15 Aralık Çarşamba bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için çeşitli ülkelerde cereyan ediyor. Güzel paslar, şık çalımlar, enfes goller, harika kurtarışların seyredildiği futbol maçlarını izlemek isteyen ama stadyumlara gidemeyenler, bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan oturma odalarımıza taşan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın, erkek, yaşlı, genç futbolseveri peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar, futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün futbol maçlarının yayın bilgileri...

15 Aralık Çarşamba günkü, bügünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

13:30

Bandırmaspor - Balıkesirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

15:00

Qabala - Neftçi Bakü

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

16:00

Samsunspor - Boluspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

18:00

Tunus - Mısır

FIFA Arab Cup Yarı Final

FIFA Youtube

18:00

Sumqayıt - Keşla

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport

19:00

Menemenspor - Denizlispor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz

19:00

Eyüpspor - Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig

Bein Max 1, TRT Spor

20:30

Monchengladbach - E.Frankfurt

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 2

20:45

Bayern Münih - Benfica

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

20:45

Lyon - Hacken

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

22:00

Katar - Cezayir

FIFA Arab Cup Yarı Final

FIFA Youtube

22:30

Augsburg - Leipzig

Almanya Bundesliga

beIN Sports Max 2, Tivibu Spor 4

22:30

B.Dortmund - Greuther Fürth

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports 2

22:30

B.Leverkusen - Hoffenheim

Almanya Bundesliga

beIN Sports Max 1, Tivibu Spor 3

22:30

Union Berlin - Freiburg

Almanya Bundesliga

beIN Connect, Tivibu Spor 5

22:30

Brighton - Wolverhampton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

22:30

Burnley - Watford

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

22:30

Crystal Palace - Southampton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S SPort 2

23:00

Barcelona - Koge

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

23:00

Hoffenheim - Arsenal

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

23:00

Arsenal - West Ham

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

23:00

Fiorentina - Benevento

İtalya Kupası

TRT Spor