19 Ekim Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

19 Ekim Salı bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 18.10.2021 - 23:23 18.10.2021 - 23:27 Kartal Bakışı
19 Ekim Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

19 Ekim Salı bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

19 Ekim Salı bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:15
12 de Octubre - Guarani
Paraguay 1. Ligi - Apertura

02:00
Sao Paulo - Corinthians
Brezilya Serie A

02:00
Vila Nova - CRB
Brezilya Serie B

02:30
Cerro Porteno - River Plate
Paraguay 1. Ligi - Apertura

13:00
Şahinbey Bld. - Pendik Engelliler
Ampute Futbol Türkiye Kupası
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

15:00
Ajax - B.Dortmund
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv

17:00
Atletico Madrid - Liverpool
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv

17:30
Celtic - Ferencvaros
UEFA Avrupa Ligi
Exxen, CBC Sport

19:45
Club Brugge - Manchester City
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

19:45
Beşiktaş - Sporting Lisbon
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport

20:00
Cartagena - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

12 Ekim Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

12 Ekim Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

20:00
Huesca - Malaga
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

20:00
Falkenbergs - Helsingborg
İsveç Superettan

20:00
Landskrona - Jönköpings
İsveç Superettan

22:00
Inter - Sheriff Tiraspol
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
Real Potosi - Oriente Petrolero
Bolivya Premier Ligi

22:00
Tenerife - Eibar
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

22:00
Shakhtar Donetsk - Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
PSG - Leipzig
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
Porto - Milan
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
Atletico Madrid - Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport

22:00
Ajax - B.Dortmund
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

#19 Ekim Salı #bugünkü maçlar #bugün hangi maçlar var #günün maçları #salı günkü maçlar
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası