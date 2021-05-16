16 Mayıs Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

Stadyumlardan oturma odalarına yansıyan futbol... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen heyecan fırtınası futbol maçları... İtalya Serie A'dan İngiltere Premier Lig'e, Almanya Bundesliga'dan, İspanya La Liga'ya, Fransa Ligue One'dan Hollanda Eredivisie'ye kadar ve tabiki ülkemizden günün maçları tv kanalları tarafından hafta boyunca yayınlanıyor... İşte 16 Mayıs Pazar bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri...

Akıl dolu paslar, bel kıran çalımlar, şahane goller, şık kurtarışların, driplinglerin, faullerin, tartışmaların olduğu futbol maçlarını izlemek isteyen futbol sevdalıları bugünkü maçlar için ekran karşısında koltuğuna geçiyor... Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının yayın bilgileri haberimizde...

İşte 16 Mayıs Pazar bugünkü maçlar, günün maçları...

02:00

Hartford Athletic - Pittsburgh RH

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

02:00

Atlanta United - Montreal Impact

MLS

Bilyoner TV

02:00

Puebla - Atlas

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

02:00

Cienciano - San Martin

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

02:30

Birmingham Legion - Memphis 901

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

02:30

NY Red Bulls - Philadelphia Union

MLS

Bilyoner TV

03:00

Tampa Bay Rowdies - Phoenix Rising

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

03:00

Minnesota United - FC Dallas

MLS

Bilyoner TV

03:00

12 de Octubre - Guairena

Paraguay 1. Ligi - Apertura

Bilyoner TV

03:00

Colon - Talleres Cordoba

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

04:00

Colorado Rapids - Houston Dynamo

MLS

Bilyoner TV

04:05

Cruz Azul - Toluca

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV

04:30

New Mexico - Austin Bold

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

04:30

Real Salt Lake - Nashville

MLS

Bilyoner TV

05:00

SJ Earthquakes - Portland Timbers

MLS

Bilyoner TV

08:00

Kyoto - Mito

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

08:00

Omiya Ardija - Okayama

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

08:00

Yamagata - Ehime

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

08:00

Jeju United - Daegu

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

09:00

Kawasaki Frontale - Sapporo

Japonya J.League

Bilyoner TV

09:00

Machida - Albirex Niigata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

09:00

Verdy - Kitakyushu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

09:05

Melbourne City - Wellington Phoenix

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

10:30

Ulsan - Suwon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

11:00

Gamba Osaka - Urawa

Japonya J.League

Bilyoner TV

11:10

Adelaide United - Brisbane Roar

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

12:30

Geylang - Hougang

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

12:30

Lion City - Tanjong Pagar

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

13:15

Perth Glory - WS Wanderers

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 3, Bilyoner TV

13:30

Fiorentina - Napoli

İtalya Serie A

Bein Sports 4, CBC Sport, Bilyoner TV

14:00

Crystal Palace - Aston Villa

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport

14:00

Hamilton - Kilmarnock

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00

Motherwell - Ross Country

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00

St.Mirren - Dundee United

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00

FC Midtjylland - Randers

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

14:00

Akhmat - Spartak Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00

Dinamo Moskova - CSKA Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00

Rostov - Krasnodar

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00

Rubin Kazan - Volgograd

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00

Khimki - Sochi

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00

Lokomotiv Moskova - Ural

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00

Tambov - Zenit

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00

Ufa - Arsenal Tula

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00

Eskilstuna United - Jönköpings

İsveç Superettan

Bilyoner TV

14:30

Oostende - KAA Gent

Belçika Pro League

Bilyoner TV

15:00

Sabadell - Tenerife

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

15:00

Suduva - Banga

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

15:00

Skive IK - F.Amager

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

15:00

Aalborg - AC Horsens

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

15:30

AZ Alkmaar - Heracles

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

15:30

Feyenoord - RKC Waalwijk

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor 4Bilyoner TV

15:30

Heerenveen - Sparta Rotterdam

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

15:30

Twente - ADO Den Haag

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

15:30

Utrecht - PSV

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor, Bilyoner TV

15:30

VVV Venlo - FC Emmen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

15:30

Vitesse - Ajax

Hollanda Eredivisie

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

15:30

Willem II - Fortuna Sittard

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

15:30

Zwolle - Groningen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

16:00

Benevento - Crotone

İtalya Serie A

Bein Sports 4, Bilyoner TV

16:00

Udinese - Sampdoria

İtalya Serie A

Bein Sports 3, CBC Sport, Bilyoner TV

16:00

Hekimoğlu - 24 Erzincanspor

TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın Yok

16:00

Kırşehir Bld. - Kırklarelispor

TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın Yok

16:00

Kocaelispor - Ankara Demir

TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın Yok

16:00

Sakaryaspor - Vanspor

TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final

Yayın Yok

16:00

Varazdin - Rijeka

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00

Helsingor - Fredericia

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00

Pardubice - Viktoria Plzen

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

16:00

Teplice - Ceske Budejovice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

16:00

Sarpsborg 08 - Haugesund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

16:00

Valerenga - Kristiansund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

16:00

Viking - Tromsö

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

16:05

Tottenham - Wolverhampton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport

16:30

Slutsk - FC Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

16:30

Braunschweig - Wurzburger Kickers

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

16:30

Darmstadt 98 - Heidenheim

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

16:30

Düsseldorf - Erzgebirge Aue

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

16:30

Karlsruhe - Holstein Kiel

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

16:30

Nurnberg - Bochum

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

16:30

Osnabruck - Hamburg

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

16:30

Paderborn - Greuther Fürth

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

16:30

Sandhausen - Jahn Regensburg

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

16:30

St. Pauli - Hannover 96

Almanya Bundesliga 2

Bilyoner TV

17:00

Fuenlabrada - Rayo Vallecano

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

17:00

Famalicao - CD Nacional

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

17:00

Mechelen - Standard Liege

Belçika Pro League

Bilyoner TV

17:00

Kopenhag - Brondby IF

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

17:00

Geneva Lions - Basel

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

18:00

Mlada Boleslav - Sparta Prag

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

18:00

Velez Sarsfield - Racing Club

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV

18:05

Sibenik - Hajduk Split

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

18:15

NK Celje - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:30

WBA - Liverpool

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport

18:30

Hammarby - Djurgarden

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:30

Cracovia Krakow - Warta

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

18:30

Jagiellonia - Lechia Gdansk

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

18:30

Lech Poznan - Gornik Zabrze

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

18:30

Legia Varşova - Podbeskidzie

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

18:30

Piast Gliwice - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

18:30

Wisla Plock - KGHM Zaglebie

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

18:30

Pogon Szczecin - Rakow Czestochowa

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

18:30

Slask Wroclaw - Stal Mielec

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

19:00

Mainz - B.Dortmund

Almanya Bundesliga

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

19:00

Parma - Sassuolo

İtalya Serie A

Bein Sports 4, Bilyoner TV

19:00

Belenenses - Santa Clara

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

19:00

Aarhus - Nordsjaelland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00

Bodo Glimt - Rosenborg

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Sandefjord - Mjondalen

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Stromsgodset - Lilleström

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Carlos Mannucci - Melgar

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

19:00

Spartak Trnava - Zilina

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:30

Alaves - Granada

İspanya La Liga Konferans Yayın

Smart Spor Kanal 82, Spor Smart Kanal 82, Bilyoner TV

19:30

Athletic Bilbao - Real Madrid

İspanya La Liga Konferans Yayın

S Sport Plus, Smart Spor Kanal 82, Spor Smart Kanal 82, CBC Sport, Bilyoner TV

19:30

Atletico Madrid - Osasuna

İspanya La Liga Konferans Yayın

S Sport PlusSmart Spor Kanal 82Spor Smart Kanal 82Bilyoner TV

Aç

Futbol

19:30

Barcelona - Celta Vigo

İspanya La Liga Konferans Yayın

S Sport Plus, Smart Spor Kanal 82, Spor Smart Kanal 82, cbcsport.tv

19:30

Real Betis - Huesca

İspanya La Liga Konferans Yayın

Smart Spor Kanal 82, Spor Smart Kanal 82, Bilyoner TV

19:30

Cadiz - Elche

İspanya La Liga Konferans Yayın

Smart Spor Kanal 82, Spor Smart Kanal 82, Bilyoner TV

19:30

Getafe - Levante

İspanya La Liga Konferans Yayın

Smart Spor Kanal 82, Spor Smart Kanal 82, Bilyoner TV

19:30

Real Sociedad - Valladolid

İspanya La Liga Konferans Yayın

Smart Spor Kanal 82, Spor Smart Kanal 82, Bilyoner TV

19:30

Valencia - Eibar

İspanya La Liga Konferans Yayın

Smart Spor Kanal 82, Spor Smart Kanal 82, Bilyoner TV

19:30

Villarreal - Sevilla

İspanya La Liga Konferans Yayın

Smart Spor Kanal 82, Spor Smart Kanal 82, Bilyoner TV

19:30

Club Brugge - Antwerp

Belçika Pro League

Tivibu SporBilyoner TV

19:30

AEK - Aris

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

19:30

Panathinaikos - Olympiakos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

19:30

PAOK - Asteras Tripolis

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:10

ND Gorica - Dinamo Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Slavia Prag - Karvina

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:30

Brest - Gomel

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

21:00

Everton - Sheffield Utd

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport

21:00

Molde - Brann

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

21:00

Kansas City - Vancouver W.Caps

MLS

Bilyoner TV

21:00

Domzale - Koper

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:30

Leipzig - Wolfsburg

Almanya Bundesliga

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

21:45

Milan - Cagliari

İtalya Serie A

Bein Sports 3, CBC Sport, Bilyoner TV

22:00

Bordeaux - Lens

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

22:00

JDA Dijon - Nantes

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

22:00

Lille - St. Etienne

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:00

Lorient - Metz

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

22:00

Marsilya - Angers

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN ConnectBilyoner TV

22:00

Monaco - Rennes

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

22:00

Montpellier - Brest

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

22:00

Nice - Strasbourg

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

22:00

Nimes - Lyon

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

22:00

PSG - Reims

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:00

Chelsea - Barcelona

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final

UEFA.tv

22:00

Maritimo - Guimaraes

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

22:00

Tacoma Defiance - Orange County

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

22:30

Leganes - UD Logrones

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:30

Mallorca - Alcorcon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:00

Cincinnati - Miami FC

MLS

Bilyoner TV

23:30

Sporting Cristal - Huancayo

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

23:30

Boca Juniors - River Plate

Arjantin Copa Liga Profesional

Bilyoner TV