16 Eylül Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
16 Eylül Perşembe bugünkü maçlar sualiyle ekran başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
16 Eylül Perşembe bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Yeşil sahalardan oturma odalarımıza kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
16 Eylül Perşembe bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
00:15
Resistencia - Colon
Paraguay Kupası
01:00
Atletico Mineiro - Fluminense
Brezilya Kupası Çeyrek Final
02:00
Atlanta United - Cincinnati
MLS
02:00
Hartford Athletic - Real Monarchs
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:00
New York RB 2 - San Antonio
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:30
DC United - Chicago Fire
MLS
02:30
Orlando City - Montreal Impact
MLS
02:30
Atlanta United 2 - Charleston
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:45
Cristobal Colon - Olimpia Asuncion
Paraguay Kupası
03:30
Kansas City - Minnesota United
MLS
03:30
Flamengo - Gremio
Brezilya Kupası Çeyrek Final
03:30
Fortaleza - Sao Paulo
Brezilya Kupası Çeyrek Final
04:00
Austin FC - Los Angeles FC
MLS
04:00
Colorado Springs - El Paso Locomotive
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
04:00
Philadelphia Union - Club America
Concacaf Şampiyonlar Ligi
05:00
Portland Timbers - Colorado Rapids
MLS
05:00
Oakland Roots - Tacoma Defiance
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:30
LA Galaxy 2 - Houston Dynamo
MLS
05:30
SJ Earthquakes - Real Salt Lake
MLS
05:30
Phoenix Rising - Las Vegas Lights
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
15:00
ND Gorica - Bravo
Slovenya Kupası
15:30
Samgurali - Samtredia
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
17:00
Keçiörengücü - Boluspor
Spor Toto 1. Lig
TRT TürkBein Sports Max 2
17:00
Kocaelispor - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT SporBein Sports Max 1
17:00
Aluminij - Koper
Slovenya Kupası
17:30
Kairat Almaty - Omonia
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
17:45
Al Dhafra - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi
18:00
Dinamo Batum - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:00
Türkiye - Portekiz
FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri
Sportstv
19:45
Real Betis - Celtic
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
19:45
Kızılyıldız - Braga
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
19:45
Dinamo Zagreb - West Ham
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
19:45
Galatasaray - Lazio
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
19:45
B.Leverkusen - Ferencvaros
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
19:45
Lokomotiv Moskova - Marsilya
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
19:45
Midtjylland - Ludogorets
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
19:45
Rapid Wien - Genk
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
19:45
Lincoln City - PAOK
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
19:45
Mura - Vitesse
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
19:45
Karabağ - Basel
UEFA Avrupa Konferans Ligi
CBC Sport
19:45
Rennes - Tottenham
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Exxen
19:45
Slavia Prag - Union Berlin
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
19:45
Slovan Bratislava - Kopenhag
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
20:00
Dinamo Tiflis - Dila Gori
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00
Torpedo Kutaisi - Shukura Kobuleti
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00
İstanbulspor - Ankaragücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor Bein Sports Max 1
20:00
Varnamo - Jönköpings
İsveç Superettan
20:00
Al Nasr - Khorfakkan
BAE Arap Körfez Ligi
22:00
Brondby IF - Sparta Prag
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
22:00
E.Frankfurt - Fenerbahçe
UEFA Avrupa Ligi
ExxenCBC Sport
22:00
Leicester City - Napoli
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
22:00
Monaco - Sturm Graz
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok
22:00
Olympiakos - Antwerp
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
22:00
PSV - Real Sociedad
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
22:00
Glasgow Rangers - Lyon
UEFA Avrupa Ligi
Exxen
22:00
Anorthosis - Partizan
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
22:00
Roma - CSKA Sofya
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Exxen
22:00
Bodo Glimt - Zorya
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
22:00
Flora Tallin - KAA Gent
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
22:00
HJK Helsinki - LASK
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
22:00
Jablonec - CFR Cluj
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
22:00
Randers - AZ Alkmaar
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P