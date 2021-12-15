15 Aralık Çarşamba bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...
15 Aralık Çarşamba günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
13:30
Bandırmaspor - Balıkesirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
15:00
Qabala - Neftçi Bakü
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
16:00
Samsunspor - Boluspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
18:00
Tunus - Mısır
FIFA Arab Cup Yarı Final
FIFA Youtube
18:00
Sumqayıt - Keşla
Azerbaycan Premier Ligi
CBC Sport
19:00
Menemenspor - Denizlispor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz
19:00
Eyüpspor - Tuzlaspor
Spor Toto 1. Lig
Bein Max 1, TRT Spor
20:30
Monchengladbach - E.Frankfurt
Almanya Bundesliga
Bein Sports 2, Tivibu Spor 2
20:45
Bayern Münih - Benfica
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
20:45
Lyon - Hacken
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
22:00
Katar - Cezayir
FIFA Arab Cup Yarı Final
FIFA Youtube
22:30
Augsburg - Leipzig
Almanya Bundesliga
beIN Sports Max 2, Tivibu Spor 4
22:30
B.Dortmund - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2, Bein Sports 2
22:30
B.Leverkusen - Hoffenheim
Almanya Bundesliga
beIN Sports Max 1, Tivibu Spor 3
22:30
Union Berlin - Freiburg
Almanya Bundesliga
beIN Connect, Tivibu Spor 5
22:30
Brighton - Wolverhampton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
22:30
Burnley - Watford
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
22:30
Crystal Palace - Southampton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S SPort 2
23:00
Barcelona - Koge
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
23:00
Hoffenheim - Arsenal
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
23:00
Arsenal - West Ham
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
23:00
Fiorentina - Benevento
İtalya Kupası
TRT Spor