırvatistan 1. Ligi

20:30
Wolfsburg - E.Frankfurt
Almanya Bundesliga
Bein Sports 4  Tivibu Spor 3

20:30
Asteras Tripolis - PAOK
Yunanistan Süper Ligi

20:30
Lamia - Olympiakos
Yunanistan Süper Ligi

21:00
Tromsö - Brann
Norveç Eliteserien Ligi

21:00
Lommel - Lierse
Belçika 1. B Ligi

21:00
Türkiye - İspanya
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası Final
TRT 1

21:15
Maribor - Mura
Slovenya 1. Ligi

21:30
Valur - Akureyri
İzlanda Úrvalsdeild

21:30
Parma - Cremonese
İtalya Serie B

21:45
PSG - Lyon
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2

21:45
Juventus - Milan
İtalya Serie A
S Sport 2 S Sport Plus CBC Sport

22:00
Valencia - Real Madrid
İspanya La Liga
S Sport Plu Spor Smart Smart Spor HD

22:00
Kortrijk - KAA Gent
Belçika Pro League

22:00
Sao Paulo - Atletico GO
Brezilya Serie A

22:00
Independiente Petroleros - Bolivar
Bolivya Premier Ligi

22:30
Estoril - Sporting Lisbon
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus

23:00
Philadelphia Union - Orlando City
MLS

23:30
U. Deportes - Municipal
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

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