14 Ekim Perşembe bugünkü maçlar! Bugün hangi maçlar var? İşte günün maçları

14 Ekim Perşembe bugünkü maçlar, futbol seyircileri için ekranlara getiriliyor. Güzel paslar, bel kıran çalımlar, enfes goller, akrobatik kurtarışların yer aldığı futbol maçlarını seyretmek isteyenler bugünkü maçlar için tv başına geçiyor...

Stadyumlardan evlerimize kadar taşınan futbol heyecanı... Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen futbol tutkusu... Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve diğer kıtalardan, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve tabiki Süper Ligimizden heyecan fırtınası maçlar futbol sevdalılarının takibinde... İşte bugünkü maçların, günün maçlarının yayın bilgileri...

14 Ekim Perşembe bugünkü maçlar, günün maçlarının yayın bilgileri...

01:00

Atletico Mineiro - Santos

Brezilya Serie A

01:00

Chapecoense - Atletico PR

Brezilya Serie A

01:00

Flamengo - Juventude

Brezilya Serie A

02:00

ABD - Kosta Rika

FIFA Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus

02:00

Loudoun United - Hartford Athletic

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

02:30

Fortaleza - Gremio

Brezilya Serie A

03:00

Memphis 901 - Louisville City

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

03:00

Sporting Kansas 2 - Atlanta United 2

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

03:00

Corinthians - Fluminense

Brezilya Serie A

03:30

Internacional - America Mineiro

Brezilya Serie A

04:00

Birmingham Legion - Austin Bold

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

04:00

El Paso Locomotive - Colorado Springs

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

05:00

Orange County - Phoenix Rising

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

05:00

Tacoma Defiance - Las Vegas Lights

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

05:30

Sacramento Republic - LA Galaxy 2

ABD USL Championship

USL Championship Youtube

18:30

TPS Turku - Ekenas

Finlandiya 2. Ligi

19:00

Zalgiris Vilnius - Nevezis Kedainiai

Litvanya A Lyga

19:45

Bayern Münih - Hacken

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

19:45

Koge - Barcelona

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

20:00

Jönköpings - Sundsvall

İsveç Superettan

20:00

Helsingor - Esbjerg

Danimarka 1. Ligi

22:00

Arsenal - Hoffenheim

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

22:00

Lyon - Benfica

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

DAZN Youtube

23:00

Bolivya - Paraguay

FIFA Dünya Kupası Eleme