15 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

15 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 15.09.2021 - 00:21 15.09.2021 - 00:25 Kartal Bakışı
15 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

15 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

15 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

01:00
Colo Colo - Everton DV
Şili Primera Ligi

02:30
Columbus Crew - NY Red Bulls
MLS

02:30
New York City - FC Dallas
MLS

02:30
Toronto FC - Miami FC
MLS

03:00
Blooming - Bolivar
Bolivya Premier Ligi

03:30
Santos - Atletico PR
Brezilya Kupası Çeyrek Final

11:30
Jeonbuk - Pathum United
AFC Şampiyonlar Ligi

12:00
Cerezo Osaka - Pohang
AFC Şampiyonlar Ligi

14:00
Beşiktaş - B.Dortmund
UEFA Gençlik Ligi

15:00
Liverpool - Milan
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv

17:00
Türkiye - İtalya
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

17:00
Jippo - PK 35
Finlandiya 2. Ligi

17:00
Inter - Real Madrid
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv

17:00
Denizlispor - Adanaspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 2

17:00
Gençlerbirliği - Altınordu
Spor Toto 1. Lig
TRT Türk, Bein Sports Max 1

17:30
Spartak Moskova - Legia Varşova
UEFA Avrupa Ligi
Exxen, CBC Sport

17:30
KPV - Ekenas
Finlandiya 2. Ligi

18:30
VPS - Klubi 04
Finlandiya 2. Ligi

18:30
TPS Turku - Gnistan
Finlandiya 2. Ligi

18:30
Mikkeli - MuSa
Finlandiya 2. Ligi

18:30
Jaro - Rovaniemi
Finlandiya 2. Ligi

12 Eylül Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

12 Eylül Pazar bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

19:00
Saburtalo Tiflis - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:45
Sheriff Tiraspol - Shakhtar Donetsk
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

19:45
Beşiktaş - B.Dortmund
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport

20:00
Menemenspor - Manisa FK
Spor Toto 1. Lig
TRT Türk, Bein Sports Max 2

20:00
Bursaspor - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1

21:45
Stoke - Barnsley
İngiltere Championship
Bein Sports 2

22:00
Atletico Madrid - Porto
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
Club Brugge - PSG
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
Inter - Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport

22:00
Liverpool - Milan
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
Manchester City - Leipzig
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
Sporting Lisbon - Ajax
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen

22:00
Palestino - Melipilla
Şili Primera Ligi

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