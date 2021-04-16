16 Nisan Cuma Bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta, hangi kanalda?
16 Nisan Cuma günkü maçlar futbol izleyicilerinin seyredebilmesi için ekranlara taşınıyor... İngilizlerin Premier Lig'i, İtalyanların Serie A'sı, Almanların Bundesliga'sı, İspanyolların La Liga'sı, Fransızların Ligue One'ı, Hollandalıların Eredivisie
Gün içinde oynanacak ve tv'den canlı olarak seyircilere sunulacak futbol maçlarını atlamadan, kaçırmadan izlemeniz için yayın listesi haberimizde... Stadyumlardan oturma odalarına yansıyan heyecan fırtınası futbol... Milyonlarca kadın, erkek insanı etrafında toplayan, sevinç, hüzün, gurur, hayal kırıklığı, coşku, öfke gibi duygular arasında gel gitler yaşatan futbol... En şık pasları, çalımları, golleri görmek isteyen futbol severler günün en güzel maçları için tv karşısına kuruluyor... Peki 16 Nisan Cuma bugünkü maçlar hangileri, bugün hangi maçlar var?
İşte bugün hangi maçlar var sorusuna verilen cevap... Bugünkü maçlar...
03:00
Columbus Crew - Esteli
Concacaf Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV
03:10
Alvarado - Temperley
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
03:30
Junior - Bolivar
Copa Libertadores
Bilyoner TV
05:00
Monterrey - Atletico Pantoja
Concacaf Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV
12:05
WS Wanderers - Brisbane Roar
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV
13:00
Sapporo - Yokohama Marinos
Japonya J.League
Bilyoner TV
15:30
Tampines - Geylang
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
16:00
Gençlerbirliği - Sivasspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Konyaspor - Kayserispor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
17:00
Sebail - Karabağ
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
17:00
Varazdin - Sibenik
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
17:45
Aluminij - Maribor
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
Sputnik - Isloch Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
19:00
Bohemians 1905 - Banik Ostrava
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
19:00
NEC Nijmegen - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
19:00
Podbeskidzie - Pogon Szczecin
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:00
Antalyaspor - Ç.Rizespor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
19:00
Beşiktaş - Ankaragücü
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:05
ND Gorica - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
19:15
Sumqayit - Qabala
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
19:30
Braunschweig - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
19:30
Darmstadt 98 - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
20:00
Fuenlabrada - Sabadell
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
20:00
Mura - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Reading - Cardiff City
İngiltere Championship
Bein Sports 4
20:45
FC Vitebsk - Slutsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
20:45
Boavista - Paços Ferreira
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
21:00
Club Brugge U23 - St.Gilloise
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
21:00
Cambuur - Helmond
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Dordrecht - Den Bosch
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Eindhoven - Ajax
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Jong Utrecht - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Oss - Maastricht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Roda - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
SC Telstar - Excelsior
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:30
Gornik Zabrze - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:30
Hajduk Split - Osijek
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
21:30
Talleres Cordoba - Santa Fe
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
21:30
Leipzig - Hoffenheim
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
22:00
Spal - Ascoli
İtalya Serie B
Bilyoner TV
22:00
Girona - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
22:00
Everton - Tottenham
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport Idman TV
22:00
Lille - Montpellier
Fransa Ligue 1
Bein Sports 4 Bilyoner TV
22:30
Melipilla - Palestino
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
23:00
Aldosivi - Rosario Central
Arjantin Copa Liga Profesional
Bilyoner TV
23:00
Farense - Sporting Lisbon
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus Bilyoner TV
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