14 Eylül Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
14 Eylül Salı bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
14 Eylül Salı bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
14 Eylül Salı bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
12:00
Nagoya - Daegu
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD
13:00
Renofa Yamaguchi - Kanazawa
Japonya J2 Ligi
13:00
V Varen Nagasaki - Yamagata
Japonya J2 Ligi
14:00
Ulsan - Kawasaki Frontale
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor SmartSmart Spor HD
15:00
Lille - Wolfsburg
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
16:15
Sergen Yalçın
Basın Toplantısı
TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor
16:15
Beşiktaş
Antrenman
TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor
16:30
Bandırmaspor - Eyüpspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
17:00
Barcelona - Bayern Münih
UEFA Gençlik Ligi
UEFA.tv
17:30
Maccabi Haifa - Feyenoord
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Exxen
17:30
M.Tel Aviv - Alashkert
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Exxen
18:00
Istiqlol Dushanbe - Persepolis
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor SmartSmart Spor HD
18:30
Ilves - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
18:30
KTP - SJK
Finlandiya Veikkausliiga
19:00
Al Nasr Riyadh - Tractor Sazi
AFC Şampiyonlar Ligi
19:45
Sevilla - Salzburg
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
19:45
Young Boys - Manchester United
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen, CBC Sport
20:00
BB Erzurumspor - Ümraniyespor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:00
Deportes La Serena - O'Higgins
Şili Primera Ligi
20:00
Ajaccio - Paris FC
Fransa Ligue 2
20:00
Al Sharjah - Al Wahda
AFC Şampiyonlar Ligi
Spor Smart, Smart Spor HD
20:00
Helsingborg - Trelleborgs
İsveç Superettan
21:45
Bournemouth - QPR
İngiltere Championship
Bein Sports 4
22:00
Barcelona - Bayern Münih
UEFA Şampiyonlar Ligi
ExxenCBC Sport
22:00
Chelsea - Zenit
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Dinamo Kiev - Benfica
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Lille - Wolfsburg
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Malmö - Juventus
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Villarreal - Atalanta
UEFA Şampiyonlar Ligi
Exxen
22:00
Always Ready - Santa Cruz
Bolivya Premier Ligi
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