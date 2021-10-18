19 Ekim Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
19 Ekim Salı bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
19 Ekim Salı bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
19 Ekim Salı bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
00:15
12 de Octubre - Guarani
Paraguay 1. Ligi - Apertura
02:00
Sao Paulo - Corinthians
Brezilya Serie A
02:00
Vila Nova - CRB
Brezilya Serie B
02:30
Cerro Porteno - River Plate
Paraguay 1. Ligi - Apertura
13:00
Şahinbey Bld. - Pendik Engelliler
Ampute Futbol Türkiye Kupası
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
15:00
Ajax - B.Dortmund
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
17:00
Atletico Madrid - Liverpool
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
17:30
Celtic - Ferencvaros
UEFA Avrupa Ligi
Exxen, CBC Sport
19:45
Club Brugge - Manchester City
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
19:45
Beşiktaş - Sporting Lisbon
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport
20:00
Cartagena - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
20:00
Huesca - Malaga
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
20:00
Falkenbergs - Helsingborg
İsveç Superettan
20:00
Landskrona - Jönköpings
İsveç Superettan
22:00
Inter - Sheriff Tiraspol
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Real Potosi - Oriente Petrolero
Bolivya Premier Ligi
22:00
Tenerife - Eibar
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
22:00
Shakhtar Donetsk - Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
PSG - Leipzig
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Porto - Milan
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Atletico Madrid - Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport
22:00
Ajax - B.Dortmund
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
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