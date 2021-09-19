19 Eylül Pazar bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, günün maçları neler?
19 Eylül Pazar bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
19 Eylül Pazar bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
19 Eylül Pazar bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
08:00
Incheon - Seongnam
Güney Kore K-League
09:00
Blaublitz - Kitakyushu
Japonya J2 Ligi
10:00
Asan - Ansan Greeners
Güney Kore 2.Ligi
10:30
FC Seoul - Suwon City
Güney Kore K-League
11:00
Sagamihara - Renofa Yamaguchi
Japonya J2 Ligi
11:30
Rapid Wien 2 - Grazer
Avusturya 1. Ligi
12:00
Verdy - Albirex Niigata
Japonya J2 Ligi
12:30
Geylang - Balestier Khalsa
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
12:30
Seoul E Land - Daejeon Citizen
Güney Kore 2.Ligi
13:00
Kanazawa - Yamaga
Japonya J2 Ligi
13:00
Yenisey - Tom Tomsk
Rusya FNL Ligi
13:00
Hegelmann Litauen - FK Panevezys
Litvanya A Lyga
13:15
G.A. Eagles - Zwolle
Hollanda Eredivisie
13:30
Empoli - Sampdoria
İtalya Serie A
S Sport Plus
13:30
Giresunspor - Konyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
13:30
Tuzlaspor - Bursaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT SporBein Sports Max 1
13:30
Ac. Clinceni - Arges
Romanya Liga 1
13:30
Stal Mielec - Rakow Czestochowa
Polonya Ekstraklasa
14:00
Nice - Monaco
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3
14:00
Akropolis - Vasteraas
İsveç Superettan
14:00
Olimp Dolgoprudny - SKA Khabarovsk
Rusya FNL Ligi
14:00
Hvidovre IF - Vendsyssel
Danimarka 1. Ligi
14:00
Dundee United - Dundee FC
İskoçya Premier Lig
14:30
Erzgebirge Aue - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect Tivibu Spor 4
14:30
Darmstadt 98 - Dynamo Dresden
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4 Tivibu Spor 2
14:30
St.Pauli - Ingolstadt
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2 Tivibu Spor 3
14:30
St.Truiden - Genk
Belçika Pro League
Tivibu Spor
15:00
Elazığspor - Artvin Hopa
TFF 3. Lig
Yayın Yok
15:00
Mardin BB - Karşıyaka
TFF 3. Lig
TRT Kürdi
15:00
Mallorca - Villarreal
İspanya La Liga
Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD
15:00
Huesca - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
15:00
Honka - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
15:00
Spartak Moskova 2 - Baltika
Rusya FNL Ligi
15:00
Randers - Nordsjaelland
Danimarka Süper Ligi
15:00
Vejle - Viborg
Danimarka Süper Ligi
15:00
Flora Tallin - Kalju
Estonya Premium Liga
15:00
Riteriai - Nevezis Kedainiai
Litvanya A Lyga
15:30
1922 Konyaspor - Akhisarspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
15:30
PSV - Feyenoord
Hollanda Eredivisie
Uçankuş TVS Sport Plus
15:30
A.Klagenfurt - LASK
Avusturya Bundesliga
15:30
Sturm Graz - WSG Tirol
Avusturya Bundesliga
16:00
Brighton - Leicester City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
16:00
West Ham - Manchester Utd
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport
16:00
Angers - Nantes
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3
16:00
Clermont - Brest
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect
16:00
Reims - Lorient
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect
16:00
Troyes - Montpellier
Fransa Ligue 1
Bein Sports beIN Connect
16:00
Venezia - Spezia
İtalya Serie A
S Sport 2S Sport Plus
16:00
Galatasaray - Alanyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Samsunspor - Gençlerbirliği
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor Bein Sports Max 1
16:00
Kırklarelispor - Eskişehirspor
TFF 2. Lig
Es TV Eskişehir
16:00
Falkenbergs - Östersunds
İsveç Superettan
16:00
Ekenas - VPS
Finlandiya 2. Ligi
16:00
Gnistan - Jippo
Finlandiya 2. Ligi
16:00
Klubi 04 - TPS Turku
Finlandiya 2. Ligi
16:00
MuSa - Jaro
Finlandiya 2. Ligi
16:00
PK 35 - Mikkeli
Finlandiya 2. Ligi
16:00
Rovaniemi - KPV
Finlandiya 2. Ligi
16:00
Norrköping - Örebro
İsveç Allsvenskan
16:00
Östersunds - Elfsborg
İsveç Allsvenskan
16:00
Tekstilshtik - Volgar Astrakhan
Rusya FNL Ligi
16:00
Nykobing - Jammerbugt
Danimarka 1. Ligi
16:00
Sepsi - UTA Arad
Romanya Liga 1
16:00
Fredrikstad - Ull Kisa
Norveç 1. Ligi
16:00
Smyrnis - Volos
Yunanistan Süper Ligi
16:00
Dinamo Minsk - Isloch Minsk
Belarus Vysshaya Liga
16:00
Gornik Zabrze - Warta
Polonya Ekstraklasa
16:00
Tabor Sezana - Aluminij
Slovenya 1. Ligi
16:00
İnegölspor - Etimesgut Bld.
TFF 2. Lig
Kanal On6 Bursa
16:30
Stuttgart - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2 Tivibu Spor 2
16:30
Nizhny Novgorod - Arsenal Tula
Rusya Premier Lig
17:00
Ponferradina - Malaga
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
17:00
Antwerp - Seraing
Belçika Pro League
17:00
Kamaz - Neftekhimik
Rusya FNL Ligi
17:00
Krasnodar 2 - Akron Togliatti
Rusya FNL Ligi
17:00
Torpedo Moskova - Orenburg
Rusya FNL Ligi
17:00
Sonderjyske - Brondby IF
Danimarka Süper Ligi
17:00
Livingston - Celtic
İskoçya Premier Lig
17:00
Glasgow Rangers - Motherwell
İskoçya Premier Lig
17:00
Internacional - Fortaleza
Brezilya Serie A
17:00
Akranes - Fylkir
İzlanda Úrvalsdeild
17:00
Leiknir - Keflavik
İzlanda Úrvalsdeild
17:00
Westerlo - Deinze
Belçika 1. B Ligi
17:00
Karvina - Teplice
Çekya 1.Ligi
17:00
Sparta Prag - Jablonec
Çekya 1.Ligi
17:15
Real Sociedad - Sevilla
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD
17:30
Vizela - Paços Ferreira
Portekiz Liga NOS
17:30
Neftçi Bakü - Keşla
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
17:45
Heracles - AZ Alkmaar
Hollanda Eredivisie
17:45
Vitesse - Twente
Hollanda Eredivisie
18:00
Marsilya - Rennes
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3
18:00
Hajduk Split - Dinamo Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
18:00
Alania Vladikavkaz - M.Lipetsk
Rusya FNL Ligi
18:00
Kuban - Fakel Voronej
Rusya FNL Ligi
18:00
Slovan Bratislava - Zilina
Slovakya Fortuna Ligi
18:00
Salzburg - Rapid Wien
Avusturya Bundesliga
18:00
FC Vitebsk - FC Minsk
Belarus Vysshaya Liga
18:00
Koper - Bravo
Slovenya 1. Ligi
18:15
Atromitos - Panetolikos
Yunanistan Süper Ligi
18:15
OFI Crete - AEK
Yunanistan Süper Ligi
18:30
B.Dortmund - Union Berlin
Almanya Bundesliga
Bein Sports 4 Tivibu Spor 3
18:30
Tottenham - Chelsea
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport
18:30
Halmstads - Kalmar
İsveç Allsvenskan
18:30
Legia Varşova - Gornik Leczna
Polonya Ekstraklasa
19:00
Lazio - Cagliari
İtalya Serie A
S Sport Plus
19:00
Verona - Roma
İtalya Serie A
S Sport 2S Sport Plus
19:00
M.Başakşehir - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
Hatayspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
19:00
Adanaspor - Ümraniyespor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz Bein Sports Max 1
19:00
Altınordu - Denizlispor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor Bein Sports Max 2
19:00
Çorum FK - Sakaryaspor
TFF 2. Lig
TV 264 Sakarya
19:00
Kopenhag - FC Midtjylland
Danimarka Süper Ligi
19:00
Huancayo - San Martin
Peru Primera-Apertura
19:00
Dinamo Bucuresti - Botosani
Romanya Liga 1
19:00
Tammeka - Paide
Estonya Premium Liga
19:00
Sochi - Dinamo Moskova
Rusya Premier Lig
19:00
Mjondalen - Sandefjord
Norveç Eliteserien Ligi
19:00
Sarpsborg 08 - Rosenborg
Norveç Eliteserien Ligi
19:00
Valerenga - Molde
Norveç Eliteserien Ligi
19:00
Viking - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi
19:15
Eibar - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
19:15
Tenerife - Mirandes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
19:15
Hafnarfjordur - Breidablik
İzlanda Úrvalsdeild
19:15
KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik
İzlanda Úrvalsdeild
19:30
Real Betis - Espanyol
İspanya La Liga
Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD
19:30
Standard Liege - Anderlecht
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2
20:00
Porto - Moreirense
Portekiz Liga NOS
20:00
Montreal Impact - Chicago Fire
MLS
20:00
New York RB 2 - Memphis 901
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
20:00
Neman - Smorgon
Belarus Vysshaya Liga
20:00
Bohemians 1905 - Slavia Prag
Çekya 1.Ligi
20:05
Osijek - ND Gorica
Hırvatistan 1. Ligi
20:30
Wolfsburg - E.Frankfurt
Almanya Bundesliga
Bein Sports 4 Tivibu Spor 3
20:30
Asteras Tripolis - PAOK
Yunanistan Süper Ligi
20:30
Lamia - Olympiakos
Yunanistan Süper Ligi
21:00
Tromsö - Brann
Norveç Eliteserien Ligi
21:00
Lommel - Lierse
Belçika 1. B Ligi
21:00
Türkiye - İspanya
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası Final
TRT 1
21:15
Maribor - Mura
Slovenya 1. Ligi
21:30
Valur - Akureyri
İzlanda Úrvalsdeild
21:30
Parma - Cremonese
İtalya Serie B
21:45
PSG - Lyon
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2
21:45
Juventus - Milan
İtalya Serie A
S Sport 2 S Sport Plus CBC Sport
22:00
Valencia - Real Madrid
İspanya La Liga
S Sport Plu Spor Smart Smart Spor HD
22:00
Kortrijk - KAA Gent
Belçika Pro League
22:00
Sao Paulo - Atletico GO
Brezilya Serie A
22:00
Independiente Petroleros - Bolivar
Bolivya Premier Ligi
22:30
Estoril - Sporting Lisbon
Portekiz Liga NOS
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Philadelphia Union - Orlando City
MLS
23:30
U. Deportes - Municipal
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