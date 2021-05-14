14 Mayıs Cuma bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
14 Mayıs Cuma bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için yayınlanıyor. Bugün hangi maçlar var, günün maçları neler sorularının cevabını alan, elinde kumandası tv başına geçenler haberimiz sizin için...
Stadyumlardan evlerimize taşınan futbol... Milyonlarca insanı etrafında toplayan futbol... Bundesliga'dan, La Liga'ya, Ligue One'dan Eredivisie'ye, Serie A'dan Premier Lig'e kadar ve tabiki Türkiye Süper Ligi'mizden günün maçları ekranlarda... İşte 14 Mayıs Cuma bugünkü maçlar, günün maçları yayın bilgileri...
Güzel paslar, baş döndüren çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların olduğu futbol maçlarını izlemek isteyen futbol sevdalıları bugünkü maçlar için tv karşısında yerini alıyor. Bugünkü futbol maçlarının, günün maçlarının yayın bilgileri haberimizde... Peki bugün hangi maçlar var?
14 Mayıs Cuma günün maçları, bugünkü maçlar listesi...
12:05
Macarthur Bulls - Melbourne Victory
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
15:00
Nasaf Qarshi - Alay Osh
AFC Asya Kupası
Spor Smart, Smart Spor HD
17:00
Ahal - Ravshan
AFC Asya Kupası
Spor Smart, Smart Spor HD
18:00
Zalgiris Vilnius - FK Panevezys
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
18:00
Sputnik - Slavia Mozyr
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:00
Karabağ - Keşla
Azerbaycan Premier Ligi Konferans Yayın
CBC Sport
18:00
Sumqayıt - Neftçi Bakü
Azerbaycan Premier Ligi Konferans Yayın
CBC Sport
18:30
Haka - KTP
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Honka - Inter Turku
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
KuPS - Mariehamn
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
19:00
Nevezis Kedainiai - Hegelmann Litauen
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:05
Altyn Asyr - Khujand
AFC Asya Kupası
Spor Smart, Smart Spor HD
20:00
Dainava Alytus - Riteriai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
20:00
Kolding - Hobro
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Vejle - Odense
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Dinamo Minsk - Smorgon
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
21:00
Paços Ferreira - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
21:00
Slovan Liberec - Brno
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
22:00
Newcastle - Manchester City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus, S Sport
22:00
Espanyol - Cartagena
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:10
Chacarita Juniors - Temperley
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
23:15
Braga - Moreirense
Portekiz Liga NOS
S Sport 2S Sport Plus, Bilyoner TV
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