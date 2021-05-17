17 Mayıs Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçları! Bugün hangi maçlar var?
17 Mayıs Pazartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için tv'den yayınlanıyor. Bugün hangi maçlar var sorusuna yanıt alan, heyecanla tv karşısına geçenler haberimiz size göre, İşte günün maçları...
Akıl dolu paslar, bel kıran çalımlar, şahane goller, şık kurtarışların, driplinglerin, faullerin, tartışmaların olduğu futbol müsabakalarını seyretmek isteyen futbol aşıkları bugünkü maçlar için tv karşısında yerini alıyor... Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının bilgileri haberimizde...
Yeşil sahalardan evlerimize tv kanalları ile taşınan futbol... Milyonlarcasını tutkuyla peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... Serie A'dan Premier Lig'e, Bundesliga'dan, La Liga'ya, Ligue One'dan Eredivisie'ye kadar ve tabiki ülkemizden günün maçları hafta boyunca ekranlarda... İşte 17 Mayıs Pazartesi günün maçları, bugünkü maçlar yayın bilgileri...
İşte 17 Mayıs Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçları...
00:45
River Plate - Cerro Porteno
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
01:00
OKC Energy - Atlanta United 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
01:00
NE Revolution - Columbus Crew
MLS
Bilyoner TV
02:00
Monterrey - Santos Laguna
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
03:00
DC United - Orlando City
MLS
Bilyoner TV
03:00
Guarani - Libertad
Paraguay 1. Ligi - Apertura
Bilyoner TV
03:30
Rio Grande - San Antonio
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
04:05
Club America - Pachuca
Meksika Premier Ligi - Clausura
Bilyoner TV
04:30
Seattle Sounders - Los Angeles FC
MLS
Bilyoner TV
15:00
Alay Osh - Altyn Asyr
AFC Asya Kupası
Spor Smart, Smart Spor HD
17:00
Dordoi Bishkek - Ahal
AFC Asya Kupası
Spor Smart, Smart Spor HD
18:30
HJK Helsinki - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
19:00
Alianza Huanuco - Cajamarca
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
19:05
Khujand - Nasaf Qarshi
AFC Asya Kupası
Spor Smart, Smart Spor HD
19:30
Elfsborg - Halmstads
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
19:30
Göteborg - Sirius
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
19:30
Malmö - Kalmar
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
19:30
Mjallby - Hacken
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
19:30
Östersunds - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
19:30
Varbergs - Norrköping
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
19:30
Cittadella - Monza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
19:30
Vasteraas - Varnamo
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Real Oviedo - Malaga
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
20:00
Altay - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:00
Sonderjyske - Lyngby
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Bournemouth - Brentford
İngiltere Championship
Bein Sports 4, Bilyoner TV
21:15
Sport Boys - Alianze Lima
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:45
Verona - Bologna
İtalya Serie A
Bein Sports 3, Bilyoner TV
21:45
Venezia - Lecce
İtalya Serie B
Bilyoner TV
22:00
Girona - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:15
Barnsley - Swansea
İngiltere Championship
Bein Sports 4, Bilyoner TV
23:30
Alianza Atl. - AD Cantolao
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
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