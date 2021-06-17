17 Haziran Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

17 Haziran Perşembe bugünkü maçlar sorusunun cevabını alarak tv karşısına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...

DİĞER HABERLER 17.06.2021 - 00:07 17.06.2021 - 00:12 Kartal Bakışı
17 Haziran Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

17 Haziran Perşembe bugünkü maçlar, futbol seyircileri için tvlerden yayınlanıyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor...  Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...

Stadyumlardan evlerimize taşınan futbol... Milyonlarca kadın, erkek, genç, ihtiyarı peşinden sürükleyen futbol heyecanı... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde Copa Amerika, Euro 2020'den nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...

17 Haziran Perşembe günün maçları, bugünkü maçlar yayın bilgileri...

00:00
Operario - Sampaio Correa
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

00:50
New Mexico - San Antonio
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

01:00
Vasco Da Gama - Avai
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

01:00
Internacional - Atletico Mineiro
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

01:00
Sao Paulo - Chapecoense
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

02:30
Corinthians - Bragantino
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

02:30
Louisville City - Birmingham Legion
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

15 Haziran Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

15 Haziran Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

03:00
FC Tulsa - Sporting Kansas 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

03:00
New York RB 2 - Charlotte Independence
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

03:00
Rio Grande - Austin Bold
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

03:10
SM Tucuman - Estudiantes Rio Cuarto
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

03:30
Ponte Preta - Cruzeiro
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

03:30
Juventude - Palmeiras
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

03:30
Memphis 901 - Atlanta United 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

04:00
Colorado Springs - Tacoma Defiance
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

05:30
LA Galaxy 2 - Las Vegas Lights
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

16:00
Ukrayna - Kuzey Makedonya
UEFA Euro 2020
TRT 1

18:00
FC Minsk - Energetik BGU
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

19:00
Danimarka - Belçika
UEFA Euro 2020
TRT 1, İçtimai TV

20:00
Neman - Slavia Mozyr
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

20:00
Belgrano - Gimnasia Mendoza
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

20:00
San Telmo - Club A. Guemes
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

20:00
Villa Dalmine - Deportivo Moron
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

20:30
TSK Rehabilitasyon - Konya EG
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

21:00
Cesar Vallejo - Sport Boys
Peru Copa Bicentenario
Bilyoner TV

21:00
Atletico Rafaela - Instituto AC
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:00
Brown Adrogue - Tristan Suarez
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:00
Estudiantes - Alvarado
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:00
Chacarita Juniors - Agropecuario
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:00
Guillermo Brown - Gimnasia Jujuy
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:00
Nueva Chicago - Deportivo Maipu
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:00
Deportivo Santamarina - All Boys
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:10
Independiente Rivadavia - Barracas Central
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
Belgrano - Almagro
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

21:30
San Martin - Ferro Carril Oeste
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

22:00
Hollanda - Avusturya
UEFA Euro 2020
TRT 1

22:00
Atletico Mineiro - Cuiaba Esporte
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:00
Ceara - Bahia
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

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