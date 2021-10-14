15 Ekim Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
15 Ekim Cuma bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
15 Ekim Cuma bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
15 Ekim Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
00:00
Kolombiya - Ekvador
FIFA Dünya Kupası Eleme
01:00
Cuiaba Esporte - Sport Recife
Brezilya Serie A
01:00
Sao Paulo - Ceara
Brezilya Serie A
02:30
Arjantin - Peru
FIFA Dünya Kupası Eleme
03:00
Şili - Venezuela
FIFA Dünya Kupası Eleme
03:30
Brezilya - Uruguay
FIFA Dünya Kupası Eleme
05:00
Queretaro - Tijuana
Meksika Premier Ligi - Clausura
17:15
Al Ain - Emirates Club
BAE Lig Kupası
17:15
Al Ittihad - Al Urooba
BAE Lig Kupası
18:00
Suduva - Riteriai
Litvanya A Lyga
18:00
Mikulas - AS Trencin
Slovakya Fortuna Ligi
18:30
Huachipato - Antofagasta
Şili Primera Ligi
19:00
Dragovoljac - Lokomotiv Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
19:30
Hannover 96 - Schalke 04
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Tivibu Spor 2
19:30
Paderborn - Jahn Regensburg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3
19:30
Ajman Club - Al Sharjah
BAE Lig Kupası
19:30
Aus Lustenau - Kapfenberg Bulls
Avusturya 1. Ligi
19:30
Floridsdorfer - Vorwarts Steyr
Avusturya 1. Ligi
19:30
Liefering - FC Juniors
Avusturya 1. Ligi
19:30
St.Polten - Grazer
Avusturya 1. Ligi
20:00
M.Başakşehir - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:00
Viborg - Silkeborg
Danimarka Süper Ligi
20:00
F.Amager - Fredericia
Danimarka 1. Ligi
20:30
Gaz Metan - Dinamo Bucuresti
Romanya Liga 1
21:00
NAC Breda - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Den Bosch - Almere
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Excelsior - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
21:00
De Graafschap - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Helmond - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Ajax - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Maastricht - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Oss - FC Emmen
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Roda - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
21:00
SC Telstar - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
21:00
Deinze - Waasland Beveren
Belçika 1. B Ligi
21:30
Hoffenheim - Köln
Almanya Bundesliga
Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 2
21:45
Club Brugge - Kortrijk
Belçika Pro League
Tivibu Spor 3
21:45
Bohemians 1905 - Dundalk
İrlanda Premier Ligi
21:45
Derry City - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi
21:45
Drogheda - Longford
İrlanda Premier Ligi
21:45
Waterford - Finn Harps
İrlanda Premier Ligi
21:45
Hamilton - Partick
İskoçya Championship
22:00
Eibar - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube
22:00
PSG - Angers
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2
22:00
WBA - Birmingham
İngiltere Championship
Bein Sports Max 1
22:00
Brusque - Remo
Brezilya Serie B
22:00
Shamrock Rovers - Sligo Rovers
İrlanda Premier Ligi
22:00
Palestino - O'Higgins
Şili Primera Ligi
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