18 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

18 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

18 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:00

Sacramento Republic - Tacoma Defiance

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

00:00

Sol De America - Libertad

Paraguay 1. Ligi - Apertura

00:15

Atletico GO - Atletico Mineiro

Brezilya Serie A

00:15

Ceara - Bragantino

Brezilya Serie A

00:15

Gremio - Juventude

Brezilya Serie A

01:00

OKC Energy - Birmingham Legion

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

01:00

San Diego Loyal - New Mexico

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

01:30

Guadalajara - Toluca

Meksika Premier Ligi - Clausura

02:15

Guairena - Olimpia Asuncion

Paraguay 1. Ligi - Apertura

02:30

Miami FC - Pittsburgh RH

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

02:30

Flamengo - Cuiaba Esporte

Brezilya Serie A

02:30

Sport Recife - Santos

Brezilya Serie A

03:00

LA Galaxy 2 - El Paso Locomotive

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

05:00

Vancouver W.Caps - Kansas City

MLS

17:00

Nevezis Kedainiai - Zalgiris Vilnius

Litvanya A Lyga

17:30

Botosani - Chindia Targoviste

Romanya Liga 1

18:00

NK Celje - Bravo

Slovenya 1. Ligi

18:00

NK Celje - Bravo

Slovenya 1. Ligi

19:00

Cusco - Municipal

Peru Primera-Apertura

20:00

Alanyaspor - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00

Hatayspor - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Alaves - Real Betis

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD

20:00

İstanbulspor - Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00

Djurgarden - Elfsborg

İsveç Allsvenskan

20:00

Hacken - Norrköping

İsveç Allsvenskan

20:00

Orgryte - Trelleborgs

İsveç Superettan

20:00

Östersunds - Vasalunds

İsveç Superettan

20:00

Sundsvall - Akropolis

İsveç Superettan

20:00

Aarhus - Aalborg

Danimarka Süper Ligi

20:30

Uni. Craiova - Ac. Clinceni

Romanya Liga 1

21:15

Deportivo Binacional - U. Deportes

Peru Primera-Apertura

21:15

Shamrock Rovers - Bohemians 1905

İrlanda Premier Ligi

21:30

Jagiellonia - Radomiak Radom

Polonya Ekstraklasa

21:45

Venezia - Fiorentina

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus

21:45

Nimes - Ajaccio

Fransa Ligue 2

Bein Sports 4

22:00

Arsenal - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport, İçtimai TV

22:00

Real Sociedad B - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

22:00

Espanyol - Cadiz

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor