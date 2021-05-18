18 Mayıs Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

18 Mayıs Salı bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Nefis paslar, şık çalımlar, güzel goller, akrobatik kurtarışların, hızlı driplinglerin, sert faullerin, tartışmaların olduğu futbol maçlarını izlemek isteyen futbol tutkunları bugünkü maçlar için ekran karşısında yerini alıyor... Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının bilgileri haberimizde...

Stadyumlardan oturma odalarına yansıyan futbol... Milyonlarca kadın erkek, genç yaşlı insanı tutkuyla peşinden koşturan futbol kulüpleri... İtalya Serie A'dan İngiltere Premier Lig'e, Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredivisie'ye kadar ve tabiki ülkemizden günün maçları hafta boyunca ekranlarda...

İşte 18 Mayıs Salı günün maçları, bugünkü maçlar yayın bilgileri...

01:00

Nacional Asuncion - Olimpia Asuncion

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

13:30

Suwon City - Pohang

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

18:00

Altınordu - Samsunspor

Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final

TRT SporBein Sports 1

18:00

Aluminij - Bravo

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:30

Klubi 04 - Mikkeli

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Degerfors - Örebro

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

19:30

Gais - Trelleborgs

İsveç Superettan

Bilyoner TV

19:30

Landskrona - Falkenbergs

İsveç Superettan

Bilyoner TV

19:30

Degerfors - Örebro

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

20:00

Manchester Utd - Fulham

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport

20:00

Southampton - Leeds United

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

20:00

Cartagena - Almeria

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:00

Oxford Utd - Blackpool

İngiltere EFL League 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV

20:45

Antalyaspor - Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Final

A Spor

21:00

Brighton - Manchester City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

21:30

Lazio - Torino

İtalya Serie A

Bein Sports 3, CBC Sport, Bilyoner TV

22:15

Chelsea - Leicester City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport

22:15

Newport - Forest Green

İngiltere EFL league 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:30

Albacete - Lugo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:30

Ponferradina - Espanyol

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV