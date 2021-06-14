14 Haziran Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
14 Haziran Pazartesi bugünkü maçlar sorusunun yanıtını alıp, ekran başına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...
14 Haziran Pazartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için ekranlardan sunuluyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor... Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...
Yeşil sahalardan evlerimize taşınan futbol... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...
14 Haziran Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
00:00
Brezilya - Venezuela
Copa America
Kontra Youtube, Haber Global, Bilyoner TV
02:00
Charlotte Independence - Hartford Athletic
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:30
Coritiba - Londrina
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
02:30
Vitoria - Operario
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
02:30
Bahia - Internacional
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
02:30
Bragantino - Fluminense
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
02:30
Chapecoense - Ceara
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
02:30
Fortaleza - Sport Recife
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
03:00
Kolombiya - Ekvador
Copa America
Kontra Youtube, Haber Global, Bilyoner TV
10:00
Esengücü Engelliler - İzmir BB
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2TRT Spor Yıldız
16:00
İskoçya - Çekya
UEFA Euro 2020
TRT 1
16:30
Samgurali - Dinamo Batum
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:30
KuPS - Inter Turku
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Mariehamn - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
SJK - Ilves
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Dila Gori - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:00
Polonya - Slovakya
UEFA Euro 2020
TRT 1
19:30
Lokomotif Tiflis - Torpedo Kutaisi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00
Stabaek - Tromsö
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
22:00
İspanya - İsveç
UEFA Euro 2020
TRT 1
22:15
Leiknir - KR Reykjavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
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