15 Haziran Salı tv yayın akışı, bugün hangi diziler, filmler var? İşte tv'de bugün...
15 Haziran Salı tv yayın akışı ile izlemek istediğiniz tv programlarını seçebilirsiniz. Peki bugün tv'de ne var, bugün hangi diziler, hangi filmler var? İşte bugünkü tv programları...
15 Haziran Salı tv yayın akışında neler var? Vatandaşlar için evlere ilk girdiği andan itibaren vazgeçilmeyen ev etkinliği televizyon seyretmektir.
TV yayın akışları evde oturanların en çok araştırdığı konuların başında oluyor. Televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak edenler haberimiz size göre.
Elinde kumandası kanaldan kanala zapping yapan, izleyecek dizi, film, program arayanlar haberimiz sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Peki bugünkü diziler, filmler, programlar neler? Bugün tv'de neler var?
İşte 15 Haziran Salı Kanal D, Atv, Show TV, Star, TRT 1, TV 8, FOX TV, Kanal 7 yayın akışı…
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
08:05 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:45 Kalk Gidelim
16:00 UEFA EURO 2020 Futbol Karş.
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Macaristan-Portekiz" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Fransa-Almanya" (Canlı)
00:15 Teşkilat (Altyazılı)
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
10:00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00:30 Cam Tavanlar 'Dizi' (Tekrar)
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 TV Filmi 'Şehidin Oğlu'
09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:30 TV Filmi 'İki Kardeş Bir Sevda'
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Dizi 'Masum'
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Dizi "Emanet"
21:15 Dizi ' Sensiz Olmaz '
23:20 TV Filmi 'Başarmalısın'
01:30 Dizi 'Ah Kalbim'
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Alev Alev
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show Tekrar
00:30 Cam Tavanlar
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Beni Bırakma
16: 20 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Sezon Finali
00: 20 Bozkır Arslanı Celaleddin
STAR YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün Güncel
09:45 Yüksek Sosyete Yerli Dizi / Tekrar
11:15 Kaçak Gelinler Yerli Dizi / Tekrar
13:15 Gerçeğin Peşinde Güncel
16:20 Güzel Köylü Yerli Dizi / Tekrar
18:30 Star Haber Ana Haber
20:00 Ada Masalı Yerli Dizi
02:30 Kaçak Gelinler Yerli Dizi / Tekrar
FOX YAYIN AKIŞI
08.00 Çalar Saat
11.00 Sen Çal Kapımı
14.00 Şevkat Yerimdar
16.00 Yasak Elma
19.00 FOX Ana Haber
20.00 Şef Akademi
22.30 Anamız Var 2
01.00 Şef Akademi
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
17:15 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Survivor 2021 / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
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