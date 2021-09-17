17 Eylül Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

17 Eylül Cuma bugünkü maçlar sorusuyla ekran başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 17.09.2021 - 20:07 17.09.2021 - 20:12 Kartal Bakışı
17 Eylül Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

17 Eylül Cuma bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Yeşil sahalardan oturma odalarımıza kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

17 Eylül Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

20:00
Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2

20:00
Altay - Göztepe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
Spor Akşamı
Spor Programı
TRT Spor

20:00
Al Ain - Al Ittihad
BAE Arap Körfez Ligi

20:00
Aalborg - Odense
Danimarka Süper Ligi

20:00
Lyngby - Koge
Danimarka 1. Ligi

20:00
Zhodino - Energetik BGU
Belarus Vysshaya Liga

20:00
Hradec Kralove - Pardubice
Çekya 1.Ligi

20:00
Sigma Olomouc - Banik Ostrava
Çekya 1.Ligi

21:00
Sparta Rotterdam - NEC Nijmegen
Hollanda Eredivisie

21:00
Dragovoljac - Rijeka
Hırvatistan 1. Ligi

21:00
Rapid Bükreş - Gaz Metan
Romanya Liga 1

21:00
Almere - Ajax
Hollanda Eerste Divisie

21:00
NAC Breda - FC Emmen
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Den Bosch - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Dordrecht - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Volendam - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie

21:00
De Graafschap - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Helmond - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Maastricht - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Roda - Oss
Hollanda Eerste Divisie

21:00
RWDM - Waasland Beveren
Belçika 1. B Ligi

21:15
Cajamarca - Sporting Cristal
Peru Primera-Apertura

21:30
Hertha Berlin - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 2

21:30
Brescia - Crotone
İtalya Serie B

21:30
Lech Poznan - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa

21:45
Sassuolo - Torino
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus

13 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

13 Eylül Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

21:45
Cercle Brugge - KAS Eupen
Belçika Pro League

22:00
Newcastle - Leeds United
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport

22:00
Strasbourg - Metz
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4

22:00
Celta Vigo - Cadiz
İspanya La Liga
Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD

22:00
Alcorcon - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

22:00
Brusque - Vitoria
Brezilya Serie B

22:00
San Jose - Real Potosi
Bolivya Premier Ligi

22:15
Portimonense - Santa Clara
Portekiz Liga NOS

23:30
Cusco - Alianze Lima
Peru Primera-Apertura

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