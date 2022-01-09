Gol düellosuna sahne olan maçta kazanan çıkmadı ve iki ekip 2-2'lik skorla sahadan ayrıldı. Son dakikalarında sinirlerin gerildiği maçta Rizespor'dan Gökhan Gönül ile Beşiktaş'tan Montero kırmızı kart gördü.

Beşiktaş'ın gollerini 25. dakikada penaltıdan Batshuayi ve 60. dakikada Emirhan İlkhan kaydetti. Rizespor'un gollerini ise 56. ve 68. dakikada Pohjanpalo attı.

Siyah-Beyazlı ekipte sakatlanan Domagoj Vida ile Umut Meraş oyuna devam edemediler.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 29'a yükseltirken, Rizespor ise puanını 18 yaptı.