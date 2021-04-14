14 Nisan Çarşamba Bugünkü Maçlar! Bugün Hangi Maçlar Var, Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Gün içinde yapılacak ve tv kanallarınca ekranlara canlı olarak getirilecek maçları sizlere aktararak kaçırmadan izlemenizi sağlıyoruz. Bugün hangi maçlar var sorusunun cevabını arayan futbol severler haberimiz sizler için... Yeşil sahalardan oturma odalarına taşınan heyecan fırtınası futbol... Milyonları etrafında toplayan, sevinç, hüzün, hayal kırıklığı, coşku, gurur gibi duyguları yaşatan futbol... En güzel pasları, çalımları, golleri arayan futbol severler günün en güzel maçlarını izlemek için ekran başında bekler... Peki 14 Nisan Çarşamba yani bugün hangi maçlar var, bugünkü maçlar neler?

İşte bugün hangi maçlar var sorusuna verilen yanıt... Bugünkü maçlar...

12:00

Cerezo Osaka - Tokushima

Japonya J.League

Bilyoner TV

12:35

Adelaide United - Macarthur Bulls

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube Bein Sports 4 Bilyoner TV

13:00

Kawasaki Frontale - Avispa Fukuoka

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00

Sagan Tosu - Gamba Osaka

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:30

Menemenspor - Samsunspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

13:30

Nagoya - Hiroshima

Japonya J.League

Bilyoner TV

16:00

Adanaspor - Akhisarspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

17:00

Viktoria Plzen - Fastav Zlin

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:30

Persepolis - Al Wahda

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart Smart Spor HD

18:00

Pakhtakor - Tractor Sazi

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart Kanal 82 Smart Spor Kanal 82

19:00

Jablonec - Sparta Prag

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

19:00

Balıkesirspor - İstanbulspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor HD Bein Sports Max 1

19:30

Holstein Kiel - Hannover 96

Almanya Bundesliga 2 Ertelendi

Yayın Yok

19:30

Osnabruck - Jahn Regensburg

Almanya Bundesliga 2

S Sport 2 S Sport Plus Bilyoner TV

19:30

Grazer - FC Juniors

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:30

Liefering - Austria II

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Rayo Vallecano - Mirandes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube Bilyoner TV

20:00

Clermont - Amiens

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Al Wehdat - Al Nasr Riyadh

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart Kanal 82 Smart Spor Kanal 82

21:00

Al Sadd - Foolad

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart Smart Spor HD

21:15

AD Cantolao - Cienciano

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:30

Rapid Wien 2 - BW Linz

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV

22:00

B.Dortmund - Manchester City

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

Bein Sports 2 cbcsport.tv

22:00

Liverpool - Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

Bein Sports 1 CBC Sport

23:30

Huancayo - Alianze Lima

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV