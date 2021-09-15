15 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
15 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
15 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
15 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
01:00
Colo Colo - Everton DV
Şili Primera Ligi
02:30
Columbus Crew - NY Red Bulls
MLS
02:30
New York City - FC Dallas
MLS
02:30
Toronto FC - Miami FC
MLS
03:00
Blooming - Bolivar
Bolivya Premier Ligi
03:30
Santos - Atletico PR
Brezilya Kupası Çeyrek Final
11:30
Jeonbuk - Pathum United
AFC Şampiyonlar Ligi
12:00
Cerezo Osaka - Pohang
AFC Şampiyonlar Ligi
14:00
Beşiktaş - B.Dortmund
UEFA Gençlik Ligi
15:00
Liverpool - Milan
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
17:00
Türkiye - İtalya
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
17:00
Jippo - PK 35
Finlandiya 2. Ligi
17:00
Inter - Real Madrid
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
17:00
Denizlispor - Adanaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 2
17:00
Gençlerbirliği - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
TRT Türk, Bein Sports Max 1
17:30
Spartak Moskova - Legia Varşova
UEFA Avrupa Ligi
Exxen, CBC Sport
17:30
KPV - Ekenas
Finlandiya 2. Ligi
18:30
VPS - Klubi 04
Finlandiya 2. Ligi
18:30
TPS Turku - Gnistan
Finlandiya 2. Ligi
18:30
Mikkeli - MuSa
Finlandiya 2. Ligi
18:30
Jaro - Rovaniemi
Finlandiya 2. Ligi
19:00
Saburtalo Tiflis - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:45
Sheriff Tiraspol - Shakhtar Donetsk
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
19:45
Beşiktaş - B.Dortmund
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport
20:00
Menemenspor - Manisa FK
Spor Toto 1. Lig
TRT Türk, Bein Sports Max 2
20:00
Bursaspor - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
21:45
Stoke - Barnsley
İngiltere Championship
Bein Sports 2
22:00
Atletico Madrid - Porto
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Club Brugge - PSG
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Inter - Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport
22:00
Liverpool - Milan
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Manchester City - Leipzig
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Sporting Lisbon - Ajax
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Palestino - Melipilla
Şili Primera Ligi
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