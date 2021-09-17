17 Eylül Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

17 Eylül Cuma bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Yeşil sahalardan oturma odalarımıza kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

17 Eylül Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

20:00

Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:00

Altay - Göztepe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Spor Akşamı

Spor Programı

TRT Spor

20:00

Al Ain - Al Ittihad

BAE Arap Körfez Ligi

20:00

Aalborg - Odense

Danimarka Süper Ligi

20:00

Lyngby - Koge

Danimarka 1. Ligi

20:00

Zhodino - Energetik BGU

Belarus Vysshaya Liga

20:00

Hradec Kralove - Pardubice

Çekya 1.Ligi

20:00

Sigma Olomouc - Banik Ostrava

Çekya 1.Ligi

21:00

Sparta Rotterdam - NEC Nijmegen

Hollanda Eredivisie

21:00

Dragovoljac - Rijeka

Hırvatistan 1. Ligi

21:00

Rapid Bükreş - Gaz Metan

Romanya Liga 1

21:00

Almere - Ajax

Hollanda Eerste Divisie

21:00

NAC Breda - FC Emmen

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Den Bosch - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Dordrecht - SC Telstar

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Volendam - VVV Venlo

Hollanda Eerste Divisie

21:00

De Graafschap - Excelsior

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Helmond - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Maastricht - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Roda - Oss

Hollanda Eerste Divisie

21:00

RWDM - Waasland Beveren

Belçika 1. B Ligi

21:15

Cajamarca - Sporting Cristal

Peru Primera-Apertura

21:30

Hertha Berlin - Greuther Fürth

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 2

21:30

Brescia - Crotone

İtalya Serie B

21:30

Lech Poznan - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

21:45

Sassuolo - Torino

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus

21:45

Cercle Brugge - KAS Eupen

Belçika Pro League

22:00

Newcastle - Leeds United

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport

22:00

Strasbourg - Metz

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4

22:00

Celta Vigo - Cadiz

İspanya La Liga

Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD

22:00

Alcorcon - Almeria

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

22:00

Brusque - Vitoria

Brezilya Serie B

22:00

San Jose - Real Potosi

Bolivya Premier Ligi

22:15

Portimonense - Santa Clara

Portekiz Liga NOS

23:30

Cusco - Alianze Lima

Peru Primera-Apertura