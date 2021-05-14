14 Mayıs Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

Stadyumlardan evlerimize taşınan futbol... Milyonlarca insanı etrafında toplayan futbol... Bundesliga'dan, La Liga'ya, Ligue One'dan Eredivisie'ye, Serie A'dan Premier Lig'e kadar ve tabiki Türkiye Süper Ligi'mizden günün maçları ekranlarda... İşte 14 Mayıs Cuma bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri...

Güzel paslar, baş döndüren çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların olduğu futbol maçlarını izlemek isteyen futbol sevdalıları bugünkü maçlar için tv karşısında yerini alıyor. Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının yayın bilgileri haberimizde... Peki bugün hangi maçlar var?

14 Mayıs Cuma günün maçları, bugünkü maçlar listesi...

12:05

Macarthur Bulls - Melbourne Victory

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

15:00

Nasaf Qarshi - Alay Osh

AFC Asya Kupası

Spor Smart, Smart Spor HD

17:00

Ahal - Ravshan

AFC Asya Kupası

Spor Smart, Smart Spor HD

18:00

Zalgiris Vilnius - FK Panevezys

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

18:00

Sputnik - Slavia Mozyr

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:00

Karabağ - Keşla

Azerbaycan Premier Ligi Konferans Yayın

CBC Sport

18:00

Sumqayıt - Neftçi Bakü

Azerbaycan Premier Ligi Konferans Yayın

CBC Sport

18:30

Haka - KTP

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

Honka - Inter Turku

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:30

KuPS - Mariehamn

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

19:00

Nevezis Kedainiai - Hegelmann Litauen

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

19:05

Altyn Asyr - Khujand

AFC Asya Kupası

Spor Smart, Smart Spor HD

20:00

Dainava Alytus - Riteriai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

20:00

Kolding - Hobro

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Vejle - Odense

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00

Dinamo Minsk - Smorgon

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

21:00

Paços Ferreira - Gil Vicente

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

21:00

Slovan Liberec - Brno

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

22:00

Newcastle - Manchester City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport

22:00

Espanyol - Cartagena

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:10

Chacarita Juniors - Temperley

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV

23:15

Braga - Moreirense

Portekiz Liga NOS

S Sport 2S Sport Plus, Bilyoner TV