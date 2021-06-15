15 Haziran Salı tv yayın akışı, bugün hangi diziler, filmler var? İşte tv'de bugün...

15 Haziran Salı tv yayın akışında neler var? Vatandaşlar için evlere ilk girdiği andan itibaren vazgeçilmeyen ev etkinliği televizyon seyretmektir.

TV yayın akışları evde oturanların en çok araştırdığı konuların başında oluyor. Televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak edenler haberimiz size göre.

Elinde kumandası kanaldan kanala zapping yapan, izleyecek dizi, film, program arayanlar haberimiz sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Peki bugünkü diziler, filmler, programlar neler? Bugün tv'de neler var?

İşte 15 Haziran Salı Kanal D, Atv, Show TV, Star, TRT 1, TV 8, FOX TV, Kanal 7 yayın akışı…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

08:05 Vuslat

11:00 Tozkoparan

12:45 Kalk Gidelim

16:00 UEFA EURO 2020 Futbol Karş.

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:50 Doğrusu Ne?

18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Macaristan-Portekiz" (Canlı)

21:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Fransa-Almanya" (Canlı)

00:15 Teşkilat (Altyazılı)

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

10:00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00:30 Cam Tavanlar 'Dizi' (Tekrar)

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 TV Filmi 'Şehidin Oğlu'

09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:30 TV Filmi 'İki Kardeş Bir Sevda'

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Dizi 'Masum'

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Dizi "Emanet"

21:15 Dizi ' Sensiz Olmaz '

23:20 TV Filmi 'Başarmalısın'

01:30 Dizi 'Ah Kalbim'

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show Tekrar

00:30 Cam Tavanlar

ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Beni Bırakma

16: 20 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Sezon Finali

00: 20 Bozkır Arslanı Celaleddin

STAR YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün Güncel

09:45 Yüksek Sosyete Yerli Dizi / Tekrar

11:15 Kaçak Gelinler Yerli Dizi / Tekrar

13:15 Gerçeğin Peşinde Güncel

16:20 Güzel Köylü Yerli Dizi / Tekrar

18:30 Star Haber Ana Haber

20:00 Ada Masalı Yerli Dizi

02:30 Kaçak Gelinler Yerli Dizi / Tekrar

FOX YAYIN AKIŞI

08.00 Çalar Saat

11.00 Sen Çal Kapımı

14.00 Şevkat Yerimdar

16.00 Yasak Elma

19.00 FOX Ana Haber

20.00 Şef Akademi

22.30 Anamız Var 2

01.00 Şef Akademi

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

17:15 Survivor Panorama / Canlı

20:00 Survivor 2021 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı