18 Mayıs Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

18 Mayıs Salı bugün hangi maçlar var sorusuna cevap arayan, heyecanla ekran başına oturanlar haberimiz size göre... İşte 18 Mayıs Salı günkü maçlar...

DİĞER HABERLER 18.05.2021 - 00:47 18.05.2021 - 01:03 Kartal Bakışı
18 Mayıs Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

18 Mayıs Salı bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Nefis paslar, şık çalımlar, güzel goller, akrobatik kurtarışların, hızlı driplinglerin, sert faullerin, tartışmaların olduğu futbol maçlarını izlemek isteyen futbol tutkunları bugünkü maçlar için ekran karşısında yerini alıyor...  Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının bilgileri haberimizde...

Stadyumlardan oturma odalarına yansıyan futbol... Milyonlarca kadın erkek, genç yaşlı insanı tutkuyla peşinden koşturan futbol kulüpleri... İtalya Serie A'dan İngiltere Premier Lig'e, Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredivisie'ye kadar ve tabiki ülkemizden günün maçları hafta boyunca ekranlarda... 

İşte 18 Mayıs Salı günün maçları, bugünkü maçlar yayın bilgileri...

01:00
Nacional Asuncion - Olimpia Asuncion
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV

13:30
Suwon City - Pohang
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

18:00
Altınordu - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final
TRT SporBein Sports 1

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18:00
Aluminij - Bravo
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Klubi 04 - Mikkeli
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

19:30
Degerfors - Örebro
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

19:30
Gais - Trelleborgs
İsveç Superettan
Bilyoner TV

19:30
Landskrona - Falkenbergs
İsveç Superettan
Bilyoner TV

19:30
Degerfors - Örebro
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

20:00
Manchester Utd - Fulham
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport

20:00
Southampton - Leeds United
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus

20:00
Cartagena - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:00
Oxford Utd - Blackpool
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 4, Bilyoner TV

20:45
Antalyaspor - Beşiktaş
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Final
A Spor

21:00
Brighton - Manchester City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus

21:30
Lazio - Torino
İtalya Serie A
Bein Sports 3, CBC Sport, Bilyoner TV

22:15
Chelsea - Leicester City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport

22:15
Newport - Forest Green
İngiltere EFL league 2
Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:30
Albacete - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:30
Ponferradina - Espanyol
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

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