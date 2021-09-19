19 Eylül Pazar bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar, günün maçları neler?

19 Eylül Pazar bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

19 Eylül Pazar bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

08:00

Incheon - Seongnam

Güney Kore K-League

09:00

Blaublitz - Kitakyushu

Japonya J2 Ligi

10:00

Asan - Ansan Greeners

Güney Kore 2.Ligi

10:30

FC Seoul - Suwon City

Güney Kore K-League

11:00

Sagamihara - Renofa Yamaguchi

Japonya J2 Ligi

11:30

Rapid Wien 2 - Grazer

Avusturya 1. Ligi

12:00

Verdy - Albirex Niigata

Japonya J2 Ligi

12:30

Geylang - Balestier Khalsa

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

12:30

Seoul E Land - Daejeon Citizen

Güney Kore 2.Ligi

13:00

Kanazawa - Yamaga

Japonya J2 Ligi

13:00

Yenisey - Tom Tomsk

Rusya FNL Ligi

13:00

Hegelmann Litauen - FK Panevezys

Litvanya A Lyga

13:15

G.A. Eagles - Zwolle

Hollanda Eredivisie

13:30

Empoli - Sampdoria

İtalya Serie A

S Sport Plus

13:30

Giresunspor - Konyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

13:30

Tuzlaspor - Bursaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT SporBein Sports Max 1

13:30

Ac. Clinceni - Arges

Romanya Liga 1

13:30

Stal Mielec - Rakow Czestochowa

Polonya Ekstraklasa

14:00

Nice - Monaco

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3

14:00

Akropolis - Vasteraas

İsveç Superettan

14:00

Olimp Dolgoprudny - SKA Khabarovsk

Rusya FNL Ligi

14:00

Hvidovre IF - Vendsyssel

Danimarka 1. Ligi

14:00

Dundee United - Dundee FC

İskoçya Premier Lig

14:30

Erzgebirge Aue - Paderborn

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect Tivibu Spor 4

14:30

Darmstadt 98 - Dynamo Dresden

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4 Tivibu Spor 2

14:30

St.Pauli - Ingolstadt

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2 Tivibu Spor 3

14:30

St.Truiden - Genk

Belçika Pro League

Tivibu Spor

15:00

Elazığspor - Artvin Hopa

TFF 3. Lig

Yayın Yok

15:00

Mardin BB - Karşıyaka

TFF 3. Lig

TRT Kürdi

15:00

Mallorca - Villarreal

İspanya La Liga

Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD

15:00

Huesca - Fuenlabrada

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

15:00

Honka - HJK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

15:00

Spartak Moskova 2 - Baltika

Rusya FNL Ligi

15:00

Randers - Nordsjaelland

Danimarka Süper Ligi

15:00

Vejle - Viborg

Danimarka Süper Ligi

15:00

Flora Tallin - Kalju

Estonya Premium Liga

15:00

Riteriai - Nevezis Kedainiai

Litvanya A Lyga

15:30

1922 Konyaspor - Akhisarspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

15:30

PSV - Feyenoord

Hollanda Eredivisie

Uçankuş TVS Sport Plus

15:30

A.Klagenfurt - LASK

Avusturya Bundesliga

15:30

Sturm Graz - WSG Tirol

Avusturya Bundesliga

16:00

Brighton - Leicester City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

16:00

West Ham - Manchester Utd

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport

16:00

Angers - Nantes

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3

16:00

Clermont - Brest

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect

16:00

Reims - Lorient

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect

16:00

Troyes - Montpellier

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect

16:00

Venezia - Spezia

İtalya Serie A

S Sport 2S Sport Plus

16:00

Galatasaray - Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Samsunspor - Gençlerbirliği

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor Bein Sports Max 1

16:00

Kırklarelispor - Eskişehirspor

TFF 2. Lig

Es TV Eskişehir

16:00

Falkenbergs - Östersunds

İsveç Superettan

16:00

Ekenas - VPS

Finlandiya 2. Ligi

16:00

Gnistan - Jippo

Finlandiya 2. Ligi

16:00

Klubi 04 - TPS Turku

Finlandiya 2. Ligi

16:00

MuSa - Jaro

Finlandiya 2. Ligi

16:00

PK 35 - Mikkeli

Finlandiya 2. Ligi

16:00

Rovaniemi - KPV

Finlandiya 2. Ligi

16:00

Norrköping - Örebro

İsveç Allsvenskan

16:00

Östersunds - Elfsborg

İsveç Allsvenskan

16:00

Tekstilshtik - Volgar Astrakhan

Rusya FNL Ligi

16:00

Nykobing - Jammerbugt

Danimarka 1. Ligi

16:00

Sepsi - UTA Arad

Romanya Liga 1

16:00

Fredrikstad - Ull Kisa

Norveç 1. Ligi

16:00

Smyrnis - Volos

Yunanistan Süper Ligi

16:00

Dinamo Minsk - Isloch Minsk

Belarus Vysshaya Liga

16:00

Gornik Zabrze - Warta

Polonya Ekstraklasa

16:00

Tabor Sezana - Aluminij

Slovenya 1. Ligi

16:00

İnegölspor - Etimesgut Bld.

TFF 2. Lig

Kanal On6 Bursa

16:30

Stuttgart - B.Leverkusen

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2 Tivibu Spor 2

16:30

Nizhny Novgorod - Arsenal Tula

Rusya Premier Lig

17:00

Ponferradina - Malaga

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

17:00

Antwerp - Seraing

Belçika Pro League

17:00

Kamaz - Neftekhimik

Rusya FNL Ligi

17:00

Krasnodar 2 - Akron Togliatti

Rusya FNL Ligi

17:00

Torpedo Moskova - Orenburg

Rusya FNL Ligi

17:00

Sonderjyske - Brondby IF

Danimarka Süper Ligi

17:00

Livingston - Celtic

İskoçya Premier Lig

17:00

Glasgow Rangers - Motherwell

İskoçya Premier Lig

17:00

Internacional - Fortaleza

Brezilya Serie A

17:00

Akranes - Fylkir

İzlanda Úrvalsdeild

17:00

Leiknir - Keflavik

İzlanda Úrvalsdeild

17:00

Westerlo - Deinze

Belçika 1. B Ligi

17:00

Karvina - Teplice

Çekya 1.Ligi

17:00

Sparta Prag - Jablonec

Çekya 1.Ligi

17:15

Real Sociedad - Sevilla

İspanya La Liga

S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD

17:30

Vizela - Paços Ferreira

Portekiz Liga NOS

17:30

Neftçi Bakü - Keşla

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

17:45

Heracles - AZ Alkmaar

Hollanda Eredivisie

17:45

Vitesse - Twente

Hollanda Eredivisie

18:00

Marsilya - Rennes

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3

18:00

Hajduk Split - Dinamo Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

18:00

Alania Vladikavkaz - M.Lipetsk

Rusya FNL Ligi

18:00

Kuban - Fakel Voronej

Rusya FNL Ligi

18:00

Slovan Bratislava - Zilina

Slovakya Fortuna Ligi

18:00

Salzburg - Rapid Wien

Avusturya Bundesliga

18:00

FC Vitebsk - FC Minsk

Belarus Vysshaya Liga

18:00

Koper - Bravo

Slovenya 1. Ligi

18:15

Atromitos - Panetolikos

Yunanistan Süper Ligi

18:15

OFI Crete - AEK

Yunanistan Süper Ligi

18:30

B.Dortmund - Union Berlin

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4 Tivibu Spor 3

18:30

Tottenham - Chelsea

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus S Sport

18:30

Halmstads - Kalmar

İsveç Allsvenskan

18:30

Legia Varşova - Gornik Leczna

Polonya Ekstraklasa

19:00

Lazio - Cagliari

İtalya Serie A

S Sport Plus

19:00

Verona - Roma

İtalya Serie A

S Sport 2S Sport Plus

19:00

M.Başakşehir - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:00

Hatayspor - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

19:00

Adanaspor - Ümraniyespor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz Bein Sports Max 1

19:00

Altınordu - Denizlispor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor Bein Sports Max 2

19:00

Çorum FK - Sakaryaspor

TFF 2. Lig

TV 264 Sakarya

19:00

Kopenhag - FC Midtjylland

Danimarka Süper Ligi

19:00

Huancayo - San Martin

Peru Primera-Apertura

19:00

Dinamo Bucuresti - Botosani

Romanya Liga 1

19:00

Tammeka - Paide

Estonya Premium Liga

19:00

Sochi - Dinamo Moskova

Rusya Premier Lig

19:00

Mjondalen - Sandefjord

Norveç Eliteserien Ligi

19:00

Sarpsborg 08 - Rosenborg

Norveç Eliteserien Ligi

19:00

Valerenga - Molde

Norveç Eliteserien Ligi

19:00

Viking - Bodo Glimt

Norveç Eliteserien Ligi

19:15

Eibar - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

19:15

Tenerife - Mirandes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

19:15

Hafnarfjordur - Breidablik

İzlanda Úrvalsdeild

19:15

KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik

İzlanda Úrvalsdeild

19:30

Real Betis - Espanyol

İspanya La Liga

Spor Smart CBC Sport Smart Spor HD

19:30

Standard Liege - Anderlecht

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2

20:00

Porto - Moreirense

Portekiz Liga NOS

20:00

Montreal Impact - Chicago Fire

MLS

20:00

New York RB 2 - Memphis 901

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

20:00

Neman - Smorgon

Belarus Vysshaya Liga

20:00

Bohemians 1905 - Slavia Prag

Çekya 1.Ligi

20:05

Osijek - ND Gorica

Hırvatistan 1. Ligi

20:30

Wolfsburg - E.Frankfurt

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4 Tivibu Spor 3

20:30

Asteras Tripolis - PAOK

Yunanistan Süper Ligi

20:30

Lamia - Olympiakos

Yunanistan Süper Ligi

21:00

Tromsö - Brann

Norveç Eliteserien Ligi

21:00

Lommel - Lierse

Belçika 1. B Ligi

21:00

Türkiye - İspanya

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası Final

TRT 1

21:15

Maribor - Mura

Slovenya 1. Ligi

21:30

Valur - Akureyri

İzlanda Úrvalsdeild

21:30

Parma - Cremonese

İtalya Serie B

21:45

PSG - Lyon

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2

21:45

Juventus - Milan

İtalya Serie A

S Sport 2 S Sport Plus CBC Sport

22:00

Valencia - Real Madrid

İspanya La Liga

S Sport Plu Spor Smart Smart Spor HD

22:00

Kortrijk - KAA Gent

Belçika Pro League

22:00

Sao Paulo - Atletico GO

Brezilya Serie A

22:00

Independiente Petroleros - Bolivar

Bolivya Premier Ligi

22:30

Estoril - Sporting Lisbon

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus

23:00

Philadelphia Union - Orlando City

MLS

23:30

U. Deportes - Municipal

Peru Primera-Apertura

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