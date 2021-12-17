17 Aralık Cuma bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

17 Aralık Cuma günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

11:45

Western United - Adelaide United

Avustralya A Ligi

Bein Sports 2

20:00

Giresunspor - Altay

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:30

Lazio - Genoa

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2

20:30

F.Düsseldorf - Sandhausen

Almanya Bundesliga 2

Tivibu Spor 3, Bein Sports Max 2

20:30

Holstein Kiel - St.Pauli

Almanya Bundesliga 2

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2

22:30

Bayern Münih - Wolfsburg

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2

22:45

Salernitana - Inter

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport

22:45

Barnsley - WBA

İngiltere Championship

Bein Sports Max 2

23:00

Celta Vigo - Espanyol

İspanya La Liga

Smart Spor HD, Spor Smart

23:00

Girona - Burgos

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

23:00

Paris FC - Lyon

Fransa Kupası

Bein Sports 3