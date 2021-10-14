15 Ekim Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

15 Ekim Cuma bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

15 Ekim Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:00

Kolombiya - Ekvador

FIFA Dünya Kupası Eleme

01:00

Cuiaba Esporte - Sport Recife

Brezilya Serie A

01:00

Sao Paulo - Ceara

Brezilya Serie A

02:30

Arjantin - Peru

FIFA Dünya Kupası Eleme

03:00

Şili - Venezuela

FIFA Dünya Kupası Eleme

03:30

Brezilya - Uruguay

FIFA Dünya Kupası Eleme

05:00

Queretaro - Tijuana

Meksika Premier Ligi - Clausura

17:15

Al Ain - Emirates Club

BAE Lig Kupası

17:15

Al Ittihad - Al Urooba

BAE Lig Kupası

18:00

Suduva - Riteriai

Litvanya A Lyga

18:00

Mikulas - AS Trencin

Slovakya Fortuna Ligi

18:30

Huachipato - Antofagasta

Şili Primera Ligi

19:00

Dragovoljac - Lokomotiv Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

19:30

Hannover 96 - Schalke 04

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Tivibu Spor 2

19:30

Paderborn - Jahn Regensburg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3

19:30

Ajman Club - Al Sharjah

BAE Lig Kupası

19:30

Aus Lustenau - Kapfenberg Bulls

Avusturya 1. Ligi

19:30

Floridsdorfer - Vorwarts Steyr

Avusturya 1. Ligi

19:30

Liefering - FC Juniors

Avusturya 1. Ligi

19:30

St.Polten - Grazer

Avusturya 1. Ligi

20:00

M.Başakşehir - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:00

Viborg - Silkeborg

Danimarka Süper Ligi

20:00

F.Amager - Fredericia

Danimarka 1. Ligi

20:30

Gaz Metan - Dinamo Bucuresti

Romanya Liga 1

21:00

NAC Breda - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Den Bosch - Almere

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Excelsior - VVV Venlo

Hollanda Eerste Divisie

21:00

De Graafschap - Eindhoven

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Helmond - ADO Den Haag

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Ajax - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Maastricht - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Oss - FC Emmen

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Roda - Jong PSV

Hollanda Eerste Divisie

21:00

SC Telstar - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

21:00

Deinze - Waasland Beveren

Belçika 1. B Ligi

21:30

Hoffenheim - Köln

Almanya Bundesliga

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 2

21:45

Club Brugge - Kortrijk

Belçika Pro League

Tivibu Spor 3

21:45

Bohemians 1905 - Dundalk

İrlanda Premier Ligi

21:45

Derry City - St. Patricks

İrlanda Premier Ligi

21:45

Drogheda - Longford

İrlanda Premier Ligi

21:45

Waterford - Finn Harps

İrlanda Premier Ligi

21:45

Hamilton - Partick

İskoçya Championship

22:00

Eibar - Almeria

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

22:00

PSG - Angers

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2

22:00

WBA - Birmingham

İngiltere Championship

Bein Sports Max 1

22:00

Brusque - Remo

Brezilya Serie B

22:00

Shamrock Rovers - Sligo Rovers

İrlanda Premier Ligi

22:00

Palestino - O'Higgins

Şili Primera Ligi