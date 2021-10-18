19 Ekim Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

19 Ekim Salı bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

19 Ekim Salı bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:15

12 de Octubre - Guarani

Paraguay 1. Ligi - Apertura

02:00

Sao Paulo - Corinthians

Brezilya Serie A

02:00

Vila Nova - CRB

Brezilya Serie B

02:30

Cerro Porteno - River Plate

Paraguay 1. Ligi - Apertura

13:00

Şahinbey Bld. - Pendik Engelliler

Ampute Futbol Türkiye Kupası

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

15:00

Ajax - B.Dortmund

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

17:00

Atletico Madrid - Liverpool

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

17:30

Celtic - Ferencvaros

UEFA Avrupa Ligi

Exxen, CBC Sport

19:45

Club Brugge - Manchester City

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

19:45

Beşiktaş - Sporting Lisbon

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport

20:00

Cartagena - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

20:00

Huesca - Malaga

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

20:00

Falkenbergs - Helsingborg

İsveç Superettan

20:00

Landskrona - Jönköpings

İsveç Superettan

22:00

Inter - Sheriff Tiraspol

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Real Potosi - Oriente Petrolero

Bolivya Premier Ligi

22:00

Tenerife - Eibar

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

22:00

Shakhtar Donetsk - Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

PSG - Leipzig

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Porto - Milan

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Atletico Madrid - Liverpool

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport

22:00

Ajax - B.Dortmund

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen