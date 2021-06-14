14 Haziran Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

14 Haziran Pazartesi bugünkü maçlar sorusunun yanıtını alıp, ekran başına geçmek isteyenler haberimiz size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugünkü maçlar, günün maçları...

DİĞER HABERLER 14.06.2021 - 00:21 14.06.2021 - 00:27 Kartal Bakışı
14 Haziran Pazartesi bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...

14 Haziran Pazartesi bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için ekranlardan sunuluyor. Paslar, çalımlar, goller, kurtarışlar, driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını izlemek isteyenler bugünkü maçlar için tv karşısına geçiyor...  Bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri içerikte...

Yeşil sahalardan evlerimize taşınan futbol... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol kulüpleri... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan gerek kulüp düzeyinde gerekse milli takımlar düzeyinde nefes kesen maçlar futbol izleyicilerini bekliyor...

14 Haziran Pazartesi bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

00:00
Brezilya - Venezuela
Copa America
Kontra Youtube, Haber Global, Bilyoner TV

02:00
Charlotte Independence - Hartford Athletic
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

02:30
Coritiba - Londrina
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

02:30
Vitoria - Operario
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

02:30
Bahia - Internacional
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

02:30
Bragantino - Fluminense
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

02:30
Chapecoense - Ceara
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

02:30
Fortaleza - Sport Recife
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

03:00
Kolombiya - Ekvador
Copa America
Kontra Youtube, Haber Global, Bilyoner TV

10:00
Esengücü Engelliler - İzmir BB
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2TRT Spor Yıldız

16:00
İskoçya - Çekya
UEFA Euro 2020
TRT 1

16:30
Samgurali - Dinamo Batum
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:30
KuPS - Inter Turku
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Mariehamn - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
SJK - Ilves
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Dila Gori - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00
Polonya - Slovakya
UEFA Euro 2020
TRT 1

19:30
Lokomotif Tiflis - Torpedo Kutaisi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00
Stabaek - Tromsö
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

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Öğretmen mesleki çalışmaları (seminerleri) yüz yüze mi yoksa internetten mi olacak?

22:00
İspanya - İsveç
UEFA Euro 2020
TRT 1

22:15
Leiknir - KR Reykjavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

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