14 Nisan Çarşamba Bugünkü Maçlar! Bugün Hangi Maçlar Var, Hangi Kanalda, Saat Kaçta?
14 Nisan Çarşamba günkü maçlar futbol severlerce merak ediliyor... Juventus, İnter, Milan'lı Serie A, Manchester City, United, Liverpool'lu Premier Lig, Ajax, PSV, Feyenoord'lu Eredivisie, Barcelona, Real Madrid, Atletico'lu La Liga, Lille, PSG, Lyon
Gün içinde yapılacak ve tv kanallarınca ekranlara canlı olarak getirilecek maçları sizlere aktararak kaçırmadan izlemenizi sağlıyoruz. Bugün hangi maçlar var sorusunun cevabını arayan futbol severler haberimiz sizler için... Yeşil sahalardan oturma odalarına taşınan heyecan fırtınası futbol... Milyonları etrafında toplayan, sevinç, hüzün, hayal kırıklığı, coşku, gurur gibi duyguları yaşatan futbol... En güzel pasları, çalımları, golleri arayan futbol severler günün en güzel maçlarını izlemek için ekran başında bekler... Peki 14 Nisan Çarşamba yani bugün hangi maçlar var, bugünkü maçlar neler?
İşte bugün hangi maçlar var sorusuna verilen yanıt... Bugünkü maçlar...
12:00
Cerezo Osaka - Tokushima
Japonya J.League
Bilyoner TV
12:35
Adelaide United - Macarthur Bulls
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV
13:00
Kawasaki Frontale - Avispa Fukuoka
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Sagan Tosu - Gamba Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:30
Menemenspor - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
13:30
Nagoya - Hiroshima
Japonya J.League
Bilyoner TV
16:00
Adanaspor - Akhisarspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
17:00
Viktoria Plzen - Fastav Zlin
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:30
Persepolis - Al Wahda
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart Smart Spor HD
18:00
Pakhtakor - Tractor Sazi
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart Kanal 82 Smart Spor Kanal 82
19:00
Jablonec - Sparta Prag
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
19:00
Balıkesirspor - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1
19:30
Holstein Kiel - Hannover 96
Almanya Bundesliga 2 Ertelendi
Yayın Yok
19:30
Osnabruck - Jahn Regensburg
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV
19:30
Grazer - FC Juniors
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Liefering - Austria II
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Rayo Vallecano - Mirandes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube Bilyoner TV
20:00
Clermont - Amiens
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
21:00
Al Wehdat - Al Nasr Riyadh
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart Kanal 82 Smart Spor Kanal 82
21:00
Al Sadd - Foolad
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart Smart Spor HD
21:15
AD Cantolao - Cienciano
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:30
Rapid Wien 2 - BW Linz
Avusturya 1. Ligi
Bilyoner TV
22:00
B.Dortmund - Manchester City
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
Bein Sports 2 cbcsport.tv
22:00
Liverpool - Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
Bein Sports 1 CBC Sport
23:30
Huancayo - Alianze Lima
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
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