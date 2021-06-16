16 Haziran Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
16 Haziran Çarşamba bugünkü maçlar sorusunun cevabını alarak ekran başına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...
16 Haziran Çarşamba bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için ekranlardan sunuluyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor... Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...
Stadyumlardan evlerimize tvlerle taşınan futbol... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol heyecanı... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde Copa Amerika, Euro 2020'den nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...
16 Haziran Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
10:00
Yeditepe Engelliler - TSK Rehabilitasyon
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
11:00
Galatasaray - Ankaragücü
TFF Elit U19 Ligi
GS TV
16:00
Finlandiya - Rusya
UEFA Euro 2020
TRT 1İçtimai TV
17:00
Bursa Ampute - Esengücü Engelliler
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
19:00
Türkiye - Galler
UEFA Euro 2020
TRT 1
19:00
Bodo Glimt - Stromsgodset
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Molde - Sarpsborg 08
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
21:00
Keflavik - Kopavogur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
21:00
Valerenga - Odds BK
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
21:00
Akranes - Akureyri
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
22:00
İtalya - İsviçre
UEFA Euro 2020
TRT 1
22:00
Remo - Vitoria
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
23:15
Hafnarfjordur - Stjarnan
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
23:15
Valur - Breidablik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
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