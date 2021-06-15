15 Haziran Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
15 Haziran Salı bugünkü maçlar sorusunun cevabını alarak ekran başına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...
15 Haziran Salı bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için ekranlardan sunuluyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor... Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...
Stadyumlardan evlerimize tvlerle taşınan futbol... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol heyecanı... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde Copa Amerika, Euro 2020'den nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...
15 Haziran Salı bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
00:00
Arjantin - Şili
Copa America
Kontra Youtube, Haber Global
02:00
Cuiaba Esporte - Atletico GO
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
03:00
Paraguay - Bolivya
Copa America
Kontra Youtube, Haber Global
18:00
HIFK Helsinki - Honka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00
Riteriai - Banga
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
18:30
Haka - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
KTP - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
19:00
Macaristan - Portekiz
UEFA Euro 2020
TRT 1
19:30
Palestino - Audax Ital.
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
20:00
Gais - Sundsvall
İsveç Superettan
Bilyoner TV
22:00
Fransa - Almanya
UEFA Euro 2020
TRT 1
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