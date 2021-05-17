17 Mayıs Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçları! Bugün hangi maçlar var?

17 Mayıs Pazartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için tv'den yayınlanıyor. Bugün hangi maçlar var sorusuna yanıt alan, heyecanla tv karşısına geçenler haberimiz size göre, İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 17.05.2021 - 00:05 17.05.2021 - 00:16 Kartal Bakışı
17 Mayıs Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçları! Bugün hangi maçlar var?

Akıl dolu paslar, bel kıran çalımlar, şahane goller, şık kurtarışların, driplinglerin, faullerin, tartışmaların olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyen futbol aşıkları bugünkü maçlar için tv karşısında yerini alıyor...  Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının bilgileri haberimizde...

Yeşil sahalardan evlerimize tv kanalları ile taşınan futbol... Milyonlarcasını tutkuyla peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... Serie A'dan Premier Lig'e, Bundesliga'dan, La Liga'ya, Ligue One'dan Eredivisie'ye kadar ve tabiki ülkemizden günün maçları hafta boyunca ekranlarda... İşte 17 Mayıs Pazartesi günün maçları, bugünkü maçlar yayın bilgileri...

İşte 17 Mayıs Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçları...

00:45
River Plate - Cerro Porteno
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV

01:00
OKC Energy - Atlanta United 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

01:00
NE Revolution - Columbus Crew
MLS
Bilyoner TV

02:00
Monterrey - Santos Laguna
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV

03:00
DC United - Orlando City
MLS
Bilyoner TV

03:00
Guarani - Libertad
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV

03:30
Rio Grande - San Antonio
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

04:05
Club America - Pachuca
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV

04:30
Seattle Sounders - Los Angeles FC
MLS
Bilyoner TV

15:00
Alay Osh - Altyn Asyr
AFC Asya Kupası
Spor Smart, Smart Spor HD

17:00
Dordoi Bishkek - Ahal
AFC Asya Kupası
Spor Smart, Smart Spor HD

18:30
HJK Helsinki - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

19:00
Alianza Huanuco - Cajamarca
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

19:05
Khujand - Nasaf Qarshi
AFC Asya Kupası
Spor Smart, Smart Spor HD

19:30
Elfsborg - Halmstads
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

19:30
Göteborg - Sirius
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

19:30
Malmö - Kalmar
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

19:30
Mjallby - Hacken
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

19:30
Östersunds - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

19:30
Varbergs - Norrköping
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

19:30
Cittadella - Monza
İtalya Serie B
Bilyoner TV

19:30
Vasteraas - Varnamo
İsveç Superettan
Bilyoner TV

20:00
Real Oviedo - Malaga
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

MEB'den 8 bin 439 personele ödül! İşte MEB ödül alan personel listesi

MEB'den 8 bin 439 personele ödül! İşte MEB ödül alan personel listesi

20:00
Altay - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final
TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00
Sonderjyske - Lyngby
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

20:00
Bournemouth - Brentford
İngiltere Championship
Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:15
Sport Boys - Alianze Lima
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

21:45
Verona - Bologna
İtalya Serie A
Bein Sports 3, Bilyoner TV

21:45
Venezia - Lecce
İtalya Serie B
Bilyoner TV

22:00
Girona - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:15
Barnsley - Swansea
İngiltere Championship
Bein Sports 4, Bilyoner TV

23:30
Alianza Atl. - AD Cantolao
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

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