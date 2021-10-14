15 Ekim Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

15 Ekim Cuma bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

DİĞER HABERLER 14.10.2021 - 22:53 14.10.2021 - 22:58 Kartal Bakışı
15 Ekim Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

15 Ekim Cuma bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor... 

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

15 Ekim Cuma bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

14 Ekim Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

14 Ekim Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

00:00
Kolombiya - Ekvador
FIFA Dünya Kupası Eleme

01:00
Cuiaba Esporte - Sport Recife
Brezilya Serie A

01:00
Sao Paulo - Ceara
Brezilya Serie A

02:30
Arjantin - Peru
FIFA Dünya Kupası Eleme

03:00
Şili - Venezuela
FIFA Dünya Kupası Eleme

03:30
Brezilya - Uruguay
FIFA Dünya Kupası Eleme

05:00
Queretaro - Tijuana
Meksika Premier Ligi - Clausura

17:15
Al Ain - Emirates Club
BAE Lig Kupası

17:15
Al Ittihad - Al Urooba
BAE Lig Kupası

18:00
Suduva - Riteriai
Litvanya A Lyga

18:00
Mikulas - AS Trencin
Slovakya Fortuna Ligi

18:30
Huachipato - Antofagasta
Şili Primera Ligi

19:00
Dragovoljac - Lokomotiv Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi

19:30
Hannover 96 - Schalke 04
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Tivibu Spor 2

19:30
Paderborn - Jahn Regensburg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3

19:30
Ajman Club - Al Sharjah
BAE Lig Kupası

19:30
Aus Lustenau - Kapfenberg Bulls
Avusturya 1. Ligi

19:30
Floridsdorfer - Vorwarts Steyr
Avusturya 1. Ligi

19:30
Liefering - FC Juniors
Avusturya 1. Ligi

19:30
St.Polten - Grazer
Avusturya 1. Ligi

20:00
M.Başakşehir - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
Viborg - Silkeborg
Danimarka Süper Ligi

20:00
F.Amager - Fredericia
Danimarka 1. Ligi

20:30
Gaz Metan - Dinamo Bucuresti
Romanya Liga 1

21:00
NAC Breda - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Den Bosch - Almere
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Excelsior - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie

21:00
De Graafschap - Eindhoven
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Helmond - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Ajax - Jong Utrecht
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Maastricht - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Oss - FC Emmen
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Roda - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie

21:00
SC Telstar - Volendam
Hollanda Eerste Divisie

21:00
Deinze - Waasland Beveren
Belçika 1. B Ligi

21:30
Hoffenheim - Köln
Almanya Bundesliga
Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 2

21:45
Club Brugge - Kortrijk
Belçika Pro League
Tivibu Spor 3

21:45
Bohemians 1905 - Dundalk
İrlanda Premier Ligi

21:45
Derry City - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi

21:45
Drogheda - Longford
İrlanda Premier Ligi

21:45
Waterford - Finn Harps
İrlanda Premier Ligi

21:45
Hamilton - Partick
İskoçya Championship

22:00
Eibar - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

22:00
PSG - Angers
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2

22:00
WBA - Birmingham
İngiltere Championship
Bein Sports Max 1

22:00
Brusque - Remo
Brezilya Serie B

22:00
Shamrock Rovers - Sligo Rovers
İrlanda Premier Ligi

22:00
Palestino - O'Higgins
Şili Primera Ligi

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