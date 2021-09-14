14 Eylül Salı bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

14 Eylül Salı bugünkü maçlar, futbol izleyicileri için televizyonlardan yayınlanıyor. Şık paslar, güzel çalımlar, enfes goller, harika kurtarışlar, hızlı driplinglerin yer aldığı futbol müsabakalarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca kadın erkek yaşlı genç insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden nefes kesen maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

14 Eylül Salı bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

12:00

Nagoya - Daegu

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD

13:00

Renofa Yamaguchi - Kanazawa

Japonya J2 Ligi

13:00

V Varen Nagasaki - Yamagata

Japonya J2 Ligi

14:00

Ulsan - Kawasaki Frontale

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor SmartSmart Spor HD

15:00

Lille - Wolfsburg

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

16:15

Sergen Yalçın

Basın Toplantısı

TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor

16:15

Beşiktaş

Antrenman

TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor

16:30

Bandırmaspor - Eyüpspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

17:00

Barcelona - Bayern Münih

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

17:30

Maccabi Haifa - Feyenoord

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Exxen

17:30

M.Tel Aviv - Alashkert

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Exxen

18:00

Istiqlol Dushanbe - Persepolis

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor SmartSmart Spor HD

18:30

Ilves - HIFK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

18:30

KTP - SJK

Finlandiya Veikkausliiga

19:00

Al Nasr Riyadh - Tractor Sazi

AFC Şampiyonlar Ligi

19:45

Sevilla - Salzburg

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

19:45

Young Boys - Manchester United

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport

20:00

BB Erzurumspor - Ümraniyespor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00

Deportes La Serena - O'Higgins

Şili Primera Ligi

20:00

Ajaccio - Paris FC

Fransa Ligue 2

20:00

Al Sharjah - Al Wahda

AFC Şampiyonlar Ligi

Spor Smart, Smart Spor HD

20:00

Helsingborg - Trelleborgs

İsveç Superettan

21:45

Bournemouth - QPR

İngiltere Championship

Bein Sports 4

22:00

Barcelona - Bayern Münih

UEFA Şampiyonlar Ligi

ExxenCBC Sport

22:00

Chelsea - Zenit

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Dinamo Kiev - Benfica

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Lille - Wolfsburg

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Malmö - Juventus

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Villarreal - Atalanta

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Always Ready - Santa Cruz

Bolivya Premier Ligi