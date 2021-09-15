16 Eylül Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

16 Eylül Perşembe bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Yeşil sahalardan oturma odalarımıza kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

16 Eylül Perşembe bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:15

Resistencia - Colon

Paraguay Kupası

01:00

Atletico Mineiro - Fluminense

Brezilya Kupası Çeyrek Final

02:00

Atlanta United - Cincinnati

MLS

02:00

Hartford Athletic - Real Monarchs

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

02:00

New York RB 2 - San Antonio

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

02:30

DC United - Chicago Fire

MLS

02:30

Orlando City - Montreal Impact

MLS

02:30

Atlanta United 2 - Charleston

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

02:45

Cristobal Colon - Olimpia Asuncion

Paraguay Kupası

03:30

Kansas City - Minnesota United

MLS

03:30

Flamengo - Gremio

Brezilya Kupası Çeyrek Final

03:30

Fortaleza - Sao Paulo

Brezilya Kupası Çeyrek Final

04:00

Austin FC - Los Angeles FC

MLS

04:00

Colorado Springs - El Paso Locomotive

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

04:00

Philadelphia Union - Club America

Concacaf Şampiyonlar Ligi

05:00

Portland Timbers - Colorado Rapids

MLS

05:00

Oakland Roots - Tacoma Defiance

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

05:30

LA Galaxy 2 - Houston Dynamo

MLS

05:30

SJ Earthquakes - Real Salt Lake

MLS

05:30

Phoenix Rising - Las Vegas Lights

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

15:00

ND Gorica - Bravo

Slovenya Kupası

15:30

Samgurali - Samtredia

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

17:00

Keçiörengücü - Boluspor

Spor Toto 1. Lig

TRT TürkBein Sports Max 2

17:00

Kocaelispor - Balıkesirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT SporBein Sports Max 1

17:00

Aluminij - Koper

Slovenya Kupası

17:30

Kairat Almaty - Omonia

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

17:45

Al Dhafra - Bani Yas

BAE Arap Körfez Ligi

18:00

Dinamo Batum - Lokomotif Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00

Türkiye - Portekiz

FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

Sportstv

19:45

Real Betis - Celtic

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45

Kızılyıldız - Braga

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

19:45

Dinamo Zagreb - West Ham

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45

Galatasaray - Lazio

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45

B.Leverkusen - Ferencvaros

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45

Lokomotiv Moskova - Marsilya

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

19:45

Midtjylland - Ludogorets

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

19:45

Rapid Wien - Genk

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

19:45

Lincoln City - PAOK

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

19:45

Mura - Vitesse

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

19:45

Karabağ - Basel

UEFA Avrupa Konferans Ligi

CBC Sport

19:45

Rennes - Tottenham

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Exxen

19:45

Slavia Prag - Union Berlin

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

19:45

Slovan Bratislava - Kopenhag

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

20:00

Dinamo Tiflis - Dila Gori

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00

Torpedo Kutaisi - Shukura Kobuleti

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00

İstanbulspor - Ankaragücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor Bein Sports Max 1

20:00

Varnamo - Jönköpings

İsveç Superettan

20:00

Al Nasr - Khorfakkan

BAE Arap Körfez Ligi

22:00

Brondby IF - Sparta Prag

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

22:00

E.Frankfurt - Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi

ExxenCBC Sport

22:00

Leicester City - Napoli

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00

Monaco - Sturm Graz

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

22:00

Olympiakos - Antwerp

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00

PSV - Real Sociedad

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00

Glasgow Rangers - Lyon

UEFA Avrupa Ligi

Exxen

22:00

Anorthosis - Partizan

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

22:00

Roma - CSKA Sofya

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Exxen

22:00

Bodo Glimt - Zorya

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

22:00

Flora Tallin - KAA Gent

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

22:00

HJK Helsinki - LASK

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

22:00

Jablonec - CFR Cluj

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok

22:00

Randers - AZ Alkmaar

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Yayın Yok