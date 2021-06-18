18 Haziran Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
18 Haziran Cuma bugünkü maçlar sorusunun cevabını alarak tv karşısına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...
18 Haziran Cuma bugünkü maçlar, futbol seyircileri için tvlerden yayınlanıyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor... Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...
Stadyumlardan evlerimize taşınan futbol... Milyonlarca kadın, erkek, genç, ihtiyarı peşinden sürükleyen futbol heyecanı... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde Copa Amerika, Euro 2020'den nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...
18 Haziran Cuma günün maçları, bugünkü maçlar yayın bilgileri...
16:00
İsveç - Slovakya
UEFA Euro 2020
TRT 1, İçtimai TV
17:30
Telavi - Shukura Kobuleti
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:00
Slutsk - Shakhtyor Soligorsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:00
HJK Helsinki - Ilves
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
Dziugas Telsiai - Zalgiris Vilnius
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
18:30
Torpedo Kutaisi - Samgurali
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:30
Inter Turku - SJK
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
19:00
Hırvatistan - Çekya
UEFA Euro 2020
TRT 1
19:00
Bryne - Grorud
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
KFUM Oslo - Ranheim
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Raufoss - Jerv
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sogndal - Aalesund
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Start - Ull Kisa
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Stjordals Blink - Sandnes
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Strommen - Asane
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Dinamo Batum - Dila Gori
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:30
Pendik Engelliler - Malatya BB
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
20:00
Brest - Smorgon
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
20:00
Nevezis Kedainiai - Banga
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
21:00
Fredrikstad - Ham Kam
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
Cajamarca - Pirata
Peru Copa Bicentenario
Bilyoner TV
22:00
İngiltere - İskoçya
UEFA Euro 2020
TRT 1, Idman TV
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