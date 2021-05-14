14 Mayıs Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

14 Mayıs Cuma bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için yayınlanıyor. Bugün hangi maçlar var, günün maçları neler sorularının cevabını alan, elinde kumandası tv başına geçenler haberimiz sizin için...

DİĞER HABERLER 14.05.2021 - 12:40 14.05.2021 - 12:47 Kartal Bakışı
14 Mayıs Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

Stadyumlardan evlerimize taşınan futbol... Milyonlarca insanı etrafında toplayan futbol... Bundesliga'dan, La Liga'ya, Ligue One'dan Eredivisie'ye, Serie A'dan Premier Lig'e kadar ve tabiki Türkiye Süper Ligi'mizden günün maçları ekranlarda... İşte 14 Mayıs Cuma bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri...

Güzel paslar, baş döndüren çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların olduğu futbol maçlarını izlemek isteyen futbol sevdalıları bugünkü maçlar için tv karşısında yerini alıyor.  Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının yayın bilgileri haberimizde... Peki bugün hangi maçlar var?

14 Mayıs Cuma günün maçları, bugünkü maçlar listesi...

12:05
Macarthur Bulls - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

15:00
Nasaf Qarshi - Alay Osh
AFC Asya Kupası
Spor Smart, Smart Spor HD

17:00
Ahal - Ravshan
AFC Asya Kupası
Spor Smart, Smart Spor HD

18:00
Zalgiris Vilnius - FK Panevezys
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

18:00
Sputnik - Slavia Mozyr
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

18:00
Karabağ - Keşla
Azerbaycan Premier Ligi Konferans Yayın
CBC Sport

18:00
Sumqayıt - Neftçi Bakü
Azerbaycan Premier Ligi Konferans Yayın
CBC Sport

18:30
Haka - KTP
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Honka - Inter Turku
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
KuPS - Mariehamn
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

19:00
Nevezis Kedainiai - Hegelmann Litauen
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

19:05
Altyn Asyr - Khujand
AFC Asya Kupası
Spor Smart, Smart Spor HD

20:00
Dainava Alytus - Riteriai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

20:00
Kolding - Hobro
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Vejle - Odense
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

20:00
Dinamo Minsk - Smorgon
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

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21:00
Paços Ferreira - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

21:00
Slovan Liberec - Brno
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

22:00
Newcastle - Manchester City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport

22:00
Espanyol - Cartagena
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:10
Chacarita Juniors - Temperley
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV

23:15
Braga - Moreirense
Portekiz Liga NOS
S Sport 2S Sport Plus, Bilyoner TV

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