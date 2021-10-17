18 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

18 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 17.10.2021 - 22:52 17.10.2021 - 22:57 Kartal Bakışı
18 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

18 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

18 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:00
Sacramento Republic - Tacoma Defiance
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

00:00
Sol De America - Libertad
Paraguay 1. Ligi - Apertura

00:15
Atletico GO - Atletico Mineiro
Brezilya Serie A

00:15
Ceara - Bragantino
Brezilya Serie A

00:15
Gremio - Juventude
Brezilya Serie A

01:00
OKC Energy - Birmingham Legion
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

01:00
San Diego Loyal - New Mexico
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

01:30
Guadalajara - Toluca
Meksika Premier Ligi - Clausura

02:15
Guairena - Olimpia Asuncion
Paraguay 1. Ligi - Apertura

02:30
Miami FC - Pittsburgh RH
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

02:30
Flamengo - Cuiaba Esporte
Brezilya Serie A

02:30
Sport Recife - Santos
Brezilya Serie A

03:00
LA Galaxy 2 - El Paso Locomotive
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

05:00
Vancouver W.Caps - Kansas City
MLS

17:00
Nevezis Kedainiai - Zalgiris Vilnius
Litvanya A Lyga

17:30
Botosani - Chindia Targoviste
Romanya Liga 1

18:00
NK Celje - Bravo
Slovenya 1. Ligi

18:00
NK Celje - Bravo
Slovenya 1. Ligi

19:00
Cusco - Municipal
Peru Primera-Apertura

20:00
Alanyaspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

20:00
Hatayspor - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
Alaves - Real Betis
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD

20:00
İstanbulspor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00
Djurgarden - Elfsborg
İsveç Allsvenskan

20:00
Hacken - Norrköping
İsveç Allsvenskan

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20:00
Orgryte - Trelleborgs
İsveç Superettan

20:00
Östersunds - Vasalunds
İsveç Superettan

20:00
Sundsvall - Akropolis
İsveç Superettan

20:00
Aarhus - Aalborg
Danimarka Süper Ligi

20:30
Uni. Craiova - Ac. Clinceni
Romanya Liga 1

21:15
Deportivo Binacional - U. Deportes
Peru Primera-Apertura

21:15
Shamrock Rovers - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi

21:30
Jagiellonia - Radomiak Radom
Polonya Ekstraklasa

21:45
Venezia - Fiorentina
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus

21:45
Nimes - Ajaccio
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4

22:00
Arsenal - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, İçtimai TV

22:00
Real Sociedad B - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

22:00
Espanyol - Cadiz
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor

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