17 Mayıs sonrası okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim olacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs salgınıyla birlikte büyük bir sınav veriyor. Okullar dinamik alınan kararlarla yönetilmek zorunda. Tam kapanmanın sonuna geldiğimiz günlerde de yine okullarla ilgili sorular gündemde! 17 Mayıs sonrasında okullar açılacak mı? Yoksa bu eğitim öğretim yılı da uzaktan eğitimle mi bitecek? İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Niyetimiz mayıs sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran'la beraber günlük hayatı rahatlatacak şekilde, kısıtlamaları önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Bilindiği üzere son olarak, ilkokulların tümü ile 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim seyreltilmiş şekilde yapılıyordu. Ancak tam kapanmayla birlikte tüm ülkede tamamen uzaktan eğitime geçilmişti.

17 Mayıs Sonrasında Okullar Açılacak Mı?

Sözcü Gazeteci yazarı Deniz Zeyrek, tam kapanma sonrası, normalleşme takvimine dair elde ettikleri bilgileri okurlarıyla paylaştı. Zeyrek, eğitim öğretimle ilgili çok önemli bir bilgi verdi.

Gazeteci Deniz Zeyrek'in açıklaması şöyle; "Okullar bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak. Eylülde yeni dönem açılana dek okul binalarının havalandırma, hijyen sorunları çözülmeye, aşısız öğretmen bırakılmamaya çalışılacak ve 2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze yapılması için hazırlık yapılacak."

Bütün bu bilgiler ışığında olaya baktığımız, dönemi uzaktan eğitimle kapatacağımız anlaşılıyor. Gerek kalan kısa süre, gerekse Mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket edileceği açıklaması bunu gösteriyor. Resmi açıklama 17 Mayıs Pazartesi akşamıyla gelecek.