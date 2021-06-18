18 Haziran Cuma bugünkü tv yayın akışı! Bugün tv'de ne var, hangi diziler, filmler var?

18 Haziran Cuma tv yayın akışında neler var? Vatandaşlar için evlere ilk girdiği andan itibaren vazgeçilmeyen ev etkinliği televizyon seyretmektir. TV yayın akışları evde oturanların en çok araştırdığı konuların başında oluyor. Televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak edenler haberimiz size göre.

Elinde kumandası kanaldan kanala zapping yapan, izleyecek dizi, film, program arayanlar haberimiz sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Peki bugünkü diziler, filmler, programlar neler? Bugün tv'de neler var?

İşte 18 Haziran yayın akışları (Kanal D, Atv, Show TV, Star, TRT 1, TV 8, FOX TV, Kanal 7)

18 HAZİRAN 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma (Final)

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin

00:20 Zorlu Operasyon

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile

07:00 Ada Masalı

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

00:15 Ada Masalı

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şevkat Yerimdar

14:00 Bay Yanlış

16:45 Şef Akademi

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

00:30 Şef Akademi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:50 Vuslat

11:05 Tozkoparan

12:45 Kalk Gidelim

15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İsveç-Slovakya" (Canlı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:50 Doğrusu Ne?

18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Hırvatistan-Çekya" (Canlı)

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İngiltere-İskoçya" (Canlı)

00:15 Teşkilat (Altyazılı) 02:50Kalk Gidelim

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17:30 Survivor Panorama

20:00 Kırmızı Oda

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev

10:00 Kahraman Babam

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Cam Tavanlar

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Kız Taşı

09:30 Cuma Sohbetleri

12:00 Pınar Başından Bulanır

13:10 Fırat Kenarında Yüzen Kayıklar

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Sensiz Olmaz

23:20 Annemin Gelini

01:30 Ah Kalbim