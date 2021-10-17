18 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
18 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
18 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
18 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
00:00
Sacramento Republic - Tacoma Defiance
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
00:00
Sol De America - Libertad
Paraguay 1. Ligi - Apertura
00:15
Atletico GO - Atletico Mineiro
Brezilya Serie A
00:15
Ceara - Bragantino
Brezilya Serie A
00:15
Gremio - Juventude
Brezilya Serie A
01:00
OKC Energy - Birmingham Legion
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
01:00
San Diego Loyal - New Mexico
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
01:30
Guadalajara - Toluca
Meksika Premier Ligi - Clausura
02:15
Guairena - Olimpia Asuncion
Paraguay 1. Ligi - Apertura
02:30
Miami FC - Pittsburgh RH
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:30
Flamengo - Cuiaba Esporte
Brezilya Serie A
02:30
Sport Recife - Santos
Brezilya Serie A
03:00
LA Galaxy 2 - El Paso Locomotive
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:00
Vancouver W.Caps - Kansas City
MLS
17:00
Nevezis Kedainiai - Zalgiris Vilnius
Litvanya A Lyga
17:30
Botosani - Chindia Targoviste
Romanya Liga 1
18:00
NK Celje - Bravo
Slovenya 1. Ligi
18:00
NK Celje - Bravo
Slovenya 1. Ligi
19:00
Cusco - Municipal
Peru Primera-Apertura
20:00
Alanyaspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
Hatayspor - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Alaves - Real Betis
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor HD
20:00
İstanbulspor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:00
Djurgarden - Elfsborg
İsveç Allsvenskan
20:00
Hacken - Norrköping
İsveç Allsvenskan
20:00
Orgryte - Trelleborgs
İsveç Superettan
20:00
Östersunds - Vasalunds
İsveç Superettan
20:00
Sundsvall - Akropolis
İsveç Superettan
20:00
Aarhus - Aalborg
Danimarka Süper Ligi
20:30
Uni. Craiova - Ac. Clinceni
Romanya Liga 1
21:15
Deportivo Binacional - U. Deportes
Peru Primera-Apertura
21:15
Shamrock Rovers - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi
21:30
Jagiellonia - Radomiak Radom
Polonya Ekstraklasa
21:45
Venezia - Fiorentina
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus
21:45
Nimes - Ajaccio
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4
22:00
Arsenal - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport, İçtimai TV
22:00
Real Sociedad B - Real Oviedo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
22:00
Espanyol - Cadiz
İspanya La Liga
Spor Smart, Smart Spor
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