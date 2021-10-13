14 Ekim Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları
14 Ekim Perşembe bugünkü maçlar sorusuyla tv başına geçenler haberimiz tam size göre! Peki bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları...
14 Ekim Perşembe bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...
Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...
14 Ekim Perşembe bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...
01:00
Atletico Mineiro - Santos
Brezilya Serie A
01:00
Chapecoense - Atletico PR
Brezilya Serie A
01:00
Flamengo - Juventude
Brezilya Serie A
02:00
ABD - Kosta Rika
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus
02:00
Loudoun United - Hartford Athletic
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:30
Fortaleza - Gremio
Brezilya Serie A
03:00
Memphis 901 - Louisville City
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
03:00
Sporting Kansas 2 - Atlanta United 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
03:00
Corinthians - Fluminense
Brezilya Serie A
03:30
Internacional - America Mineiro
Brezilya Serie A
04:00
Birmingham Legion - Austin Bold
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
04:00
El Paso Locomotive - Colorado Springs
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:00
Orange County - Phoenix Rising
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:00
Tacoma Defiance - Las Vegas Lights
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:30
Sacramento Republic - LA Galaxy 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
18:30
TPS Turku - Ekenas
Finlandiya 2. Ligi
19:00
Zalgiris Vilnius - Nevezis Kedainiai
Litvanya A Lyga
19:45
Bayern Münih - Hacken
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
19:45
Koge - Barcelona
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
20:00
Jönköpings - Sundsvall
İsveç Superettan
20:00
Helsingor - Esbjerg
Danimarka 1. Ligi
22:00
Arsenal - Hoffenheim
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
22:00
Lyon - Benfica
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
DAZN Youtube
23:00
Bolivya - Paraguay
FIFA Dünya Kupası Eleme
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