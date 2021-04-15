15 Nisan Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Gün içinde yapılacak ve tv'den canlı olarak futbolseverlere sunulacak maçları atlamadan, kaçırmadan izlemeniz için yayın listesi haberimizde... Yeşil sahalardan evlere taşınan heyecan fırtınası futbol... Milyonları etrafında toplayan, sevinç, hüzün,
15 Nisan Perşembe günkü maçlar futbol severlerin izlenmesi için ekranlara yansıyacak... İtalyanların Serie A'sı, İngilizlerin Premier Lig'i, Hollandalıların Eredivisie'si, İspanyolların La Liga'sı, Fransızların Ligue One'ı, Almanların Bundesliga'sı ve tabiki bizlerin Türkiye Süper Ligi'nden enfes karşılaşmalar hafta boyunca seyircilerini bekliyor. UEFA Avrupa Lig, Şampiyonlar Ligi, Copa America gibi ülke takımlarının kozlarını paylaştığı eşleşmeler de cabası... Bugün hangi maçlar var, bugünkü maçlar sorularının yanıtını arayan, elinde kumandası tv başına geçen futbol severler haberimiz size göre...
İşte bugün hangi maçlar var sorusuna verilen yanıt... Bugünkü maçlar...
15:00
Serik Bld. - Sakaryaspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
15:00
Kocaelispor - Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
15:00
Elazığspor - Bodrumspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
16:00
Ankaraspor - Altay
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
17:30
Sonderjyske - FC Midtjylland
Danimarka Kupası Yarı Final
Bilyoner TV
19:00
Bursaspor - Bandırmaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
19:00
Alianza Atl. - Ayacucho
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
19:30
Real Betis - Murcia
İspanya Basketbol Ligi
Bilyoner TV
20:00
Randers - Aarhus
Danimarka Kupası Yarı Final
Bilyoner TV
20:45
Al Duhail - Al Shorta
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart Smart Spor HD
21:00
Rotherham - Coventry
İngiltere Championship
Bein Sports 4
22:00
Istiqlol Dushanbe - Dubai
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor Kanal 82 Spor Smart Kanal 82
22:00
Manchester United - Granada
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final
Bein Sports 3 CBC Sport
22:00
Roma - Ajax
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final
Bein Sports 1
22:00
Slavia Prag - Arsenal
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final
Bein Sports 2 cbcsport.tv
22:00
Villarreal - Dinamo Zagreb
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final
Bein Sports Max 1
23:15
Esteghlal FC - Al Ahli
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart Smart Spor HD
23:30
San Martin - U. Deportes
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
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