16 Eylül Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

16 Eylül Perşembe bugünkü maçlar sualiyle ekran başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 15.09.2021 - 23:48 15.09.2021 - 23:54 Kartal Bakışı
16 Eylül Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

16 Eylül Perşembe bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Yeşil sahalardan oturma odalarımıza kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

16 Eylül Perşembe bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:15
Resistencia - Colon
Paraguay Kupası

01:00
Atletico Mineiro - Fluminense
Brezilya Kupası Çeyrek Final

02:00
Atlanta United - Cincinnati
MLS

02:00
Hartford Athletic - Real Monarchs
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

02:00
New York RB 2 - San Antonio
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

02:30
DC United - Chicago Fire
MLS

02:30
Orlando City - Montreal Impact
MLS

02:30
Atlanta United 2 - Charleston
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

02:45
Cristobal Colon - Olimpia Asuncion
Paraguay Kupası

03:30
Kansas City - Minnesota United
MLS

03:30
Flamengo - Gremio
Brezilya Kupası Çeyrek Final

03:30
Fortaleza - Sao Paulo
Brezilya Kupası Çeyrek Final

04:00
Austin FC - Los Angeles FC
MLS

04:00
Colorado Springs - El Paso Locomotive
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

04:00
Philadelphia Union - Club America
Concacaf Şampiyonlar Ligi

05:00
Portland Timbers - Colorado Rapids
MLS

05:00
Oakland Roots - Tacoma Defiance
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

05:30
LA Galaxy 2 - Houston Dynamo
MLS

05:30
SJ Earthquakes - Real Salt Lake
MLS

05:30
Phoenix Rising - Las Vegas Lights
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

15:00
ND Gorica - Bravo
Slovenya Kupası

15:30
Samgurali - Samtredia
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

17:00
Keçiörengücü - Boluspor
Spor Toto 1. Lig
TRT TürkBein Sports Max 2

17:00
Kocaelispor - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT SporBein Sports Max 1

17:00
Aluminij - Koper
Slovenya Kupası

17:30
Kairat Almaty - Omonia
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

17:45
Al Dhafra - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi

18:00
Dinamo Batum - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00
Türkiye - Portekiz
FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri
Sportstv

19:45
Real Betis - Celtic
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

19:45
Kızılyıldız - Braga
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

19:45
Dinamo Zagreb - West Ham
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

19:45
Galatasaray - Lazio
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

19:45
B.Leverkusen - Ferencvaros
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

19:45
Lokomotiv Moskova - Marsilya
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

19:45
Midtjylland - Ludogorets
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

19:45
Rapid Wien - Genk
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

19:45
Lincoln City - PAOK
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

19:45
Mura - Vitesse
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

19:45
Karabağ - Basel
UEFA Avrupa Konferans Ligi
CBC Sport

19:45
Rennes - Tottenham
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Exxen

19:45
Slavia Prag - Union Berlin
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

19:45
Slovan Bratislava - Kopenhag
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

20:00
Dinamo Tiflis - Dila Gori
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00
Torpedo Kutaisi - Shukura Kobuleti
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00
İstanbulspor - Ankaragücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor Bein Sports Max 1

20:00
Varnamo - Jönköpings
İsveç Superettan

20:00
Al Nasr - Khorfakkan
BAE Arap Körfez Ligi

22:00
Brondby IF - Sparta Prag
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

22:00
E.Frankfurt - Fenerbahçe
UEFA Avrupa Ligi
ExxenCBC Sport

22:00
Leicester City - Napoli
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

22:00
Monaco - Sturm Graz
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

22:00
Olympiakos - Antwerp
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

22:00
PSV - Real Sociedad
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

22:00
Glasgow Rangers - Lyon
UEFA Avrupa Ligi
Exxen

22:00
Anorthosis - Partizan
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

22:00
Roma - CSKA Sofya
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Exxen

22:00
Bodo Glimt - Zorya
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

22:00
Flora Tallin - KAA Gent
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

22:00
HJK Helsinki - LASK
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

7 Eylül Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

7 Eylül Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

22:00
Jablonec - CFR Cluj
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

22:00
Randers - AZ Alkmaar
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Yayın Yok

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