17 Aralık Cuma bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...
17 Aralık Cuma günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
11:45
Western United - Adelaide United
Avustralya A Ligi
Bein Sports 2
20:00
Giresunspor - Altay
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:30
Lazio - Genoa
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2
20:30
F.Düsseldorf - Sandhausen
Almanya Bundesliga 2
Tivibu Spor 3, Bein Sports Max 2
20:30
Holstein Kiel - St.Pauli
Almanya Bundesliga 2
Tivibu Spor 2, Bein Sports 2
22:30
Bayern Münih - Wolfsburg
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2, Bein Sports 2
22:45
Salernitana - Inter
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport
22:45
Barnsley - WBA
İngiltere Championship
Bein Sports Max 2
23:00
Celta Vigo - Espanyol
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart
23:00
Girona - Burgos
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
23:00
Paris FC - Lyon
Fransa Kupası
Bein Sports 3