15 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

15 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

15 Eylül Çarşamba bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

01:00

Colo Colo - Everton DV

Şili Primera Ligi

02:30

Columbus Crew - NY Red Bulls

MLS

02:30

New York City - FC Dallas

MLS

02:30

Toronto FC - Miami FC

MLS

03:00

Blooming - Bolivar

Bolivya Premier Ligi

03:30

Santos - Atletico PR

Brezilya Kupası Çeyrek Final

11:30

Jeonbuk - Pathum United

AFC Şampiyonlar Ligi

12:00

Cerezo Osaka - Pohang

AFC Şampiyonlar Ligi

14:00

Beşiktaş - B.Dortmund

UEFA Gençlik Ligi

15:00

Liverpool - Milan

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

17:00

Türkiye - İtalya

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

17:00

Jippo - PK 35

Finlandiya 2. Ligi

17:00

Inter - Real Madrid

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

17:00

Denizlispor - Adanaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 2

17:00

Gençlerbirliği - Altınordu

Spor Toto 1. Lig

TRT Türk, Bein Sports Max 1

17:30

Spartak Moskova - Legia Varşova

UEFA Avrupa Ligi

Exxen, CBC Sport

17:30

KPV - Ekenas

Finlandiya 2. Ligi

18:30

VPS - Klubi 04

Finlandiya 2. Ligi

18:30

TPS Turku - Gnistan

Finlandiya 2. Ligi

18:30

Mikkeli - MuSa

Finlandiya 2. Ligi

18:30

Jaro - Rovaniemi

Finlandiya 2. Ligi

19:00

Saburtalo Tiflis - Telavi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:45

Sheriff Tiraspol - Shakhtar Donetsk

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

19:45

Beşiktaş - B.Dortmund

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport

20:00

Menemenspor - Manisa FK

Spor Toto 1. Lig

TRT Türk, Bein Sports Max 2

20:00

Bursaspor - Samsunspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

21:45

Stoke - Barnsley

İngiltere Championship

Bein Sports 2

22:00

Atletico Madrid - Porto

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Club Brugge - PSG

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Inter - Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport

22:00

Liverpool - Milan

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Manchester City - Leipzig

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Sporting Lisbon - Ajax

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Palestino - Melipilla

Şili Primera Ligi