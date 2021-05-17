17 Mayıs Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçları! Bugün hangi maçlar var?

Akıl dolu paslar, bel kıran çalımlar, şahane goller, şık kurtarışların, driplinglerin, faullerin, tartışmaların olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyen futbol aşıkları bugünkü maçlar için tv karşısında yerini alıyor... Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının bilgileri haberimizde...

Yeşil sahalardan evlerimize tv kanalları ile taşınan futbol... Milyonlarcasını tutkuyla peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... Serie A'dan Premier Lig'e, Bundesliga'dan, La Liga'ya, Ligue One'dan Eredivisie'ye kadar ve tabiki ülkemizden günün maçları hafta boyunca ekranlarda... İşte 17 Mayıs Pazartesi günün maçları, bugünkü maçlar yayın bilgileri...

İşte 17 Mayıs Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçları...

00:45

River Plate - Cerro Porteno

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

01:00

OKC Energy - Atlanta United 2

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

01:00

NE Revolution - Columbus Crew

MLS

Bilyoner TV

02:00

Monterrey - Santos Laguna

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

03:00

DC United - Orlando City

MLS

Bilyoner TV

03:00

Guarani - Libertad

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

03:30

Rio Grande - San Antonio

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

04:05

Club America - Pachuca

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

04:30

Seattle Sounders - Los Angeles FC

MLS

Bilyoner TV

15:00

Alay Osh - Altyn Asyr

AFC Asya Kupası

Spor Smart, Smart Spor HD

17:00

Dordoi Bishkek - Ahal

AFC Asya Kupası

Spor Smart, Smart Spor HD

18:30

HJK Helsinki - Lahti

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

19:00

Alianza Huanuco - Cajamarca

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

19:05

Khujand - Nasaf Qarshi

AFC Asya Kupası

Spor Smart, Smart Spor HD

19:30

Elfsborg - Halmstads

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

19:30

Göteborg - Sirius

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

19:30

Malmö - Kalmar

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

19:30

Mjallby - Hacken

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

19:30

Östersunds - AIK Stockholm

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

19:30

Varbergs - Norrköping

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

19:30

Cittadella - Monza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

19:30

Vasteraas - Varnamo

İsveç Superettan

Bilyoner TV

20:00

Real Oviedo - Malaga

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

20:00

Altay - İstanbulspor

Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final

TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00

Sonderjyske - Lyngby

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Bournemouth - Brentford

İngiltere Championship

Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:15

Sport Boys - Alianze Lima

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:45

Verona - Bologna

İtalya Serie A

Bein Sports 3, Bilyoner TV

21:45

Venezia - Lecce

İtalya Serie B

Bilyoner TV

22:00

Girona - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:15

Barnsley - Swansea

İngiltere Championship

Bein Sports 4, Bilyoner TV

23:30

Alianza Atl. - AD Cantolao

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV