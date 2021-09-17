17 Eylül Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
17 Eylül Cuma bugünkü maçlar sorusuyla ekran başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
17 Eylül Cuma bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Yeşil sahalardan oturma odalarımıza kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
17 Eylül Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
20:00
Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:00
Altay - Göztepe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Spor Akşamı
Spor Programı
TRT Spor
20:00
Al Ain - Al Ittihad
BAE Arap Körfez Ligi
20:00
Aalborg - Odense
Danimarka Süper Ligi
20:00
Lyngby - Koge
Danimarka 1. Ligi
20:00
Zhodino - Energetik BGU
Belarus Vysshaya Liga
20:00
Hradec Kralove - Pardubice
Çekya 1.Ligi
20:00
Sigma Olomouc - Banik Ostrava
Çekya 1.Ligi
21:00
Sparta Rotterdam - NEC Nijmegen
Hollanda Eredivisie
21:00
Dragovoljac - Rijeka
Hırvatistan 1. Ligi
21:00
Rapid Bükreş - Gaz Metan
Romanya Liga 1
21:00
Almere - Ajax
Hollanda Eerste Divisie
21:00
NAC Breda - FC Emmen
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Den Bosch - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Dordrecht - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Volendam - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
21:00
De Graafschap - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Helmond - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Maastricht - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Roda - Oss
Hollanda Eerste Divisie
21:00
RWDM - Waasland Beveren
Belçika 1. B Ligi
21:15
Cajamarca - Sporting Cristal
Peru Primera-Apertura
21:30
Hertha Berlin - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga
Bein Sports 3, Tivibu Spor 2
21:30
Brescia - Crotone
İtalya Serie B
21:30
Lech Poznan - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
21:45
Sassuolo - Torino
İtalya Serie A
S Sport 2, S Sport Plus
21:45
Cercle Brugge - KAS Eupen
Belçika Pro League
22:00
Newcastle - Leeds United
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport
22:00
Strasbourg - Metz
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4
22:00
Celta Vigo - Cadiz
İspanya La Liga
Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD
22:00
Alcorcon - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
22:00
Brusque - Vitoria
Brezilya Serie B
22:00
San Jose - Real Potosi
Bolivya Premier Ligi
22:15
Portimonense - Santa Clara
Portekiz Liga NOS
23:30
Cusco - Alianze Lima
Peru Primera-Apertura
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