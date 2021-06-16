16 Haziran Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

16 Haziran Çarşamba bugünkü maçlar sorusunun cevabını alarak ekran başına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...

DİĞER HABERLER 16.06.2021 - 09:40 16.06.2021 - 09:43 Kartal Bakışı
16 Haziran Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

16 Haziran Çarşamba bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için ekranlardan sunuluyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor...  Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...

Stadyumlardan evlerimize tvlerle taşınan futbol... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol heyecanı... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde Copa Amerika, Euro 2020'den nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...

16 Haziran Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

10:00
Yeditepe Engelliler - TSK Rehabilitasyon
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

11:00
Galatasaray - Ankaragücü
TFF Elit U19 Ligi
GS TV

16:00
Finlandiya - Rusya
UEFA Euro 2020
TRT 1İçtimai TV

17:00
Bursa Ampute - Esengücü Engelliler
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

19:00
Türkiye - Galler
UEFA Euro 2020
TRT 1

19:00
Bodo Glimt - Stromsgodset
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Molde - Sarpsborg 08
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

21:00
Keflavik - Kopavogur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

15 Haziran Salı tv yayın akışı, bugün hangi diziler, filmler var? İşte tv'de bugün...

15 Haziran Salı tv yayın akışı, bugün hangi diziler, filmler var? İşte tv'de bugün...

21:00
Valerenga - Odds BK
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

21:00
Akranes - Akureyri
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

22:00
İtalya - İsviçre
UEFA Euro 2020
TRT 1

22:00
Remo - Vitoria
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

23:15
Hafnarfjordur - Stjarnan
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

23:15
Valur - Breidablik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

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